El ‘González Martí’ presenta la ‘La blusa rumana. Memoria y patrimonio’

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’, acoge la exposición ‘La blusa rumana. Memoria y patrimonio’, una muestra que podrá visitarse hasta el 2 de agosto.

Esta exposición presenta una de las expresiones más representativas de la tradición cultural rumana: la blusa tradicional conocida como ie. Esta prenda fue reconocida por la UNESCO en 2022 con la inscripción de “El arte de la camisa con altiță, elemento de identidad cultural en Rumanía y la República de Moldavia” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Exposición en el González Martí / Levante-EMV

La exposición reúne una selección de camisas y otros elementos de indumentaria tradicional procedentes de distintas regiones de Rumanía, confeccionados principalmente durante la primera mitad del siglo XX. A través de estas piezas, se presenta la riqueza y diversidad de una tradición textil transmitida de generación en generación y convertida en símbolo de su identidad cultural.

Los bordados, colores, materiales y motivos decorativos de estas ie reflejan conocimientos, creencias y formas de vida ligados durante siglos a las comunidades rurales. Cada blusa conserva la memoria de quienes la confeccionaron y vistieron, y se convierte en un testimonio de creatividad, pertenencia y transmisión cultural.

Un puente entre la tradición y el presente

Parte de las piezas expuestas procede de ciudadanos y ciudadanas de origen rumano afincados en la Comunitat Valenciana, que comparten con el público una parte de su patrimonio familiar y cultural. Su aportación permite tender un puente entre tradición y presente, mostrando cómo esta manifestación cultural sigue viva dentro y fuera de Rumanía.

Exposición en el González Martí / Levante-EMV

La inauguración coincide con la celebración del Día Universal de la ie, celebrado cada 24 de junio, una de las principales fechas de encuentro para las comunidades rumanas en todo el mundo.

Con esta exposición, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ reafirma su compromiso con la difusión de la diversidad cultural y con su vocación como espacio abierto al encuentro, diálogo y conocimiento. La colaboración con el Consulado de Rumanía en la Comunitat Valenciana subraya el papel de los museos como espacios de convivencia y reconocimiento de las comunidades que conforman la sociedad valenciana actual.