Flora Sempere, vocalista de El Diluvi: "Las etiquetas hacen mucho daño a la música en valenciano"

Tras un parón de dos años, El Diluvi celebra su regreso con una gira de 15 conciertos que recorrerá la Comunidad Valenciana y llegará hasta Cataluña. Este próximo 27 de junio es el turno del Maror Festival, donde el grupo sorprenderá al público con canciones inéditas y clásicos que habían dejado a un lado. El festival de La Vila está agotando sus últimas entradas y El Diluvi llega con más fuerza que nunca a su escenario. Flora Sempere, a la bandurria y vocalista, asegura que tenían muchas ganas de regresar a las tablas y compartir su gira 15 motius per tornar con la población de La Vila. El festival se realizará el viernes 26 y el sábado 27 de junio en la Avenida de l'Antoneta.

El próximo 27 de junio El Diluvi va a estar en el Maror Festival, en La Vila. ¿Tienen ganas de subir al escenario?

Sí, la verdad. Para nosotros, tocar en La Vila siempre es un placer porque, históricamente, El Diluvi lo ha petado en La Marina. El Maror es un festival muy chulo y no habíamos tocado nunca; este es nuestro primer año, así que tenemos muchas ganas. El emplazamiento y todo el entorno son súper chulos.

¿Qué se va a encontrar el público en cuanto a repertorio?

Vamos a hacer un repertorio muy variado donde se encontrarán clásicos que siempre van a estar, como I tu, sols tu o Alegria, pero también vamos a rescatar temas de otros discos que a lo mejor habíamos dejado un poco de lado. Además, incluiremos las nuevas canciones que hemos sacado, empezando por el primer tema que fue Cantem per tu, seguido de La sort de coincidir. También hay una canción que aún no hemos lanzado oficialmente, pero que ya estamos tocando en los directos y está funcionando muy bien. Espero que próximamente saquemos el videoclip de este nuevo tema. El público de La Vila descubrirá nuevos temas del grupo ese mismo día.

Están en plena gira de festivales con varias fechas como Gandía, Xàtiva...

Sí. Es una gira por nuestro 15 aniversario, así que vamos a dar 15 conciertos. Los próximos serán el viernes en el Ceramic Fest de Manises y el sábado en el Maror de La Vila. Luego estaremos en el Pirata Festival de Gandía, en el Feslloc, y también subiremos a Cataluña para un ciclo de conciertos en Barberà de la Conca. Más adelante estaremos en Xàtiva, en las Nits al Castell. Ese ciclo de conciertos es muy bonito por el emplazamiento en el castillo de Xàtiva. Yo ya tuve el placer de estar allí colaborando con Tanxugueiras, pero ahora estoy más ilusionada porque vamos con El Diluvi, es un sitio muy chulo y una cita que nos faltaba en nuestro histórico.

Flora Sempere, vocalista de El Diluvi / Andreu Gómez

Ya son 15 años de trayectoria, ¿cómo fueron los inicios?

Fue un grupo que surgió sin esperarlo. Nosotros no teníamos previsto crear un grupo de música ni nada por el estilo. Todo surgió porque en Alicante, un grupo de gente abrió el Casal Tio Cuc. Como somos colegas, e incluso Andreu era miembro del casal cuando vivía en Alicante, nos pidieron si podíamos amenizar la apertura con unas canciones. Nos preparamos un repertorio súper reducido de solo seis temas. A la gente le gustó tanto que nos pedían otra, y al final acabamos repitiendo las mismas seis canciones porque no teníamos más. A raíz de eso nos plantearon continuar y componer temas propios, ya que al principio hacíamos versiones de Ovidi Montllor. Vimos que a la gente le gustaba y que estábamos muy a gusto juntos, así que nos lanzamos. En las primeras actuaciones ni siquiera teníamos nombre.

¿Cómo surgió el nombre de El Diluvi?

El Diluvi es una canción de Ovidi Montllor que nos gustaba mucho a todos por la letra y el mensaje. Queríamos versionarla, pero es bastante compleja y en ese momento no pudimos hacerlo. Como no teníamos nombre para el grupo, pensamos: "¿Por qué no nos ponemos El Diluvi?". De ese modo, en el fondo, siempre le haríamos un homenaje a Ovidi Montllor, ya que empezamos versionándole a él.

Como grupo tuvieron que parar durante un tiempo, ¿qué supuso esa decisión y cómo llegaron a ella?

