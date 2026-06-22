Preocupación por el estado de salud de Rod Stewart a una semana de su concierto en València

La preocupación en torno a la salud del cantante británico Rod Stewart no deja de crecer. A escasos ocho días para que el artista actúe en València, en el Roig Arena, el único concierto que ofrecerá en España, el pasado viernes tuvo que ser atendido en mitad del concierto que ofrecía en West Valley City, en Utah (Estados Unidos), después de casi desmayarse en el escenario y tener que ser atendido con una bombona de oxígeno durante el espectáculo.

El cantante interrumpió su actuación al sentirse mareado por un problema respiratorio para el que le proporcionaron oxígeno con el que poder recuperarse. A tenor de los testimonios que estaban presentes, empezó a sentirse fatigado, cantando y moviéndose con dificultad. En los vídeos se aprecia que tenía que apoyarse en diversos intrumentos y en la estructura del escenario para evitar caer al suelo.

Fue entonces cuando su equipo le acercó una bomba de oxígeno con el que respiró durante unos minutos para poder recuperarse y seguir con el concierto que estaba ofreciendo en el Utah First Credit Union Amphithatre. Después de esos instantes, Stewart recuperó el aliento y, micrófono en mano, gritó a los asistentes que el 'show' "debe continuar".

Además, en una muestra de sinceridad, se dirigió al público: "Casi me desmayo ahí mismo. ¿Os importa si me siento en esta canción?", y así, sentado, continuó con la set list prevista para el concierto.

El incidente preocupó a los espectadores porque el artista británico lleva varios episodios parecidos en su gira por Estados Unidos. Recientemente sufrió otra crisis respiratoria derivada de una infección aguda en las vías altas, además de laringitis y sinusitis, que le obligaron a cancelar algunos conciertos en lois estados de California y Nevada, fechas que tuvo que reprogramar en su agenda.

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