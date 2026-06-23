Jazz al aire libre

Y ya van 29 años. El Festival de Jazz de València, organizado por el Palau de la Música, comenzará mañana miércoles 24 de junio con dos conciertos gratuitos al aire libre en los Jardines del Palau (20.15 horas), con propuestas marcadas por el ritmo, la calidad artística y la fusión latina.

La programación se iniciará con la actuación de la Jove Big Band Sedajazz junto al saxofonista Perico Sambeat y la cantante Sara Dowling, mientras que el jueves subirá al escenario la Banda Sinfónica Municipal junto al quinteto del pianista y compositor Pepe Rivero, bajo la dirección de Cristóbal Soler.

Jove Big Band / Levante-EMV

El miércoles la Jove Big Band Sedajazz, integrada por veintitrés músicos, pondrá en escena su energía y frescura con un repertorio que combina estándares del jazz con arreglos originales que atraviesan el funk, el latin jazz, las bandas sonoras o el rock, siempre desde una mirada abierta, contemporánea y vibrante. Además, contará, explica Vicent Llimerá, director de Palau de la Música, con “dos invitados de excepción: por un lado, el saxofonista Perico Sambeat, una de las figuras imprescindibles del jazz europeo que ha colaborado con artistas como Michael Brecker, Ron Carter, Dave Douglas o Lee Konitz; y, por otro, la cantante Sara Dowling, ganadora del premio a Mejor Vocalista en los British Jazz Awards 2019”.

La cantante Sara Dowling / Levante-EMV

El jueves subirán al escenario la Banda Sinfónica Municipal y el pianista y compositor cubano Pepe Rivero, bajo la dirección del maestro Cristóbal Soler, “para ofrecer un encuentro musical singular entre el lenguaje del jazz latino y la sonoridad de una gran formación sinfónica”. El proyecto gira en torno al universo creativo de Rivero, con una selección de obras procedentes de su Yoruba Suite, junto a otras composiciones representativas de su repertorio. El pianista estará acompañado por un quinteto formado por el contrabajista Reinier Elizarde «El Negrón», el batería Georvis Pico y el percusionista Yuvisney Aguilar, junto a la expresiva voz de la cantante nigeriana Deborah Ayo.

Cuatro premios Grammys y “destacada” presencia valenciana

El 29 Festival de Jazz reúne a cuatro premios Grammy —Maria Schneider, Esperanza Spalding, Joe Lovano y Włodek Pawlik— y presenta los debuts en València de Schneider y Spalding en noches consecutivas. Respecto a los artistas internacionales que actuarán en la Sala Iturbi, el público podrá disfrutar de citas como Lizz Wright (4 de julio), Maria Schneider (6 de julio), Esperanza Spalding (7 de julio), Joe Lovano junto al trío de Antonio Faraò (8 de julio) y José James con China Moses (12 de julio). Włodek Pawlik en la sala Rodrigo (5 de julio).

El compositor Pepe Rivero / Levante-EMV

Completa el cartel el grupo Gospel Factory (9 de julio) y el jazz hecho en València, que, además de los dos conciertos inaugurales, estará representado por el proyecto Valencia Jazz “What a Wonderful World” Band (1 de julio), que reúne a Cristina Blasco, Bárbara Breva, David Pastor, José Luis Granell, Joan Monné, Ximo Tébar, Víctor Merlo e Igor Tavan.

Asimismo, artistas y grupos como Isaac Romagosa Quintet, Adriano Tortora Quartet, Eva Serrano Quintet (Presskit Focusyear 2026) y Le Dancing Pepa protagonizarán el ciclo Jazz a les Pedanies los días 18, 19, 25 y 26 de julio. Los conciertos se desarrollarán en Castellar-Oliveral, en su Polideportivo Municipal, y en La Torre, en la Alquería Coca, junto al Pont de la Solidaritat.

Respecto a la formación pedagógica vinculada a este género, destaca el 26º Seminario de Jazz y Música Latina de Sedajazz, que se celebrará del 14 al 17 de julio en el Conservatorio Municipal José Iturbi y que constituye el eje formativo y de relevo generacional asociado al festival.

El director del Palau de la Música ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a estos dos conciertos y ha destacado que “el Festival de Jazz vuelve a abrirse a la ciudad con dos conciertos gratuitos en los Jardines del Palau, una propuesta que cada año cuenta con una magnífica acogida por parte del público. Queremos que la música llegue al mayor número posible de personas y que esta edición arranque con toda la energía, la calidad artística y la diversidad que caracterizan a nuestro festival”.