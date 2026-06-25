Bigsound 2026: fechas, horarios y cartel que encabeza David Bisbal, Lola Índigo, Nathy Peluso y Rels B

La cuenta atrás para el festival Bigsound en su edicion de 2026 ya ha comenzado. A pocas horas del evento, que se celebrará los días 26 y 27 de junio en el Parc Central de Torrent tras la sentencia judicial que ha obligado a la organización a salir de València por la limitacion acústica de 85 decibelios, el encuentro reunirá a miles de asistentes por primera vez fuera de la capital en una una de las ediciones más ambiciosas con un cartel que encabeza David Bisbal, Lola Índigo, Rels B y Nathy Peluso.

Asi, el festival se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del verano en la Comunitat Valenciana gracias a un line up que completan otros artistas como Rusowsky, Rigoberta Bandini o Barry B.

Cuándo es el Bigsound 2026 de València

El festival tendrá lugar el viernes 26 y el sábado 27 de junio de 2026 en el Parc Central de Torrent, un recinto que se convertirá en el epicentro de la música durante el fin de semana. Tras haber acogido otros eventos como el Germanor Fest, el espacio acogerá ahora el mayor evento hasta la fecha por donde se espera que pasen en torno a 15.000 cada día.

Miles de personas llegadas desde diferentes puntos de España se darán cita en la localidad valenciana para disfrutar de más de una veintena de actuaciones repartidas en dos jornadas.

Cartel completo del festival Bigsound 2026

La edición de este año presenta uno de los carteles más potentes de su trayectoria, con cabezas de cartel como David Bisbal, que ofrecerá el único concierto en la Comunitat Valenciana durante este año.

Como él, Lola Índigo desplegará su espectaculo musical con los grandes éxitos cosechados en los últimos diez años, como lo hará Rels B también tras su exitoso álbum 'Afrolova' de 2025, que puso la banda sonora del pasado verano. Presentará por primera vez en València su último disco, 'love love Flakk'.

Por último, la ya consolidada Nathy Peluso actuará en el Parc Central de Torrent con su exclusiva sesión 'Club Grasa DJ Set', un nuevo formato desarrollado por la artista que se sale del tradicional concierto.

A ellos se suman otros artistas muy populares entre el público joven, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Malfita Nerea, Rusowsky, Lia Kali, Hens, King África, Dollar Selmouni, Despistaos, Barry B, Samuraï, Yami Safdie y Chema Rivas.

El festival también mantiene su compromiso con la escena musical valenciana incorporando a Samantha Palos y Obtuso, que no pudieron actuar en el Festival de Les Arts tras su cancelación del último fin de semana y el Bigsound recupera sus actuaciones y los incluye en su cartel.

Cómo llegar al festival Bigsound en Torrent

El recinto del Parc Central de Torrent cuenta con una ubicación clave dentro del área metropolitana de València, a donde se puede acceder mediante opciones diferentes.

● Metrovalencia, una de las alternativas más recomendadas porque la estacion de metro se encuentra a escasos 100 metros de la entrada al recinto y la Generalitat Valenciana ya ha anunciado que reforzará las frecuencias de las líneas a Torrent y Torrent Avinguda hasta las 3:15 de la madrugada. El festival está previsto que termine a las 2 de la mañana en el escenario principal.

● Vehículo particular. La organización ha previsto más de 4.000 plazas de aparcamiento en el entorno del recinto.

● Servicios de taxi y transporte privado.

Entradas para el festival Bigsound 2026

A pocas horas de la celebración del evento, las entradas continúan disponibles aunque algunas modalidades ya registran una elevada demanda. Existe el abono general, el Front Stage y las entradas VIP.

También existen descuentos específicos para personas empadronadas en Torrent y promociones de transporte para quienes se desplacen desde otras ciudades.