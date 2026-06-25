Treinta y seis días después, se formaliza la llegada de Gimilio al MuVIM como director

Se ha hecho esperar, pero 36 días después y un recurso de alzada por medio, la Diputación ha oficializado el nombramiento de David Gimilio como director del MuVIM. Con su nombramiento, se completa el organigrama de responsables del área de Cultura, con Miquel Nadal al frente de la Institució Alfons el Magnànim; Ricardo J. Roca como encargado de la Gestión Cultural Abierta a los Municipios; y la ex secretaria autonómica de Cultura del Consell, Pilar Tébar, como coordinadora del área. Joan Seguí, por su parte, se mantiene como director de L’ETNO y María Jesús de Pedro al frente del Museu de Prehistòria.

David Gimilio, nuevo director del MuVIM / Raquel Abulaila

Gimilio, con este nombramiento, pone fin a su etapa como conservador en el Museo de Bellas Artes y trabaja ya “en una propuesta de exposición permanente basada en la importante colección artística que tiene la Diputación, con miles de piezas de gran valor de los siglos XIX y XX”. El nuevo director del MuVIM investigará los distintos períodos históricos a los que pertenecen las obras y tratará de encajar “la muestra permanente con exposiciones temporales de arte contemporáneo”.

Gimilio, que sucede en el puesto a Rafa Company, se plantea en esta etapa "la prioridad de sacar a la luz los ricos fondos custodiados en los almacenes de la Diputación, acercarlos a la ciudadanía y compartirlos con los valencianos”. Para ello, “empieza ahora un trabajo de selección y movimiento de piezas, adecuación de las salas y elaboración de una serie de itinerarios que complementen el recorrido cronológico de las piezas; un trabajo que vamos a realizar de la mano del equipo del MuVIM y los restauradores de la Diputación, aprovechando que tenemos una buena oferta de exposiciones temporales que nos deja la anterior dirección y nos da un margen para preparar futuras propuestas”.

Así, asegura que "el equipo de profesionales del MuVIM será el motor de esta nueva etapa”. En este sentido, pone en valor “una colección de arte que tiene el grueso en el trabajo de los pensionados y que arroja muchas lecturas, como la tradicional apuesta de la Diputación por la cultura”.

Pensionados

La Diputació de València puso en marcha un gran programa de becas para impulsar el talento de jóvenes artistas de la tierra en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. La Diputación becó a artistas como Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure e Ignacio Pinazo en su etapa formativa en Europa, en ciudades como Roma y París. Estas pensiones contemplaban la entrega de distintos trabajos por parte de los becados, que pasaron a formar parte del rico patrimonio provincial.

“En torno a los Sorolla, Benlliure, Pinazo o Ferrándiz puede pivotar la exposición permanente, pero hay otras obras impresionantes en la colección como ‘El calvario’ de Ribalta o los trabajos de Vicente López”, explica Gimilio, que avanza “una dualidad entre la muestra permanente que ya ha dejado pinceladas de su valor con la colección de figuras de bronce o los relojes franceses del siglo XIX, que nada tiene que envidiar a la que acoge la Galería de Colecciones Reales de Madrid, con muestras temporales más centradas en artistas del presente siglo”. El denominador común será, según el máximo responsable del Museu d’Art de la Diputació, “la calidad expositiva”.

Miquel Nadal está al frente del Magnànim / Levante-EMV

Antes de la llegada de David Gimilio al MuVIM, la Diputación incorporó a Miquel Nadal como máximo responsable de la Institució Alfons el Magnànim en una apuesta por “la calidad del producto, que debe valorarse con el tiempo, y la vocación de servicio, sin olvidar la proximidad con los municipios”.

Director de Gestión Cultural Abierta a los Municipios

La Diputación ha incorporado a Ricardo J. Roca como nuevo director de Gestión Cultural Abierta a los Municipios, una responsabilidad desde la que coordinará y desarrollará la oferta cultural no museística de la institución provincial destinada a las comarcas.

Doctor en Geografía e Historia por la Universitat de València, licenciado en Derecho por la misma universidad y titulado superior en Piano y Música de Cámara, Roca cuenta con una sólida trayectoria profesional que combina la gestión cultural y la actividad artística. Desde 1992 ejerce como profesor de piano del Conservatorio Municipal de Música José Iturbi de València y director del mismo desde el 2016 hasta la actualidad, una labor que le ha permitido desarrollar una amplia experiencia en la planificación y gestión de proyectos culturales y educativos.

A lo largo de su carrera ha impulsado iniciativas destacadas como el Cicle de Joves Intèrprets, organizado por la Junta Municipal de Ciutat Vella del Ayuntamiento de València. Su perfil académico se completa con diversas publicaciones especializadas y, como intérprete, ha desarrollado una intensa actividad concertística tanto en España como en distintos países europeos. Esta trayectoria se ha visto complementada por numerosas grabaciones musicales.

En la nueva etapa al frente de Gestión Cultural, Ricardo J. Roca se marca como principal objetivo reforzar el papel de la Diputació como servicio público de apoyo a los municipios en el desarrollo de sus actividades culturales. En este sentido, apuesta por impulsar la educación musical y artística como base del crecimiento cultural de la provincia, así como por fomentar sinergias y colaboraciones entre instituciones, entidades y profesionales que permitan consolidar una red de trabajo sólida para la promoción de la cultura en todo el territorio valenciano.