'¿A quién le importa?' revivirá la vida valenciana de Carlos Berlanga

La iconicidad de un cantante y compositor fundamental en la Movida Madrileña, pero también de un pintor y artista con un estrecho vínculo valenciano que será ahora retratado en formato largometraje. Con ese horizonte se graba estos días en Valencia, '¿A quién le importa?', el documental que recorrerá -a caballo entre la 'terreta' y Madrid- tanto la vida como el trabajo y la herencia que ha dejado la figura de Carlos Berlanga. Un relato narrado a través de testimonios cercanos -de Alaska a Pedro Almodóvar- pero también con imágenes de archivo y recreaciones de algunos de sus momentos vitales, estos últimos tiempos en los que Valencia "tuvo muchísima importancia" tanto en la vena artística como en la personal de Berlanga.

"Recreaciones" con el sobrino del artista

Así lo explica a este diario Ramiro Acero, CEO de Sunrise Pictures -la firma valenciana que impulsa esta producción dirigida por Eva Vizcarra y Manel Arranz-, quién destaca que durante la semana y media en la que se va a extender el rodaje en el territorio valenciano se van a hacer numerosas "recreaciones" con el sobrino del artista, Jorge Berlanga, poniéndose en los zapatos de su tío, miembro de grupos como Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides y Dinarama.

En este sentido, el productor destaca que este lunes se estuvo recogiendo metraje en exteriores dentro de un recorrido en furgoneta que va por distintos enclaves valencianos, aunque en los próximos días la intención es ir desde Rocafort al Cap i Casal, grabando también en estudios como Galaxia o Río Bravo. Un proceso de captación de material que también incluirá una actuación en el Centro Excursionista o la recreación, con los músicos valencianos Raquel Adalid y Xema Fuertes -compositores del tema de la película, 'Bailo mientras lloro', inspirado en el estilo del artista- "ensayando algunos de los temas de Berlanga, como '¿A quién le importa?'".

Y es que como recuerda Acero, la Comunitat tuvo "influencia" en la vida de Berlanga desde su infancia dado el "vínculo tremendo" que tenía su padre -el cineastra Luis García-Berlanga- con esta tierra. "Pasó muchas vacaciones aquí, iba mucho a Benicàssim. Nacho Canut, su compañero inseparable -que también aparecerá en el documental- y cocompositor de muchos de sus éxitos, también es valenciano y ambos pasaban mucho tiempo aquí", añade sobre unos lazos que quedarán plasmados en esta película, cuyo estreno en las salas de cine está previsto para el año que viene.

Testimonios de personalidades

La producción contará, además de con Almodóvar -cuya grabación está prevista para la próxima semana-, Canut y Alaska, con otras personalidades de la cultura española como Mario Vaquerizo, Pablo Syced, Mauro Canut o Rafa Cervera, entre otros, además de los testimonios de miembros de su familia como sus hermanos José Luis Berlanga y Fernando Berlanga. En esa participación también han colaborado desde À Punt a RTVE, contando con el apoyo además del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y del Institut Valencià de Cultura (IVC).

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Así, la producción recuperará material audiovisual y documental inédito con la misión de "construir un retrato más completo de uno de los creadores fundamentales de la cultura pop española". Además, la música tendrá un papel "esencial en la narración, contando con las composiciones de Carlos Berlanga, cuya obra marcó a varias generaciones". "'¿A quién le importa?' busca acercar al público la dimensión artística y humana de un creador irrepetible cuyo legado continúa siendo una referencia imprescindible para entender la música y la cultura española de las últimas décadas", concluyen por su parte desde la cadena pública valenciana en un comunicado