Bielsa pide colaboración con la Fundación Miquel Navarro: "Por encima de siglas y de instituciones, lo importante es Miquel Navarro"

Tras años de trabajo, la Casa Taller de un referente artístico como Miquel Navarro es, desde este jueves, una realidad. Un espacio, enclavado en pleno barrio de la Moreria de Mislata y de casi 1.000 metros cuadrados, en el que se expone una considerable parte de la obra y el legado del artista valenciano, con piezas -desde fotografía a pintura o proyecciones- realizadas durante su trayectoria. Un proyecto, inaugurado oficialmente hoy, en cuya presentación el alcalde del municipio de L'Horta, Carlos Fernández Bielsa, ha agradecido la aportación del artista. Además, ha destacado la relevancia de la apertura de una pinacoteca "de primer nivel" y a la altura "de los museos y talleres más importantes de España" que centra la obra de "uno de los artistas internacionales más importancias de la Comunitat Valenciana" y para el cual ha marcado como objetivo "que otras instituciones puedan trabajar y colaborar".

"Llamamiento" a las administraciones

Ante los medios y tras recordar que la Fundación Miquel Navarro actualmente tiene una financiación completa -de 200.000 euros- aportada desde los fondos del consistorio mislatero sin la que "no podría existir", Bielsa -también líder provincial del PSPV- ha hecho un "llamamiento" tanto a la Generalitat Valenciana como a la Diputación de Valencia -dirigidas por el Partido Popular- para que "aporten y colaboren, porque merece la pena el hecho de poder exponer la vida y la obra de un artista valenciano tan importante". "Por encima de siglas y de instituciones, lo importante realmente es Miquel Navarro y me gustaría que lo entendieran, porque así podremos hacer más cosas y hacer de este un museo taller más fuerte", ha añadido.

Preguntado sobre el por qué no existe una colaboración permanente con Generalitat y Diputación en la actualidad, el alcalde ha dejado claro que no es el indicado para contestar esa pregunta y ha remarcado que "a mí me gustaría y esperemos trabajar en que eso sea posible". Además, sobre la salida el pasado año de la administración que preside Vicente Mompó del patronato de la Fundación -constituída en julio de 2020 como entidad privada sin ánimo de lucro- que fue la que impulsó económicamente la adecuación de las instalaciones, Bielsa ha querido dejar claro que en "cualquier Fundación los patronos inician su mandato y finalizan a los cuatro años, incluidos el Ayuntamiento de Mislata" y que no se ha excluido "a ninguna administración ni institución, sino más bien al contrario".

Noticias relacionadas

Amigos de Miquel Navarro

Más allá de este asunto y tras anunciar que se va a crear la plataforma de amigos de Miquel Navarro para que quién quiera pueda "ser socios y participar" y que pedirán también colaboración al IVAM al que Navarro ha donado 600 obras, Bielsa también ha enfatizado que el mayor reto de este proyecto ha sido "convertir un espacio que estaba bastante bien diseñado ya desde el primer día, a un espacio abierto al público", un proceso que ha sido "muy costoso en cuanto a tiempo y en lo económico y que no ha sido fácil". "Hay que sacar partido a este hecho y a que esté en un municipio valenciano, que no está ni en Madrid ni en París ni en Nueva York. Su obra está en Mislata", concluye.