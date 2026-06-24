Miquel Navarro: "En este museo hay muchos años de mí"

Está afónico. Los nervios, quizás. Tras años de espera, hoy se inaugura la Casa Taller de Miquel Navarro en Mislata. A sus 80 años, el artista confiesa, mientras recorre las cuatro áreas distribuidas en dos plantas en los cerca de mil metros cuadros del espacio, su emoción ante lo que puede ser 'un gran día'. Su taller, antes antiguo almacén de productos de droguería, abre las puertas convertido en un espacio destinado a preservar, difundir y poner en valor su legado artístico y como "centro de encuentro entre arte, educación y cultura".

Miquel Navarro en su estudio museo en Mislata / Miguel Ángel Montesinos / LEV

¿Qué siente al ver que el lugar donde ha trabajado tantos años se convierte en un espacio público?

El artista lo que quiere es que su obra se vea y que, de cierta manera, esté protegida. Para esta Casa Museo, o mejor Casa Taller, he donado el espacio y muchas obras. Para llegar a buen término también hemos tenido ayudas. Aquí hay muchos años de mí. El esfuerzo ha sido muy grande, pero también lo es la satisfacción que me produce ahora el recorrerlo. Estoy muy contento.

¿Creía, con tantas demoras, que no iba a llegar este momento?

Siempre he tenido la confianza de que abriría sus puertas.

¿Qué diferencia hay entre exponer su obra en un museo y que el museo nazca dentro de su propio taller?

Yo no diría que esto es un museo como tal porque un museo exhibe obra más permanente. Este espacio va a ser cambiante porque hay donaciones que constantemente van a ir y venir. Tenemos un depósito muy grande de ciudades -construcciones metafóricas compuestas de cientos de piezas- y aún hay mucho que mostrar. Por eso esta Casa Taller, como yo la quiero llamar, va a ser un poco más dinámica que una colección permanente de museo.

A los artistas les gusta trabajar en la intimidad y en silencio, ver que su casa ahora se transforma en un espacio casi bullicioso ¿cómo lo lleva?

Sigo trabajando en mi casa donde tengo un taller, y allí sí necesito un poco más de intimidad, pero estoy acostumbrado al ruido y no me importa tener gente alrededor, gente que viene y va.

Museo de Miquel Navarro en Mislata / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Cuando el público entre aquí por primera vez, ¿qué le gustaría que entendiera antes de mirar las obras?

Pienso que el espectador es libre y no hay que condicionarle en nada. Cada cual puede pensar lo que quiera, pero si puede ser que conecte con mi sensibilidad, pues me alegraría más que si no. Abogo por la libertad y que cada cual diga si le gusta o no mi trabajo. Yo no trato de imponer...

¿Esta Casa taller es una forma de cerrar una etapa¿ ¿o de abrir otra?.

Yo sigo trabajando y tengo muchas cosas entre manos porque tengo muchas exposiciones. Y, varias, una detras de otra.

La palabra “legado” suena solemne. ¿Le incomoda?

Suena a testamento, como si me mataran antes de hora.

No lo mire desde esa perspectiva.

Es un honor para un artista. No, no me molesta para nada. En cierta medida, esto tampoco va a ser un espacio impositivo porque se harán otro tipo de actividades como pequeños conciertos, conferencias o una sala temporal dedicada a otros artistas.

¿Ha participado personalmente en la selección de las obras? ¿Qué criterio ha pesado más: el cronológico, el emocional...?

Totalmente, era lo lógico porque estoy vivo. Ha sido como reordenar algunos trabajos y ciertas épocas. Aquí hay de todo. Quizá la época más primitiva no esté porque ya está en catálogos o porque la obra ya la tienen otros museos nacionales o internacionales. El IVAM, por ejemplo, tiene más de 600 obras mías.

Una de las 'ciudades' de Miquel Navarro en su museo en Mislata / Miguel Ángel Montesinos / LEV

¿Hasta qué punto su obra es una autobiografía del paisaje valenciano?

Yo lo ampliaría a la sociedad valenciana, tanto la rural como la urbana.

¿Y siente nostalgia de esa transformación?

La sociedad cambia y no la podemos frenar. Digamos que estamos en otro momento. Cuando era pequeño, en Mislata éramos 5.000 habitantes o así, y ahora casi llegamos a 50.000, pero ese crecimiento está muy bien porque es una sociedad, digamos, heterodoxa y la gente se comporta.

¿Se puede ser un artista internacional sin dejar de ser local?

A veces lo local es lo más universal.

Museo de Miquel Navarro en Mislata / Miguel Ángel Montesinos / LEV

¿Cómo nace la idea de esta Casa Taller?

Queríamos que la obra estuviera recogida y se pudiera mostrar además de convertir este espacio en un lugar de encuentro de la cultura de Mislata y de la Comunitat Valenciana porque esto es una fundación. Queremos que sea un espacio de todos.

Se vanagloria de ser de Mislata.

