Casi 300 músicos de Valencia, Alicante y Castellón rinden homenaje a la música tradicional valenciana

El idioma de la música es universal. Siempre hay una canción que explica los sentimientos mejor que las palabras o que define una situación como si el cantante la estuviese viviendo. Con 'la Germanor' pasa lo mismo, la mejor forma de explicarlo es con la música tradicional. Para ello, casi trescientos músicos de diez bandas de Valencia, Alicante y Castellón se han reunido en la Estación del Norte para interpretar las mejores melodías tradicionales de la Comunitat Valenciana y darle la bienvenida al verano.

La iniciativa rinde homenaje a las sociedades musicales de la autonomía, que forman parte de la idiosincrasia valenciana desde sus inicios y son capaces de expandir la identidad musical de 'la terreta' más allá de los pasodobles más famosos. Las bandas son un elemento cultural representativo que hace especial a Valencia y que mandan un mensaje que traspasa las barreras territoriales, generacionales y personales.

Casi 300 músicos rinden homenaje a la música tradicional valenciana / Fernando Bustamante

Un homenaje único a la Comunitat Valenciana

La llamada 'Germanor Band' ha sido capaz de demostrar que diez sociedades musicales de tres provincias diferentes son capaces de dejar de lado las diferencias cuando se trata de hacer música por y para su gente. Uno de los momentos más especiales comenzó con la interpretación de piezas propias de cada fiesta tradicional de las tres provincias diferentes, desde las Hogueras de Alicante hasta la Magdalena de Castellón, incluyendo las Fallas de Valencia. Un repertorio simbólico que sirve para demostrar que la unión entre las tres provincias es una realidad, ya que todas las bandas han interpretado las canciones típicas de sus vecinas.

Bajo la dirección de Sergio Díaz, director de la Joven Banda Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), se han podido escuchar melodías tan reconocidas como 'Amparito Roca', 'El Fallero', 'Les Fogueres de Sant Joan' o 'Rotllo i Canya' resonando desde la Estación del Norte hasta los alrededores del centro de València. Una banda sonora digna de ser recordada como parte de la memoria colectiva, cultural y tradicional de una larga serie de generaciones valencianas. El repertorio tuvo su momento más innovador con la irrupción de Zzoilo para interpretar la 'València está hecha de Germanor', un tema adaptado para ser ejecutado por las bandas musicales que ha servido de cierre de concierto y ha resultado ser uno de los grandes momentos de la tarde.

Las tres provincias cuentan con, al menos, dos bandas de representación dentro de los diez colectivos que reúnen a los casi trescientos músicos. Por parte de Alicante, la Sociedad Musical La Paz de San Juan de Alicante y la Asociación Cultural Amigos de la Música y la Danza de Orihuela han sido las que han representado a la provincia más meridional de la Comunitat Valenciana. Castellón, de igual manera, también ha contado con dos bandas: la Unión Musical Amor al Arte de Benlloch, la Unión Musical de Alfondeguilla, mientras que Valencia ha sido la que más representación ha aportado con seis organizaciones musicales: la Societat Musical Canet d'en Berenguer, la Unió Musical d'Aldaia, el Centro Instructivo Musical de Mislata, la Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva, La Unió Artística Musical d'Almàssera y la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao de València.

Un símbolo de Germanor

La Comunitat Valenciana, que posee la mayor concentración de bandas de música y asociaciones musicales de España, demostrará que el acompañamiento de las bandas durante las celebraciones es una tradición histórica que lleva formando parte de las fiestas populares de Valencia, Alicante y Castellón desde prácticamente sus inicios. Tienen un rol clave dentro de la vida social y festiva, son la muestra de la convivencia cultural entre pasado y presente y fortalecen el sentimiento de pertenencia que siempre ha estado ligado a la tierra.

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Un momento de la jornada, con dos edificios emblemáticos al fondo como la plaza de toros y la Estación del Norte. / Fernando Bustamante

Una identidad compartida y una capacidad de adaptación al entorno que Domingo Carles, vicepresidente artístico de la FSMCV, ha querido resaltar durante el concierto. "Es la representación de lo que somos como movimiento, un pueblo unido por la música, por la tradición y por unos valores compartidos", ha declarado el dirigente, que también ha querido darle importancia al valor simbólico del concierto.