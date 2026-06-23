El Bigsound prepara su arranque en Torrent con alojamientos completos para el fin de semana

El Festival Bigsound calienta motores para su primera edición en Torrent. Y, mientras continúa el montaje -iniciado la pasada semana- de una infraestructura que ocupará más de 40.000 metros cuadrados y que tendrá seis escenarios en el Parc Central de la capital de l'Horta Sud, el municipio y las localidades cercanas se preparan en paralelo para una destacada afluencia de visitantes. No en vano, decenas de miles de personas asistirán este 26 y 27 de junio a la cita, muchos de ellos -según explican desde el consistorio a través de los datos facilitados por la organización- procedentes de la 'terreta'. Sin embargo, también hasta un 30 % acudirán desde otros puntos de España -de Madrid a Barcelona, pasando por Zaragoza o Murcia- o, incluso, del mundo. Llegadas que casi obligan a reservar un espacio para dormir y que dejan alojamientos con el cartel de completo en la ciudad torrentina y, en otros enclaves cercanos como València, precios por noche a 140 euros para los días del evento. Como mínimo.

Los alojamientos disponibles

Es lo que se puede apreciar con un simple vistazo a Booking o Airbnb, dos portales en los que este frenesí queda de manifiesto. En el primero, sin ir más lejos, solo queda una habitación de hotel disponible en Torrent por 454 euros las dos noches, con el siguiente coste situándose por encima ya de los 480 euros. En caso de buscar una alternativa en este tipo de establecimientos de un municipio situado a menos de siete kilómetros del Parc Central, el importe a abonar a día de hoy no baja de los 100 euros por jornada. Tampoco lo hace en València, un enclave cuya planta hotelera -explica a este diario la directora ejecutiva de la patronal Hosbec, Mayte García- tiene en este perfil 'festivalero' un "refuerzo" o un "complemento" dentro de una ocupación que se espera que supere el 90 % este fin de semana en pleno arranque de la temporada veraniega.

En concreto, García asegura que cuando un evento de estas características se celebra "si se suma algún punto de ocupación, porque hay mucho movimiento de productores, de montadores, etc.". No obstante, no es un tipo de visitante que tenga un especial efecto en sus datos. Primero, porque muchos de estos asistentes son "residentes o de corto movimiento" -es decir, no necesita alojamiento- y luego porque es un 'turista' que "viene solo para las noches del festival, no se queda más", apunta la dirigente hotelera. Además, destaca que son los campings o la vivienda turística los sectores que acaban "notando más estos eventos" al atraer más a sus asistentes.

Montaje de uno de los escenario del Bigsound. / A. T.

Esa visión se puede ver también en un Airbnb en el que la docena de alojamientos que normalmente ofrece Torrent ya no están disponibles en la plataforma. En el Cap i Casal, por su parte, sí siguen habiendo alternativas a disposición de los visitantes. Eso sí, con precios que como mínimo se sitúan en los 140 euros, aunque muchos llegan a alcanzar los 160, los 180 o, incluso, los 200 euros por noche.

"Oportunidad única"

En esta realidad, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, afirmaba este lunes en un comunicado que su municipio está "preparado para acoger un acontecimiento de estas dimensiones con todas las garantías de seguridad, movilidad y hospitalidad. Este fin de semana supondrá un antes y un después en la visibilidad de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional". "La ocupación hotelera, la hostelería, el comercio local y los servicios se verán beneficiados de forma directa. Es una oportunidad única para mostrar una Torrent dinámica, moderna y preparada para grandes eventos", añadía.

La cita -cuyo cartel incluye a artistas como David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Despistaos o King África, entre otros, y que tiene como espacios el escenario principal, el Turia Stage, además del Imagin Stage, Ploom Stage, Turia Bubble Room, OCB Stage y La Casita de Lo Perreo- contará con el "mayor dispositivo de movilidad hasta la fecha para un evento de estas características en la Comunitat Valenciana". Todo con la intención de garantizar el acceso y la circulación de los asistentes durante las dos jornadas, inciden desde un consistorio desde el que también se recuerda que se reforzará la seguridad, la movilidad y la atención ciudadana durante los días del evento con "medidas especiales de tráfico, ampliación del transporte público y refuerzo de la señalización en los principales accesos al recinto".

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El nuevo recinto del festival Bigsound en Torrent. / Levante-EMV

Acceso y zonas

En este asunto, el acceso oficial del público se realizará por la avenida Juan Carlos I, frente a una conocida cadena de pizzerías. Esa entrada, a la que se podrá llegar desde la estación de metro de Torrent Avinguda en menos de diez minutos, se encuentra en la zona de parque y jardín frente al polideportivo, un espacio que también usará el festival para el resto de servicios más allá de la música, como son los puestos de comida de la zona gastronómica -una gran área de restauración bajo una pérgola gigante de sombra, rodeada de mesas de pícnic y zonas verdes- o los stands de marcas patrocinadoras y colaboradoras.