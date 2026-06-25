Miquel Navarro inaugura su refugio artístico

Serigrafías de distinto tamaño con el cuerpo humano o elementos urbanos como protagonistas, pequeñas esculturas -desde el barro de sus orígenes- utilizadas incluso en largometrajes de Pedro Almodóvar, grandes estructuras de hierro corten identitarias y alojadas en el patio o, sencillamente, proyecciones cinematográficas nacidas de la mente de una de las figuras de referencia del arte valenciano. Son las caras, tan variadas como diferenciales y únicas dentro de una trayectoria que se cuenta por décadas y cuya relevancia ha llegado a enclaves de todo el mundo, que se podrán observar, comparar y, sobre todo, disfrutar en la Casa Taller de Miquel Navarro, inaugurada este jueves en su Mislata natal. Un espacio, un antiguo almacén de droguería de 980 metros cuadrados que el artista adquirió en los 80, que hoy pasa de "deseo" a toda una realidad para conservar su legado.

En una presentación ante los medios -previa a la inauguración oficial vespertina con más de 300 invitados-, Navarro ha ejercido de anfitrión para mostrar los entresijos de un enclave que quiere que esté "vivo". No será difícil. Primero, porque como reconoce el propio artista sigue "trabajando a diario" y produciendo arte. Y segundo, porque la Fundación Miquel Navarro -constituida en 2020, financiada hoy al 100 % por el consistorio de L'Horta e impulsora de un proyecto que, eso sí, ha contado para su rehabilitación con los fondos de la Diputación de Valencia- atesora más de 400 obras donadas por él. Buena parte de ellas, de distintos momentos creativos, artes y técnicas, se pueden ver repartidas en las cinco áreas con las que cuenta este enclave rehabilitado.

Biblioteca y exposiciones temporales

Nada más traspasar sus puertas en pleno barrio de la Moreria, dos zonas se abren al público. A la izquierda, como ese lugar garante del conocimiento y destinado también a la investigación, se abre una sala compuesta por una biblioteca y una mesa de trabajo. Rodeándola, serigrafías -algunas de ellas mezcla de contextos urbanos y eróticos- o pequeñas estructuras que sirven para abrir boca. Frente a ella, la puerta de la sala de exposiciones temporales espera, un enclave actualmente dedicado extensamente -alberga una treintena de piezas- a un tema destacada de su obra, la luna. Eso sí, la intención es que tanto este espacio -que una vez al año podría virar hacia otros enfoques o, directamente, explorar diálogos con otros artistas- como las obras que decoran el resto de la Casa Taller vayan rotando.

Y es que Miquel Navarro no es solo el artista, sino también el catalizador de este recorrido que continúa en la planta baja por un patio central en el que se pueden ver algunas de las estructuras de ese hierro corten utilizado en algunos de sus monumentos más conocidos. Este lugar sirve como enclave intermedio antes de entrar en la sala principal, un espacio en el que la esencia del artista se puede ver en cada pared o metro de suelo que compone esta nave.

La pintura o las maquetas utilizadas en su trabajo y almacenadas en estanterías o las cajas de transporte de obras erigidas como auténticas joyas de protección se combinan con fotografías, esculturas de aluminio macizo como 'Figuras para la batalla' o una proyección audiovisual que se emitirá en bucle en la que dos bailarines -que este jueves actuaban en directo frente a los medios, Navarro y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa- interactúan con el resto de elementos artístico al son de Serguéi Rachmaninoff y, como no puede ser de otra forma, con la obra del artista como decorado de fondo.

El último punto de interés, ya en la planta superior, es el que recoge con mayor precisión la combinación de las distintas etapas vitales del valenciano. Porque los acrílicos de sus inicios dialogan con las fotografías -muchas con la sensualidad como protagonista- o los collages de décadas posteriores, pero también con esculturas de pequeño formato o, incluso, una proyección audiovisual, esta última una vena artística menos conocida de Navarro pero que da muestra de la versatilidad sin límites de un artista que ahora, por fin, tiene su obra "reunida".

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Cumplir "un deseo"

"He cumplido un deseo y una etapa. La obra estará aquí para mostrarse a la gente para siempre y, aunque para siempre no hay nada, al menos quedará recogida una visión de lo que es mi obra", relataba Navarro a los medios. Por su parte, Bielsa ha apuntado que Mislata y la Comunitat Valenciana "va a tener un museo de primer nivel de uno de los artistas internacionales más importantes". La intención ahora es que la Casa Taller acoja actividades, visitas guiadas para grupos como colegios o institutos e, incluso, "alguna orquesta de cámara" o conferencias. Todo para mostrar y preservar el legado vivo de un artista único.