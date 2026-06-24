Les Arts estrena Carmina Burana con el Ballett Dortmund y la coreografía de Edward Clug

El Palau de les Arts Reina Sofía estrena este próximo jueves, 25 de junio, en la Sala Principal, 'Carmina Burana', la espectacular cantata escénica de Carl Orff, que reunirá a la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat con el Ballett Dortmund en la ejecución de la aclamada coreografía con la que Edward Clug ha triunfado en los principales escenarios.

Les Arts clausura así su vigésima temporada con una de las obras maestras del S.XX, todavía inédita en la programación del edificio de Calatrava, que la OCV debutará bajo la batuta de la joven directora Olivia Lee-Gundermann, cuya presentación en España con 'Nixon in China' en el Teatro Real causó sensación entre la prensa especializada.

Casi cien años después de su estreno, 'Carmina Burana' no ha perdido un ápice de su capacidad de fascinación. La energía desbordante que irradia, su hipnótica fuerza rítmica y la universalidad de los temas que aborda siguen cautivando y llenando los teatros y salas de concierto de todo el mundo.

Un total de 175 artistas, entre músicos, cantantes y bailarines, se darán cita en Les Arts del 25 al 28 de junio al servicio de una de las interpretaciones más celebradas de la obra de Carl Orff, la impactante coreografía de Edward Clug para Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, que tras su estreno en 2019 han incorporado las compañías más innovadoras del circuito.

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En su propuesta, Clug sigue la estructura de la composición de Orff, basada en el concepto de círculo: la Rueda de la Fortuna, que encarna el eterno ciclo de la vida y la muerte. Sobre el escenario, un inmenso anillo actúa como el núcleo de atracción y repulsión de los bailarines en la construcción de un lenguaje coreográfico de gran refinamiento plástico, que dota a la geometría de una dimensión poética.