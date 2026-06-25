Cinema Jove propone un universo de ciencia ficción para amantes de las bibliotecas y los libros en ‘Chronovisor’

Cinema Jove propone el 26 de junio una ‘rara avis’ de la ciencia ficción, el largometraje de los estadounidenses Jack Auen y Kevin Walker ‘Chronovisor’, tejido desde una intrincada búsqueda bibliófila. Su premisa es la investigación alrededor de un enigmático dispositivo diseñado para fotografiar el pasado y viajar en el tiempo. Caracterizada por una puesta en escena minimalista, el rodaje en 16 milímetros y una atmósfera íntima centrada en la obsesión intelectual de su protagonista, la película llega precedida por los elogios a su "imaginación radical" en el Festival de Róterdam.

“Las facetas de ‘Chronovisor’ que primero se nos manifestaron fueron primordialmente atmosféricas y estéticas: bibliotecas góticas y acogedoras, interminables estanterías de libros, ojos inyectados en sangre, pasar la noche entera leyendo, olvidarse de dormir, cuestionarlo todo, incluyendo tu propio sentido de la realidad, ambientado con el telón de fondo invernal de las imperecederas instituciones de Manhattan”, explican sus responsables.

El eje central de la película es el misterio que rodea al polémico invento atribuido al monje italiano Pellegrino Ernetti en 1972. Auen y Walker rastrearon internet durante meses hasta compilar lo que consideran el archivo privado más completo del mundo sobre este mito. En último término han integrado materiales analógicos reales directamente en el metraje del film.

Formación de futuro en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes

Cinema Jove mantiene su apuesta por el talento emergente a través de su sección fundacional, el Encuentro Audiovisual de Jóvenes (EAJ), que se celebra mañana. Esta edición, el festival realiza un esfuerzo para potenciar su sección 'amateur', para lo que concentra los proyectos a concurso en una única categoría destinada a creadores de entre 16 y 25 años.

La Sala 7 del Edificio Rialto reunirá a los autores de los 13 cortometrajes seleccionados, procedentes de Canarias, Cataluña, Cantabria, Galicia y la Comunitat Valenciana, para una jornada de mentorización intensiva. Estas sesiones de tutoría y análisis técnico estarán conducidas por el director, guionista y docente Gabi Ochoa, y la directora y guionista Begoña Soler.

La película que le gustaría a Greta Gerwig

En una muestra de la complicidad de Cinema Jove con su audiencia, la última jornada del ciclo La Joven Greta Gerwig programado en el CCCC (Centre del Carme Cultura Contemporània) será una sesión sorpresa de una película elegida por una espectadora asidua al festival, Carolina Serra. Esta obra guardará una estrecha coherencia conceptual o estética con la filmografía de esta directora que por su evolución del cine independiente más radical al liderazgo de grandes superproducciones se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones.

Radiografías del corto español

El apartado de industria finaliza con la presentación del estudio 'El cortometraje español en 50 datos'. Este informe pionero, impulsado por la Coordinadora del Cortometraje Español con el respaldo institucional del ICAA, DAMA y EGEDA, proporciona un mapa analítico detallado con datos actualizados hasta 2026. Esta radiografía cuantitativa y cualitativa dará pie a la reflexión y el debate sectorial de los y las asistentes.

La Fnac acogerá la grabación en directo de un episodio especial del podcast promovido por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) '¡Corten! Descodificando la ficción'. La entrega ha sido posible gracias a la sinergia de Cinema Jove con el Campus de verano de la Academia de cine.

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El encuentro será conducido por Jorge Gonzalo (ODA) y Jesús Blanquiño (Podium Podcast) que analizarán junto a las actrices Patty Bonet y Celia Morán los desafíos en torno a la representación de los cuerpos no normativos dentro de las narrativas audiovisuales de la ficción contemporánea.