No habíamos parado desde que empezamos y, aunque no lo parezca, el mundillo de la música y los conciertos es muy frenético. En invierno apenas haces conciertos, pero en realidad estás preparando giras, componiendo canciones, grabando videoclips y gestionando mucha logística. No parábamos y encadenábamos giras de 40 o 60 conciertos, lo cual supuso años muy duros. Además, las situaciones personales van cambiando: yo fui mamá, David (el violinista) también tuvo una nena... Te das cuenta de que vas apartando temas personales porque si no, nunca encuentras el momento. Así que decidimos hacer un parón de dos añitos a ver qué pasaba, y en este tiempo hemos ampliado la familia.

Cuando decidieron parar esos dos años, ¿lo hicieron con la mentalidad de volver?

La verdad es que no lo pensamos, solo sabíamos que necesitábamos parar. Había mucha incertidumbre. Necesitábamos frenar porque todo había sido muy vertiginoso y habíamos aparcado a amigos, familia y muchas otras cosas. El primer año fue de total desconexión, pero el segundo año ya empezamos a quedar, tocamos un rato, nos entró el gusanillo y dijimos: "Como cumplimos 15 años en 2026, ¿qué os parece si hacemos una gira pequeñita a ver cómo lo compaginamos con la familia?". No es lo mismo moverte sola que cuando tienes hijos u otras situaciones, por ejemplo, tenemos un miembro que vive en Navarra y coordinarnos con él tiene su complejidad. Consideramos que una gira de 15 conciertos era asumible. Estamos en ello, a ver qué pasa. La continuidad será a medio gas; a lo mejor ampliamos un poquito la gira, pero de momento no nos vamos a meter en giras de 50 o 60 conciertos porque no las podemos sostener de forma viable.

¿Qué diría que es lo que más ha cambiado en este tiempo para decidir regresar? ¿Ha sido simplemente el descanso?

Creo que el descanso sirve para reponer fuerzas y para replantearte si realmente te gusta esto, de qué modo te gusta o cómo quieres enfocarlo. Todos teníamos claro que no podíamos seguir con el ritmo frenético de antes. Nos ha servido para reorganizarnos. Por supuesto que queríamos volver, nos echábamos de menos y estamos muy a gusto tocando juntos, pero a lo mejor ahora no podemos llevar esa velocidad. A veces parece que si no vas al ritmo que marca el mercado no se pueden hacer las cosas, y sí que se puede. Evidentemente no podemos vivir en exclusiva de esto porque es muy duro y cuesta mucho, pero al menos podemos tocar, disfrutar los conciertos y hacer música, que al final es lo que más nos gusta.

Un regreso con tranquilidad / Andreu Gómez

¿Han podido vivir de El Diluvi en algún momento?

Siempre hemos tenido que compaginar, incluso en los mejores momentos. Hemos tenido giras muy potentes con muchísimos conciertos y desplazamientos, y ni siquiera ahí podíamos vivir exclusivamente de la banda. Lo compaginábamos con medias jornadas o jornadas reducidas en otros empleos cuando estábamos a tope, pero dedicarse al 100% de forma exclusiva es muy difícil. Hemos llegado a estar todos los miembros del grupo con varios trabajos.

¿Es complicado vivir de la música cantando exclusivamente en valenciano? ¿Siente que les frena en ese aspecto?

No debería frenarnos, pero por desgracia sí lo hace. Para mí existe un problema estructural: se vincula mucho la lengua a temas políticos. Al final todo es política, da igual la lengua en la que cantes, pero creo que hay un estigma detrás del catalán, del valenciano y de ciertas lenguas minoritarias que dificulta tener una mayor proyección. Hay casos puntuales maravillosos como Zoo o La Fúmiga que han llegado a niveles altísimos cantando en valenciano, lo cual es una suerte, pero por lo general es mucho más difícil llegar.

¿Cómo ve el panorama actual de la música en valenciano?

Te diría que al contrario de lo que se piensa, no la veo tan política como antes, al menos no con un mensaje tan explícito o contundente. Antes había un vínculo muy estricto e indisoluble entre música en valenciano y reivindicación. Ahora mismo la veo mucho más diversa, lo cual es positivo porque no solo se diversifica el mensaje, sino también los estilos musicales. Hay mucha más variedad y eso es muy enriquecedor.