He vivido en ciudades como Nueva York, París y cantidad de países, pero soy de aquí y lo digo.

En 1973 aparece su primera 'ciudad`' en barro. ¿Recuerda el momento en que entendió que la ciudad podía ser una forma escultórica propia?

Mis referentes han sido siempre muy de aquí, pero cuando viajas aprendes muchas cosas. Mira. De pequeño, aquí, iba a la huerta y jugaba con el barro de las acequias. Pues ahí surgen mis inicios con el modelado porque hacía pequeños montajes y pequeñas figuritas; también tenía cromos de la colección Las maravillas del universo donde aparecían las pirámides de Egipto, el Empire State, el puente de Brooklyn, la Torre Eiffel ... Cuando vi el Empire State por primera vez yo ya lo conocía y lo conocía por los cromos.

¿Cuándo entendió que eso que le fascinaba iba a ser su obra?

Siempre he tenido fascinación por la arquitectura, la ingeniería y la arqueología industrial y la antigua y son cosas que aún me siguen interesando.

¿Qué te atrae tanto de la verticalidad?

Me influye. Creo que me viene del antiguo Egipto con los obeliscos, porque son como una conexión de lo que hay de arriba a abajo y debajo arriba.

Trabaja con barro, hierro, zinc, aluminio, bronce, cerámica, papel… ¿Cómo decide qué material pide cada obra?

Depende. Si estoy tratando un tema un poco más arcaico o de los orígenes, utilizo la terracota o el barro cocido; si hablo de elementos más industriales, pues utilizo el aluminio o el metal.

¿Cuándo sabe un artista que su obra está terminada?

Nunca se sabe. Siempre me queda el puntito de que lo puedo hacer mejor. Nunca se sabe. Yo pienso 'no está mal, pero aún lo puedo hacer mejor." Y eso me hace continuar.

¿Destruye mucha obra?

Cuando he hecho alguna pieza que he pensado que no era lo suficientemente buena, sí que la he destruido, pero han sido poquitas. Dibujos o pequeños modelados sí que he roto más, pero con los años también he aprendido que de esas piezas se aprende. A día de hoy no se me pasa por la cabeza destruir nada.

Piezas hechas en terracota en el museo Miquel Navarro en Mislata / Miguel Ángel Montesinos / LEV

¿Ha hecho alguna pieza expresamente para esta Casa Taller?

Para mis obras siempre pienso en los espacios que van a ocupar y, si no en esos, en similares. Cuando un hago 'ciudades' y las pongo por el suelo siempre colaboro con aquellos museos que me ofrecen espacios adecuados para colocarlas, porque mi escultura es de las primeras que van por el suelo y no necesitan pedestal.

Si un museo le pusiera cortapisas, ¿las aceptaría?

No, en absoluto. Los espacios deben see los adecuados. Hay veces que he expuesto en suelos que eran más conflictivos, pero aún así se ha hecho y ha quedado bien.

¿Cuánto puede tardar en alzar una 'ciudad'?

En crear hay veces que año y medio o dos años.

¿Es disciplinado en su trabajo?

Muchísimo, como decía Picasso 'que la inspiración te pille trabajando', por eso procuro trabajar todos los días y además, por la noche, mi cabecita va loca. Las ideas las tengo de noche que es cuando aparecen luces y sombras. Al levantar, a veces, no me las acabo de creer del todo pero, también a veces, son interesantes.

Y entonces, ¿qué hace?

Acudo a lo físico porque lo que queda aquí [se toca la cabeza] no vale. Para buscar algo tangible, hay que plasmarlo en el minuto.

¿O sea, que el silencio le ayuda a crear?

Soy hiperactivo y el silencio me ayuda a crear.

Escultura de Miquel Navarro en su museo / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Dígame una obra de la que se sienta especialmente orgulloso.

Depende. Si es una obra pública, te diría que conceptualmente La pantera rosa, pero creo que El parrotet es más atrevido y está más acabado.

¿Qué parte de su oficio cree que no se puede enseñar? ¿qué le diría a un aprendiz?

Que fuera él, que tuviera personalidad y sacara su interior porque en el arte, los sentimientos y las emociones son básicas para sacar el yo. Y, para sacarlo, hay que tener una cierta valentía.

A la hora de crear, ¿sigue manteniendo la ilusión del niño que jugaba con el barro y veía cromos?

Claro, por muy internacional que uno sea y por muchos premios que uno tenga, sin ilusión, nada de nada. Hace muchos años, hice un discurso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el que dije que es en los juegos de la infancia donde se fragua el arte. Y lo mantengo.

Ha recibido premios, ha entrado en academias, ha expuesto internacionalmente y donado centenares de piezas a museos. ¿Qué lugar ocupa ahora este espacio en ese recorrido vital?

Un lugar importante, pero también lo fue la primera vez que fui al Guggenheim de Nueva York.

¿Le pesa ser el artista valenciano vivo con más solera?

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Yo no me atrevería a decir tanto pero quizá sí esté entre los cuatro primeros.