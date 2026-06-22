El Festival Contorsions cierra el telón consolidando su apuesta por el circo contemporáneo

La novena edición del Festival Contorsions llegó ayer a su final por todo lo alto después de cuatro días en los que la ciudad se llenó de espectáculos circenses contemporáneos. El festival, lleno de acrobacias, saltos imposibles y emociones a flor de piel, ha querido mostrar una gran variedad de propuestas innovadoras tanto locales como extranjeras, consiguiendo atraer la atención de un gran número de personas en el Tinglado número 2 de La Marina, la sala 'La Mutant', el TEM y la Plaza de la Virgen. Una apuesta gestionada por Yapadú Productions y organizada por el Ajuntament de València que sigue haciéndose hueco en el panorama cultural valenciano. Además, Contorsions también aporta su granito de arena al talento joven valenciano. Y es que el alumnado de la escuela CREAT estrena su trabajo final de carrera en el marco del festival desde hace tres años, gracias a un acuerdo al que llegaron ambas partes.

Festival Contorsions / AMPARO BARBETA

Desarrollo del Festival

Entre el 18 y el 21 de junio, Contorsions ha reunido a espectadores de todas las edades en torno a espectáculos para todos los públicos, donde familias, jóvenes, personas mayores y público especializado han compartido experiencias alrededor del circo contemporáneo. Una edición más inclusiva que nunca, que ha apostado por espectáculos accesibles al público con discapacidades visuales y auditivas. 'Caída Libre' y 'Sublunar' contaban con interpretación de lengua de signos y con un audio descriptivo en directo en el caso de 'Sublunar'.

Una apuesta a futuro en el que compañías emergentes como 'Treinta y Circo' o 'Entre Manos' presentaron algunas piezas en proceso de creación y permitieron al público interactuar con las distintas obras desde sus primeras fases. Un apoyo que también se muestra a los creadores emergentes de València gracias a 'Llavoretes', el espacio del evento dedicado a la creación valenciana. La organización. en un comunicado, ha querido agradecer la respuesta del público y la capacidad del festival para convertir varios lugares de la ciudad en puntos de encuentro culturales en los que favorecer la vida social y artística de la ciudad. Además, contorsions reafirma así su apuesta con la ciudad de València y su población, convirtiéndose en una de las citas culturales más importantes y esperadas de todo el año.

CONTORSIONS, FESTIVAL DE CIRCO DE VALENCIA, PLAZA DEL AYUNTAMIENTO / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Elena Ayala, participante en esta edición, ha querido resaltar las complicaciones del mundo del espectáculo, sobre todo al principio, y la importancia del festival para dar a conocer a los artistas más emergentes. “En el momento inicial cuesta encontrar apoyo, es todo de tu bolsillo. Que un festival, además de visibilizarte, pueda darte la oportunidad de optar a una residencia en un espacio profesional es una maravilla”, insiste la artista sobre un festival de gran convocatoria.

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Más de 70 espectáculos

No en vano, desde sus inicios, el festival ha contado con más de 50 compañías en sus filas, más de 300 artistas diferentes y 70 espectáculos que no han dejado indiferente a las decenas de miles de asistentes a sus distintos shows. Una recopilación de éxitos circenses que han situado a València dentro del panorama actual de este arte.