El Diluvi reivindica normalizar la música en valenciano / INFORMACIÓN

¿Qué cree que hace falta? Financiación, más visibilidad... ¿Qué se echa en falta desde dentro?

La financiación, por supuesto, siempre ayuda. Cuanta más inversión tiene un proyecto, normalmente se obtiene un mejor resultado si trabajas con profesionales. Creo que falta esa inversión para poder profesionalizarse, y eso va ligado a una mayor visibilización y a que se normalice el cantar en valenciano sin etiquetas ni estigmas del tipo "estos ya van de indepes". Las etiquetas hacen mucho daño. Escuchamos a grupos que cantan en inglés o en francés sin tener ni idea de lo que dicen y lo damos todo. Si se normalizara el cantar en valenciano sin prejuicios, todo sería más fácil. Hace falta visibilidad y, sobre todo, más tolerancia a la hora de recibir la música, sin poner etiquetas.

¿Qué rumbo quieren que tome vuestra música ahora? ¿Buscan explorar nuevos estilos o se van a mantener en la misma línea?

Mantenernos es casi inevitable en cuanto a sonoridad por el tipo de instrumentos que tocamos. Si suenan el violín, el acordeón o la bandurria, eso ya suena a El Diluvi de forma inmediata. Sin embargo, nos gusta innovar, cambiar y jugar con estilos con los que no habíamos experimentado antes. No le cerramos las puertas a ningún estilo y nos atrevemos con todo, luego funcionará mejor o peor, pero nos arriesgamos. Al final te impregnas de la música que vas descubriendo y la vuelcas en tus temas. Ahora mismo no tenemos un plan cerrado de ir hacia un lugar concreto, pero si escuchamos algo que nos gusta, lo acabamos integrando de forma natural. De momento iremos sacando alguna canción y, de cara al año que viene, nos plantearemos si sacar un CD completo, ya que el formato de álbum te permite experimentar mucho más que un sencillo. Tenemos que valorarlo porque requiere una inversión económica y de tiempo, y si lo hacemos, queremos hacerlo bien.

¿Quién es el miembro del grupo que suele proponer las ideas más atrevidas?

Un poco todos. Quizás los más atrevidos a la hora de lanzar propuestas sean Andreu o David. Pero a veces las ideas más sorprendentes vienen de Chus, que es más intimista e introvertido, de repente te saca un temazo con una idea buenísima que nos encanta, algo que no te esperas porque suele componer canciones más tranquilas. Al final, entre todos vamos sumando. La verdad es que hay bastante feeling. También es algo que se trabaja con los años porque al principio cuesta. Para mí, esa es precisamente la función de un buen productor musical: además de sacar el máximo potencial de la banda, consigue que se llegue a acuerdos, que nos escuchemos y que todas las ideas iniciales sean válidas antes de valorar qué funciona mejor.

El Diluvi regresa con una gira de 15 conciertos / INFORMACIÓN

¿Siempre han trabajado con productor musical?

La primera maqueta no, porque era solo de versiones de Ovidi Montllor y la grabamos rápido para tener algo que presentar a los conciertos. Tenía unos cinco temas. Después, Carles Belda, un músico amigo, nos comentó que nos convenía contar con un productor porque teníamos potencial, pero necesitábamos poner orden en lo que hacíamos. Nos propuso a David Rosell y desde entonces trabajamos con él. Estamos contentísimos con su manera de hacer y con lo que ha logrado sacar de nosotros. Si escuchas nuestro disco Motius, que ya estaba muy chulo, y ves la evolución posterior, te das cuenta de cómo hemos crecido como músicos y como grupo a su lado.

Con el ritmo frenético que llevaban y compaginándolo con otros trabajos, ¿cómo conseguían sacar tiempo para reunirse y grabar?

Era muy estresante. Aprovechábamos sobre todo las épocas de vacaciones, como el verano o las navidades, cuando todo el mundo estaba descansando o de fiesta con la familia nosotros subíamos a grabar a Cataluña, que es donde está el estudio. Era una faena muy intensa porque el verano coincide con la época de más conciertos, tocábamos los fines de semana y, si teníamos vacaciones entre semana en nuestros trabajos, nos las cogíamos para irnos al estudio a grabar todos los instrumentos. Resultaba muy agotador.

¿Cómo resumiría sus planes de futuro?

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Nos vamos a dejar fluir por lo que nos nazca. De momento estamos muy contentos de haber vuelto y lo estamos disfrutando al máximo. