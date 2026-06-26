Zonas verdes, la ‘casita’, seis escenarios y una decena de ambientes: Bigsound convence en Torrent

Las puertas se han abierto a las cuatro de la tarde, pero ha sido a partir de las siete cuando se ha empezado a sentir un ambiente de verdadero festival. Masas de gente, música a buen volumen, barras llenas y mucho merchandasing de diferentes marcas se han ido adueñando del Parc Central de Torrent a medida que el sol va cayendo. El festival Bigsound 2026 ha cambiado València por Torrent y tres horas después de su apertura, todo parece indicar que han acertado.

El Parc Central de Torrent, junto a la rotonda de la Concordia y el polideportivo municipal, se ha reconvertido este fin de semana en el escenario de un festival, con otros seis escenarios dentro y una decena de ambientes diseñados para ofrecer alternativas a un público que andaba decepcionado tras conocer que dejarían el histórico enclave de la Ciutat de Les Arts i les Ciències por este lugar del área metropolitana. Sin embargo, a tenor del ambiente general y las sensaciones de los asistentes, el lugar convence: hay diversas zonas verdes con sombras que ayudan a sobrellevar el sofocante sol, y el espacio ubicado junto a los campos de naranjos permiten que haya una brisa constante que alivia los más de 30 grados que se registran al sol.

Arranca el Bigsound en Torrent. / Francisco Calabuig

En estos 40.000 metros cuadrados de despliegue y más allá de los seis escenarios por donde han ido pasando, hasta el momento, Marc Seguí, Despistaos, Dollar Selmouni o Hens, la organización ha diseñado diferentes espacios y ambientes gracias en parte al propio diseño del espacio, con merenderos, jardines y una gran alameda.

Por ese paseo van entrando grandes grupos de gente que llegan desde la estación de Torrent Avinguda hacia el recinto, atravesando una zona llena de marcas promocionando sus productos, una dinámica asentada ya en estos festivales. Una de ellas, Damel, ha dispuesto unas canastas donde lanzar balones y ganar premios en forma de chucherías. Lo mismo con Druni y su gran zona de maquillaje para llenarse de ‘brilli-brilli’, y así hasta una veintena de firmas como Havana Club, Starbucks o Turia. Todas ellas atrayendo al público y ofreciendo actividades paralelas a la música o simplemente un descanso.

Uno de los grandes reclamos es ‘La casita del perreo’, simulando la de Bad Bunny y donde un DJ pincha reguetón constantemente y que congregaba a un centenar de personas bajo los árboles. En la zona del ágora, un gran pasillo con ‘foodtrucks’ daban paso a un escenario más pequeño, mientras que los dos grandes, el Imagen y el Turia, si están a pleno sol en una explanada que permite acoger a las 23.000 personas que se esperan para hoy.

Arranca el Bigsound en Torrent. / Francisco Calabuig

La movilidad, el gran reto

Uno de los grandes retos de la nueva ubicación era precisamente el trayecto hasta Torrent desde València y su área metropolitana. Hasta las 7 de la tarde, la afluencia ha ido creciendo de forma sostenida, pero a partir de esa hora se ha notado el incremento de público no solo dentro del recinto, también fuera: las retenciones no se han hecho esperar en la rotonda de la Concordia que es el acceso principal a Torrent, donde los taxis y los vehículos particulares que dejaban a asistentes en la puerta han creado cierta congestión a la entrada. La Policía Local iba organizando el tráfico desviándolo hacia la Avenida Rey Juan Carlos, ya que el acceso subterráneo hacia el cementerio está cerrado por seguridad.

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Los refuerzos en las dos líneas que llegan a Torrent de Metrovalencia han surtido efecto porque aunque los convoyes iban llenos, han ido dividiendo a los pasajeros que llegaban principalmente a Torrent Avinguda. En la misma puerta de la estación están parando los autobuses desde València y desde el área metropolitana, que se reforzarán con lanzaderas para la salida del festival.