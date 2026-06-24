Cinema Jove afronta su recta final con una oda a la juventud

Cinema Jove encara el final de su edición de 2026 con un compendio de actividades en torno al audiovisual durante la jornada del jueves. Una de las actividades más destacadas es la presentación de 'When We Saw Each Other More Often', del director americano pero afincado en Berlín William Wrubel. Esta película, dentro de concurso, se sale de los tópicos habituales del 'coming of age' con una apuesta por la estética, la composición lírica de personajes y un estilo propio que ha deslumbrado en la industria.

Con él, las actividades de este jueves giran en torno a la producción audiovisual y todas las etapas a las que los jóvenes cineastas se enfrentan cuando abordan un proyecto cinematográfico. De ahí que tres especialistas, miembros del jurado, aborden esta cuestión con todos los talentos interesados en emprender este viaje laboral dentro del cine.

Además, cuatro cortometrajistas presentarán sus propuestas dentro de Cinema Jove: Laura Pérez, Olivia Delcán, María Herrera y Christian Avilés estrenarán sus piezas como también podrá verse 'Sand i tissen', de la realizadora noruega Ingrid Runde Saxegaard. Se trata de un relato íntimo sobre el amor y el sexo entre una madre y una hija durante una jornada de nudismo en una playa desierta.

Una mirada propia

El director William Wrubel ha filmado 'When We Saw Each Other More Often' en 16 milímetros. La pieza ha realizado una composición lírica de personajes, lugares, momentos y vidas entrecruzadas que comparten la juventud como único denominador común. En su resultado final pesa la formación del realizador bajo el magisterio de figuras autorales de la talla de Kelly Reichardt, Peter Hutton y Angela Schanelec, quien dirigió su trabajo de máster.

Su cuidada estética transita por instantes livianos y texturas casi oníricas que no buscan construir una historia a la manera tradicional, sino perfilar una cartografía emocional entre espacios urbanos cotidianos como aularios, cafés, estaciones y bares de una ciudad alemana.

El propio realizador ha querido plasmar sus intenciones de manera explícita al declarar que, con este largometraje, buscaba “hacer una película que deba menos a las estructuras de la narrativa convencional y más a los movimientos accidentados e incognoscibles de la vida misma: una serie de encuentros y conversaciones vagamente conectados, emociones sin psicología y acciones sin explicación”.

Wrubel detalla que el tiempo "salta hacia adelante a trompicones repentinos; nuevos rostros reemplazan a los viejos a medida que cambian las circunstancias y, cuando un personaje sale del encuadre, nunca está claro si se le volverá a ver”. Su propuesta visual no trata tanto “sobre el paso del tiempo, sino más bien sobre el tiempo que ya ha pasado y todo lo que se puede perder entre un momento y el siguiente".

El viaje de una película

Entre las actividades de industria, este jueves se ha programado el panel estratégico ‘El viaje de una película: tres enfoques desde la industria’, donde los especialistas Frédéric Boyer, Maria Ekerhovd e Isabel Ivars, miembros del jurado oficial de largometrajes aportarán una visión multidisciplinar en torno al ciclo de vida completo de una producción audiovisual cinematográfica.

El encuentro entrecruzará las miradas complementarias de la producción ejecutiva, la curaduría especializada en festivales internacionales y las estrategias de ventas globales para ofrecer a la audiencia asistente herramientas claves para comprender las dinámicas actuales del mercado y la circulación de obras en el circuito internacional.

Conversaciones con cortometrajistas españolas

La jornada se completará con la selecta programación habitual de cortometrajes, que mañana contará con la presencia de muchos de sus directores y directoras para dialogar con el público asistente. El grueso de asistentes conforma un completo panorama del talento joven de nuestro país.

Después de su debut con un corto que denunciaba el ‘stealthing’, ‘El cuento de una noche de verano’, la directora María Herrera explora la necesidad femenina de agradar. En su faceta de productora, la realizadora ha formado parte de los proyectos ‘Los días que vendrán’ (Carlos Marqués-Marcet, 2019) y los cortometrajes ‘Son’ (2022), de Marta Nieto, y ‘Arquitectura Emocional 1959’, por el que León Siminiani se alzó con el Goya en 2023.

Mientras, Olivia Delcán y Nacho Sánchez, debutan como directores con ‘Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra’ sobre una crisis de pareja. Por su parte, Christian Avilés aporta en 'Stallion y la bola de cristal' un aire onírico a un cuento 'queer' filmado también en 16 milímetros.

'A certa distància' de Laura Pérez. / CJ

Asimismo, la directora Laura Pérez Gómez presentará ‘A certa distància’, donde une el talento de la galardonada poeta Elsa Moreno con la reconocida actriz alicantina Sonia Almarcha.

Relación de madre, abuela e hija

Entre las propuestas internacionales, la realizadora noruega Ingrid Runde Saxegaard profundiza en los vínculos familiares en ‘Sand i tissen’, un relato íntimo sobre el amor y el sexo entre una madre y una hija durante una jornada de nudismo en una playa desierta. Este trabajo llega tras su papel como coordinadora de arte de la oscarizada 'Valor sentimental', de Joachim Trier.

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Los programas se enriquecerán con las aportaciones de la cineasta argentina Denise Anzarut, que en ‘Doctora Miranda’ nos presenta a una joven en plena crisis existencial; la rumana Marian Fărcuț, que en ‘Drumul spre casa’ pone el foco en la experiencia de la minoría húngara en Transilvania, y la francesa Elodie Beaumont Tarillon, que en ‘Les normales de saison’, enmarca su metraje en un verano en el que una joven se hace cargo de su abuela, quien poco a poco va perdiendo su independencia.