El festival Bigsound no se resiente del cambio de ubicación: 46.000 asistentes pasarán por Torrent este fin de semana

El Festival Bigsound de València afronta una nueva edición fuera de su ubicación tradicional, en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Por primera vez lo hará en el área metropolitana, en el Parc Central de Torrent, donde a tenor de los datos no parece que le haya penalizado: se esperan 46.000 asistentes a lo largo del viernes y del sábado, la misma cifra que ha movido en sus últimas ediciones en la capital. El plan de refuerzo de transporte público, los descuentos a residentes en la capital de l'Horta Sud y una apuesta musical fuerte han sido claves para lograr la movilización del público.

El traslado responde a la obligación de mantener los 85 decibelios de emisión de la música que marca la normativa acústica municipal de València, tal como instaba la sentencia judicial que daba la razón al vecindario valenciano que litigó contra la discoteca Umbracle y los festivales que acogía Cacsa. Prevaleció el derecho al descanso de los vecinos y el Ayuntamiento de València aseguró que se controlaría el sonido, como así hizo con el Festival de Les Arts, que terminó suspendido. Así, en mayo se anunció que Bigsound, I love Reggaeton y I Love the 90's cambiarían de ubicación. Estos dos últimos se marcharon al Estadi Ciutat de València, mientras que Bigsound decidió buscar un espacio más amplio donde cupieran los seis escenarios previstos de esta edición.

Así, cada día se espera que pasen por Parc Central 23.000 personas, entre asistencias de un solo día y abonos para las dos jornadas. El 70 % del público es de la Comunitat Valenciana, mientras que el 30 % restante son del resto de autonomías. Según la organización, hay presencia de todas las provincias de España, incluidas las islas Baleares y Canarias. Aún así, los destinos de origen con más asistentes son, por orden, Madrid, Barcelona, Murcia y Albacete.

Alojamientos agotados y transporte público reforzado

Los alojamientos particulares y los hoteles en el entorno de Torrent están agotados desde hace semanas y los precios en València se han incrementado notablemente. Conscientes de que el cambio de ubicación podía perjudicar al público, Bigsound llegó a un acuerdo con la Generalitat y el Ayuntamiento de Torrent por el que diseñaron un plan especial de transporte y aparcamiento que facilitara la llegada y salida del festival, capaz de absorber el desplazamiento de miles de personas.

De esta forma, se ha reforzado el servicio de Metrovalencia y Metrobús que permitirá transportar, según los cálculos, hasta 45.000 personas para ir y para volver del festival, con un horario de servicio ampliado hasta las 3:30 horas de la madrugada, más frecuencias en los metros y autobuses y cinco convoyes en cada tren.

Además, junto al consistorio, el festival ha habilitado 4.000 plazas de parking público gratuito, vigilado e iluminado, distribuidas en cinco áreas próximas al recinto, junto al Cementerio de Torrent y en el área residencial del Parc Central.

Los trenes permitirán conectar Torrent con distintos puntos de València y del área metropolitana, como Paterna, Burjassot, Godella, Picassent, Montcada, Alboraia, Seminari, Alameda o Aeroport, en algunos casos mediante transbordo en estaciones como Àngel Guimerà o Colón.

Además de Torrent Avinguda, a escasos siete minutos de la entrada al festival -el acceso oficial del público se realizará por la avenida Juan Carlos I, frente a una conocida cadena de pizzerías- también estará habilitada la estación de Torrent para facilitar la salida de los asistentes. El Ayuntamiento de Torrent y la seguridad privada del evento desplegarán un dispositivo especial para ordenar los accesos y evitar aglomeraciones.

El jueves, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, visitó el recinto y conoció de primera mano las instalaciones, entre las que se encuentra un Punto Violeta, también conocido como Punto de Información, Prevención y Atención frente a las violencias sexuales, con el que "se lanza un mensaje claro: ninguna conducta de acoso, abuso o agresión sexual tiene cabida en la Comunitat Valenciana”.

Cartel completo del festival Bigsound 2026

El viernes arranca el festival a las 17:15 en el escenario Turia con Hens, marcando el inicio de una primera jornada que irá ganando intensidad a lo largo de la tarde. En el mismo escenario pasarán después Despistaos (19:00), Ana Mena (20:45), uno de los grandes nombres del pop actual y Rels B (22:45), antes del cierre a cargo de David Bisbal (00:45 – 02:00), que será el broche de oro del día.

En paralelo, el escenario Imagen abrirá a las 16:30 con Dollar Selmouni, seguido de Marc Seguí (18:00), Yami Safdie (20:00), Lia Kali (21:45) y Juanjo García (23:45), mientras que el Ploom Stage concentrará buena parte del ritmo urbano con Paula Koops (18:00), King África (19:00), Chema Rivas (19:35), Fercho Energy (20:30), Samantha Palos (21:45) y Sugar Mami (22:45) hasta el cierre con Metrika (23:45).

El sábado comienza más temprano en el Turia Stage con Maldita Nerea (17:00), seguido de Juan Magán (18:45), uno de los momentos de mayor afluencia del día. Después llegarán Rigoberta Bandini (20:45), Rusowsky (22:00) y ya en la madrugada el cierre correrá a cargo de Nathy Peluso (23:00 – 00:00) con su formato Club Grasa DJ Set, antes de que Lola Índigo (01:00 – 02:00) ponga el punto final al festival.

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El resto de escenarios completan la jornada con un flujo continuo: en el escenario Imagen destacan Samuraï (17:45), Mario Los Códigos (18:00), Lara Taylor (18:45), Artista Sorpresa (20:00), Chimeno (21:45) y Selecta (23:00) hasta el DJ final con Ele DJ (00:00). Por su parte, el Ploom Stage reúne a Fat Gordon, Kid Rizzo, Pascu, Obtruso, Don Fluor y Sugar Mami, manteniendo la programación electrónica hasta la madrugada.