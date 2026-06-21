José Enrique Fraile: "València valora nuestro toro, lo respeta y lo reconoce"

José Enrique Fraile se pone al otro lado del teléfono cuando cae la noche en su finca salmantina. En su voz no se notan las horas del día dedicadas al toro, que son la mayoría. Pero sí el ritmo pausado de quien tiene claro lo que quiere lograr de nuevo con su ganadería ahora que lidia en la Feria de Julio. Late en lo hondo de su sentimiento la verdad de su forma de entender el toro y el toreo, aquella que le transmitió su padre Nicolás Fraile Martín y que puso a Valdefresno en la cima de las ferias con un encaste especial: Atanasio Fernández-Lisardo Sánchez.

¿Qué significa volver a València?

Una gran ilusión porque es una plaza de primera y esperemos que sea el inicio de un nuevo idilio. La verdad es que, con el nombre de Valdefresno, hemos lidiado en todas las ferias importantes de la ciudad, tanto en la de Fallas, como en la Feria de Mayo cuando había corrida de toros, también en julio y luego en la Feria de Octubre.

El recuerdo de 'Bellotito'

Ha sido una plaza muy vinculada a su familia…

No olvido una corrida de toros precisamente en la Feria de Julio con Enrique Ponce, uno de nuestros toreros predilectos, y con más de 40 grados de calor en la que se colgó por primera vez el cartel de ‘No hay billetes’ en esa feria después de que lo hiciera Manuel Benítez ‘El Cordobés’. En 2010 también recibimos el premio al toro más bravo de las Fallas, se llamaba ‘Bellotito’, de Valdefresno, y lo lidió Juan Bautista.

¿Y cómo definiría a la afición?

València valora al toro, lo respeta y lo reconoce en su diversidad de ganaderías por la gran afición que hay en los pueblos a los festejos populares, en los que el toro es muy admirado. Es una plaza seria, que siempre ha valorado nuestro encaste en los tres tercios.

Lidian el próximo 16 de julio.

Siempre queremos ir en una corrida completa, pero van cuatro toros en los que confiamos mucho porque son de familias muy contrastadas para dos toreros interesantes: Román, que viene de abrir la puerta grande de Madrid, y Nek Romero, un joven torero valenciano. Además, los toros tienen la morfología de la casa, están en el tipo de embestir. Creo que el aficionado reconoce nuestro toro y eso es lo más importante. Eso sí, nuestro sueño es volver a la Feria de Fallas.

Uno de los toros reseñados para Valencia, 'Madrileño', número 10. / Menacho

¿Cómo definiría a su toro?

Es distinto al 90 % de lo que hoy se lidia porque fundamentalmente es un toro que transmite su exigencia en cada embestida.

¿Qué exige este toro al torero?

Para que él se entregue, ofrece unas dificultades que debe solventar el torero. Es frío de salida, pero poco a poco se viene arriba. En el caballo, a la hora de seleccionar las becerras, también les exigimos como mínimo cinco puyazos. Es un encaste que, como todos, hay que conocerlo para sacarle el mayor partido. Pero es un animal que da importancia a todo lo que se le hace ahí delante.

¿Qué tipo de lidia necesita para romper?

Hay que consentirle. Oficio y conocimiento, esa es la clave para que el toro saque lo que lleve dentro.

¿Cómo definiría la bravura?

La bravura se ve pronto en el toro, pero debe poder amoldarse con ese fondo de raza para que la embestida sea larga, humillada, obediente, noble, con motor, con movilidad… pero, sobre todo, con ese fondo de raza. El objetivo de esa bravura debe ser permitir que se vea el arte del torero, que en el fondo es el toreo en sí. Porque cuando torean a un toro bravo, es evidente que el público se emociona más.

Otro de los toros de José Enrique Fraile para la Feria de Julio: 'Marqués', número 36. / Menacho

¿Qué virtud es la que más persigue?

La regularidad en las embestidas, tanto en el bueno como en el malo, pero que sea constante dentro de su regularidad.

"Buscamos más la rama Lisardo"

En su encaste Atanasio-Lisardo no es fácil…

Por eso, dentro de la ganadería, hemos buscado más la rama Lisardo, que es la más regular de las dos en el sentido de que el toro es más bajo y mejor de hechuras, más armónico. Por eso, la embestida de la rama Lisardo es más importante porque es mucho más profunda y mucho más humillada.

¿Y la rama Atanasio?

Tiene mucha más caja y, en su condición, suele echar las patas más por delante y es mucho más desigual en definitiva.

Pero su encaste es una joya.

Antiguamente, era de lo que más había en Salamanca. Ahora cada vez quedan menos ganaderías de este encaste y nosotros tenemos un toro muy nuestro, con personalidad, con su esencia…

Otro toro de José Enrique Fraile para València: 'Carafino', número 33 / Menacho

Esa es vuestra grandeza.

Y nuestra dificultad. Tras la partición de la ganadería en 2020, contamos con 180 vacas. Ahora queremos devolverla, poco a poco, al lugar que siempre ocupó: entre las predilectas de las figuras del toreo.

El significado de ser ganadero

Y su padre siempre en el recuerdo…

Mi objetivo es seguir lo que empezó mi padre en la ganadería, Nicolás Fraile Martín, y ahora el orgullo es poder trasladárselo a mis tres hijas. No me dio un consejo concreto, era la convivencia diaria en cada situación al frente de la ganadería, en los tentaderos, en los lotes de vacas, los toros… Su esfuerzo, su trabajo y su forma de vida fueron el verdadero ejemplo de lo que significa ser ganadero.

¿Qué significa ser ganadero?

Luchar por el toro día a día, como me enseñó mi padre.