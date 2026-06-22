La Guía Repsol reconoce con 13 Soletes los mejores lugares gastronómicos de la Comunitat Valenciana

Con la llegada del verano, llegan también los Soletes Repsol, una recompensa otorgada a una serie de lugares certificados por su buena calidad y cercanía en los que gastronomía y cotidianidad van de la mano. Bares, restaurantes, cafeterías, tabernas e incluso puestos de comida rápida. Un reconocimiento distinguido dentro de la cultura gastronómica nacional que cuenta con más de 5.000 galardones repartidos entre toda España. Y, en esta ocasión, son 13 los Soletes que ha recibido la Comunitat Valenciana en esta nueva edición, que cuenta además con una novedad. Y es que los Soletes han sido otorgados por más de 60 personajes públicos reconocidos que han compartido con Repsol sus lugares favoritos en los que far la bienvenida a la estación más calurosa del año.

Toni Acosta, Antonio Resines, Silvia Abril, Antonio Muñoz Molina, Carlos Sadness o Arde Bogotá. Son algunas de las figuras más reconocidas que forman parte de esta entrega. El galardón, nacido en junio de 2021 para apoyar a la hostelería y reconocer a sus trabajadores tras la pandemia, ha otorgado más de 250 nuevos reconocimientos en esta edición entre todas las comunidades autónomas. Un reconocimiento que muchas personas siguen para tratar de conocer algunos de los locales con mejor gastronomía de los lugares que visita o de la ciudad en la que vive.

¿Qué piensan los famosos?

Desde la paella del chiringuito de Ademuz, que recomienda la escritora Elvira Lindo, al helado de leche merengada de la 'Antigua Lechería', el favorito del escritor Antonio Muñoz Molina. Son tan solo algunos de los muchos ejemplos que dejan como recomendación en la Guía Repsol. 'El Percaler', 'Patapuerca', 'Ultramarinos Huerta', 'Congo' y 'Mora Caffè' son las recomendaciones valencianas de ambos escritores, a los que se suma el diseñador de moda Juan Duyos para añadir 'La Pepica'. También dentro de la provincia encontramos 'Los Arenales', esta vez en Ademuz, también por recomendación de Elvira Lindo.

Isabel Coixet en Oblicuo / Alfredo Calliz

Por otra parte, el resto de Soletes se encuentran distribuidos por Alicante. 'D-Vora', que ya cuenta con un Solete Repsol, es la sugerencia de Lorena Castell, Los Nikis proponen 'La Tasca de Jesús' de Dènia, mientras que el grupo Miranda! se decanta por 'Cabró', 'Labradores' y 'Lorea', dentro de la provincia de Alicante. También fuera de València los famosos se quedan con una variedad de lugares curiosa. Desde chiringuitos con música en directo en Murcia o A Coruña, siguiendo con una gran variedad de helados en Huelva o Las Palmas hasta terminar en el sur comiendo pescado y viendo el atardecer, no sin antes hacer una parada en los bares de Madrid y Barcelona.

La quinta edición

La nueva entrega, celebrada en Almería, ha contado con la presencia de Ángel Escobar Cespedes, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, y María Ritter, directora de Guía Repsol, que han participado en la celebración, presentada por Mónica Aldehuela. “Almería no solo ha entregado estos prestigiosos distintivos de la Guía Repsol, sino que ha reivindicado con orgullo esa gastronomía honesta y esa hospitalidad que nos hacen únicos", ha declarado el vicepresidente.

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Toni Acosta en Casa África / Sol Repsol

Por su parte, la directora de la Guía Repsol ha querido remarcar la importancia de un galardón como este, tanto para los lugares más reconocidos como para aquellos que son más pequeños, sin olvidar que lo importante al final es encontrar "un sitio agradable donde relajarse y gozar de las vaciones" y, porque no, de una buena gastronomía.