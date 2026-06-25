Vaivén
Los encastillados del MuVIM
Levante-EMV
No es un título de una opereta, pero podría serlo. Una de las preguntas en los pasillos (internos) del MuVIM tras la designación oficial (después de extraña espera) de David Gimilio como nuevo director es qué despacho ocupará, porque el último director, Rafa Company, seguía en el suyo tras su destitución y pasar a ocupar una plaza de técnico. Claro que ese espacio (de bastantes metros) no ha sido solo suyo las últimas semanas, sino que lo comparte con otra empleada del museo. Alega además, cuando le han comentado, que el despacho histórico del director es otro, así que habrá que ver dónde pone sus cosas Gimilio y el papel de la vieja guardia, que incluso ha empezado a proponer alguna exposición antes de que llegara el nuevo jefe. Lo del MuVIM será algún día asunto de estudio.
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