De Oasis a Baccara o La Mosca: Así suenan las melodías del Mundial

Final del Inglaterra-Croacia. Un estadio en Texas repleto de camisetas blancas con los 'three lions' estampados en el pecho grita efusivo, en comunión con sus emocionados jugadores, todo un himno como el 'Wonderwall' de Oasis. La canción de los hermanos Gallagher, seguidores acérrimos del Manchester City, trasciende la escena 'sky blue' para convertirse en un canto de unión futbolística para todo un país. La imagen da la vuelta al mundo. La conocida melodía 'conquista' el Mundial y abre un nuevo capítulo en una historia plagada de simbolismo y de vínculos entre los combinados nacionales de este deporte y la música. De Escocia a Francia, de Argentina a Irlanda del Norte.

La propia selección inglesa ha sido protagonista de algunas de estas sintonías. Sin ir más lejos, antes de que los acordes de la banda mancuniana 'triunfaran' en esta edición del torneo, otras canciones se colaron también en el imaginario social. La más destacada, curiosamente, también 'surgió' en la ribera del Mersey. Pero no en Manchester, sino en Liverpool. Y es que de la ciudad que vio nacer a los Beatles también surgió el grupo 'The Lightning Seeds', creadores junto a los cómicos David Baddiel y Frank Skinner del tema 'Three Lions' en 1996. La canción -y especialmente su estribillo 'It's coming home' (Vuelve a casa)- caló tanto que se ha mantenido y adaptado para distintas ediciones de la Copa del Mundo, incluida una versión navideña para un Catar 2022 que se jugó entre noviembre y diciembre.

Eso sí, pese al decidido mensaje, el trofeo aún no ha vuelto a casa desde que lo levantaran en Wembley en 1966. Y eso que también hubo otro tema como el 'World in Motion' de New Order -con rap del exjugador John Barnes incluido- con el que también se intentó, sin éxito, la gesta en el Mundial de 1990.

La conexión de Canarias con Escocia

Sin salir de las islas británicas, pero ya en este siglo, otras dos canciones también se acabaron popularizando entre las aficiones. Es el caso del himno oficioso de la 'Tartan Army' escocesa, el mismo que une a la tierra de William Wallace con Fuerteventura. Y es que en este último punto geográfico fue donde se gestó Baccara, el dúo -formado en un origen por Mayte Mateos y María Mendiola- que haría famoso el 'Yes Sir, I Can Boogie', un tema que triunfaría como la espuma en las listas de éxitos británicas de finales de los 70 y que adoptaría la armada escocesa tras conseguir la histórica clasificación para la Eurocopa de 2020.

Menos espectacular, pero igual de viral fue la versión que los seguidores de Irlanda del Norte hicieron del 'Freed from Desire' de Gala Rizzatto, un eurodance más que conocido que cambió sus estrofas más famosas por una especie de oda a uno de los delanteros norirlandes, Will Grigg. Y la fórmula funcionó. El 'Will grigg's on fire you defence is terrified' sonó a pleno pulmón durante la Euro de 2016, el único torneo internacional al que la GAWA -siglas de la 'Green and White Army'- se ha clasificado en toda su historia.

Más vinculadas al éxito estuvieron otras melodías como la que el rapero galo Vegedream creó para homenajear a la Francia campeona del Mundial de 2018. Su 'Ramenez la coupe à la maison', un repaso nombre por nombre de las figuras que componían esa selección comandada por Didier Deschamps, pasó de ser un regalo privado a los futbolistas a todo un himno que acompañó las celebraciones de 'Les Bleus'. Caso diferente, aunque también victorioso, fue el 'Muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar' que popularizó el combinado de Argentina en Catar, el lugar en el que Messi conquistó por fin su Mundial. La letra la puso un hincha, Fernando Romero, pero la melodía original era la que impulsó La Mosca Tsé-Tsé en su 'Muchachos, esta noche me emborracho' casi dos décadas antes. Luego, la propia banda de Guillermo Novellis adoptó esta 'nueva' canción.

La música de momentos históricos

Pero no solo selecciones enteras han tenido ritmos personalizados para sus aventuras internacionales. Porque a veces solo hace falta que un simple momento se convierta en un recuerdo imborrable para la memoria colectiva para que la música fluya. Eso fue lo que sucedió, hace cuarenta años exactos, cuando Diego Armando Maradona saltó junto al portero inglés Peter Shilton y lo acabó superando marcando con la mano.

Noticias relacionadas

El tanto, que pasaría a la historia como el 'Gol del Siglo', permitiría a la albiceleste pasar a semifinales y, finalmente, alzarse con el título de campeona en México 1986. Sin embargo, también fue el punto de partida para que el artista argentino Rodrigo compusiera en el 2000 'La Mano de Dios', un tema que recordaría la trayectoria de Maradona y, por supuesto, el instante más recordado de los mundiales que "llenó de alegría en el pueblo". La mejor prueba de esa unión entre fútbol y música.