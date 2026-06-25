Ya a la venta las entradas para los carteles de la Feria de Julio de Valencia: fechas, toros y toreros

Las entradas para la Feria de Julio de Valencia ya están a la venta a partir de hoy, jueves 25 de junio. Desde las 00 horas, la web de la plazadevalencia.es ha habilitado la venta online de las localidades de las tres corridas de toros, la novillada con picadores y la tradicional 'desencaixonà'. Las entradas también estarás disponibles físicamente en las oficinas de Nautalia Viajes en la provincia de Valencia. La taquilla de la plaza abrirá en su horario habitual a partir del 7 de julio.

El ciclo taurino se celebrará del 15 al 19 de julio y cuenta con nombres destacados, tal y como adelantó Levante-EMV, como Andrés Roca Rey, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Diego Urdiales, Daniel Luque y los valencianos Román, Samuel Navalón y Nek Romero.

La Feria de Julio de València contará este año con tres corridas de toros (una de ellas con carácter mixto) y una novillada con picadores, además del primer certamen de clases prácticas en honor a Vicente Ruiz 'El Soro' los próximos 11 y 12 de julio en la plaza de toros de València.

Además de las localidades individuales para la feria estival, el público también podrá comprar en formato pack los festejos previstos para el mes de octubre, organizados con motivo de la Festividad de la Comunitat Valenciana y que el 9 d'Octubre contará con Morante de la Puebla, otro de los nombres más esperados para la afición valenciana después de varios años de ausencia; Andrés Roca Rey y Tomás Rufo frente a toros de Álvaro Núñez. Esta modalidad permitirá asegurar la asistencia a las citas de cierre de temporada antes de que se abra la venta por separado.

Las entradas sueltas para los festejos de octubre se pondrán a la venta a partir del 22 de septiembre, únicamente con las localidades que queden disponibles tras la comercialización de los packs.

El torero valenciano Román Collado pasea las dos orejas de 'Gallarete', de Victorino Martín / EFE/Kiko Huesca

El jueves 16 de julio se celebrará una corrida mixta con toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román, otro de los grandes triunfadores de San Isidro tras cortar las dos orejas a un toro de Victorino Martín; y Nek Romero, y novillos de Montalvo para Olga Casado. El cartel conserva la presencia de dos toreros valencianos.

Uno de los platos fuertes llegará el viernes 17 de julio, con toros de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey. Se trata de una de las tardes con mayor tirón mediático y taquillero del abono, al reunir a tres nombres habituales en las principales ferias del calendario taurino.

El sábado 18 de julio será el turno de Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón, que lidiarán toros de El Torero. La presencia de Urdiales, que viene de salir por la puerta grande de Madrid; y de Navalón, después de consolidarse como uno de los nombres emergentes tras ser el triunfador de la pasada Feria de Fallas, añade un componente de especial interés al cartel que redondea Luque, gran ausencia de Fallas.

La Feria de Julio concluirá el domingo 19 de julio con una novillada de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope, otro de los representantes valencianos incluidos en la programación.

El maestro Diego Urdiales sale por la puerta grande de Las Ventas en la Corrida de la Prensa. / Plaza 1

Los carteles

Miércoles 15 de julio. 22h. (fuera de abono). Desencajonada y desafio Arriazu vs Comunidad Valenciana. Los 6 mejores capones de Arriazu vs las 6 mejores vacas de F. Machancoses, La Paloma y Germán Vidal.

Jueves 16 de julio. 19:00h. Corrida toros mixta. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Román y Nek Romero y novillos de Montalvo para Olga Casado.

Viernes 17 de julio. 19:00h. Corrida de toros con toros de Juan Pedro Domecq para Manzanares, Talavante y Roca Rey.

Sábado 18 de julio. 19:00h. Corrida de toros con toros de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón.

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Domingo 19 de julio. 19:00h. Novillada picada con novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope.