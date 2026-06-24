La serie documental ‘La más grande’ reivindica a Rocío Jurado como “una mujer adelantada a su tiempo”

En los años 80, Rocío Jurado, ya asentada como una estrella en España, amplió su radio de acción con largas giras y estancias en Latinoamérica, donde comenzaron a referirse a ella como “la más grande”. Esta expresión da ahora título a una serie documental sobre su vida en Movistar Plus (cuatro capítulos, el primero se estrena este jueves), en la que está involucrada, como productora ejecutiva, su hija Rocío Carrasco, volcada aquí en la misión de que “su vida y su legado queden para el día de mañana y que las generaciones que nacen ahora sepan quién fue”.

En la peripecia de Rocío Jurado (1943-2006) hay “una historia que es universal”, estima, en conversación a tres bandas con este diario, el director de la serie, Alexis Morante (bregado en documentales sobre David Bisbal, Héroes del Silencio y Alejandro Sanz), puesto que “estamos hablando de una persona que viene de abajo, de la música folclórica, del sur, en un tiempo de dictadura, de represión y machismo, donde todo lo tiene difícil”. Los sucesivos obstáculos, ella “se los salta”, y su determinación sirve aquí para “contar la evolución de un país entero y del papel de la mujer”.

Alexis Morante durante la grabación del documental. / EPC

Narradora con suspense

En ‘La más grande’ hay una narradora, la actriz y cantante chilena Daniela Vega. Con sus 37 años, no pudo haber vivido la mayoría de las gestas de la Jurado. ¿Por qué ella? “Eso no te lo puedo desvelar porque entonces me cargo el cuarto capítulo”, responde Rocío Carrasco. “Sí que te puedo decir que Daniela es una ferviente admiradora de Rocío Jurado y que tiene una historia personal muy potente con ella, y por eso se la eligió. Esa historia se sabe al final”. Añade Morante que ella “lee disfrutando y sufriendo la historia como si fuera una fábula”.

¿Pero qué lee Daniela Vega? Movistar+ habla de una “autobiografía no publicada”. ¿Escribió Rocío Jurado un libro de memorias que nunca ha visto la luz y que ahora es la base de este documental? “Hay mucha confusión con esto”, toma la palabra Rocío Carrasco. “Es una biografía que ella escribió”, deja claro. “No es un diario”. Según cuenta, cuando este, el boxeador Pedro Carrasco, falleció (en 2001), su madre le entregó un sobre con fotos y “algo para que cuando te apetezca, lo leas y sepas quién es tu padre y tu madre”, añadió entonces la cantante. “En esa época, como bien se sabe, yo no estaba lo que se dice bien, y lo guardé en un armario con mis cosas”. Cuando Rocío Jurado murió, ella metió el sobre en una caja de pertenencias de su madre y, recientemente, trabajando en el documental y buscando fotos inéditas, dio con él. “Me di cuenta de lo que me había dado: una biografía escrita por ella que cubría desde su nacimiento hasta que se separó de mi padre”. Ahí, en esos textos, “hay cosas que están en el imaginario colectivo de una forma incompleta”.

Para Rocío Carrasco, ‘La más grande’ habla de su propia vida a través de una figura que seguía siendo su madre “aunque alguna vez se pasara tres o cuatro meses fuera trabajando”, apunta. / EPC

Feminista en 1974

La mirada del documental hacia Rocío Jurado apunta a "una mujer adelantada a su tiempo” y que seguía a su instinto, actuando “de una forma natural, para nada impostada”, observa Alexis Morante. “Me gusta ver cómo se enfrentaba a presentadores poderosos que se quedaban estupefactos ante ella. Las caras de Jesús Hermida, José María Íñigo, Lauren Postigo, La Trinca..., cuando le decían: ‘tú no serás feminista, ¿no?’, y ella, ‘pues sí, claro que soy feminista’. Todavía hoy, eso sorprende”.

Los más provectos del lugar recordarán la escandalera que generó su vestido semitransparente en una gala de TVE en 1974, que llegó a causar la dimisión de un ministro, el de Información y Turismo, Pío Cabanillas. Era Rocío Jurado, la artista y el personaje, la que salía con esos modelos, y no la ciudadana María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado (su nombre real), hace notar su hija. “Cuando subía al escenario, era otra. La Mohedano no se ponía esos escotes de vértigo que se ponía la Jurado, ni la hubieses escuchado en la vida decir cosas como ‘hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo’”, explica, en alusión a ‘Lo siento mi amor’, una de las canciones que le escribió Manuel Alejandro.

“El primer viaje que hice en mi vida fue, con ocho meses, a México, porque ella estaba allí. Siempre intentó conciliar, a su manera, y creo que lo consiguió”, explica su hija, Rocío Carrasco. / EPC

Los escuderos

A este autor, que aparece en el documental hablando de composiciones como la altamente erótica ‘Amores a solas’ (“una masturbación en la playa”, precisa), le gustaba escribirle canciones “porque se imaginaba a la Jurado cantando eso sabiendo cómo era la Mohedano”, indica Rocío Carrasco. Añade Alexis Morante que Manuel Alejandro y Juan Pardo fueron sus “dos escuderos”, figuras importantes en el relato. “Uno, poniéndolo todo a sus pies para que suba, y el otro, cuando ella está en un momento más bajo, llevándola a un nuevo lugar con el álbum ‘Punto de partida’ (1989)”.

Para Rocío Carrasco, ‘La más grande’ habla de su propia vida a través de una figura que seguía siendo su madre “aunque alguna vez se pasara tres o cuatro meses fuera trabajando”, apunta. Para la Jurado, “lo más importante era su profesión, siempre sabiendo que yo estaba cubierta en todos los sentidos”, añade. “El primer viaje que hice en mi vida fue, con ocho meses, a México, porque ella estaba allí. Siempre intentó conciliar, a su manera, y creo que lo consiguió”.