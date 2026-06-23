La Generalitat inyecta otros 500.000 euros al Consorcio de Museos para el mantenimiento del Centre del Carme

La Generalitat ha aprobado una modificación presupuestaria para transferir 500.000 euros adicionales al Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana con el objetivo de cubrir gastos de funcionamiento y mantenimiento del Centre del Carme. El acuerdo, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), autoriza el traslado de 500.000 euros desde una partida del programa de Patrimonio Artístico, Museos y Artes Plásticas, de quien depende el consorcio, a la línea de financiación destinada a la institución. Con esta operación, la dotación de la transferencia autonómica pasa de 5,28 a 5,78 millones de euros.

Según la resolución, el Consorcio había trasladado a la Generalitat la necesidad de incrementar su presupuesto para afrontar tanto el desarrollo de su plan anual de actividades como diversos gastos extraordinarios de mantenimiento de instalaciones patrimoniales, todas relacionadas con el funcionamiento diario del inmueble.

La cuantía se destinará fundamentalmente al mantenimiento general del Centre del Carme, un complejo histórico de cerca de 15.000 metros cuadrados, de los que alrededor de 5.000 están dedicados a espacios expositivos. Entre los gastos previstos figuran trabajos de climatización, ascensores, fontanería, electricidad y otras actuaciones ordinarias necesarias para garantizar el funcionamiento diario del centro, abierto al público con diversas exposiciones.

No se trata de una partida destinada a obras de rehabilitación o restauración patrimonial, ya que estas intervenciones cuentan con financiación específica al margen de esta modificación presupuestaria, como ocurre con la actuación prevista en la Sala Ferreres por la que se adecuará con una climatización e iluminación adecuada para una sala museística, tal como publicó este diario.

Segunda inyección

La operación supone además el segundo ejercicio consecutivo en el que la Generalitat recurre a una modificación de crédito para reforzar económicamente al Consorcio de Museos. El acuerdo aprobado por el Consell incrementa tanto los ingresos como los gastos de la entidad en 500.000 euros.

La modificación se produce en un ejercicio marcado por la prórroga de las cuentas autonómicas de 2025. La Generalitat continúa ejecutando unos presupuestos prorrogados mientras culmina la tramitación de las cuentas de 2026, una circunstancia que ha obligado a realizar diversos ajustes de crédito para adaptar determinadas partidas a las necesidades reales del ejercicio.

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En la resolución se señala que los recursos transferidos proceden de créditos disponibles dentro del mismo programa presupuestario y que su reasignación no afecta a los objetivos previstos por la Conselleria de Cultura.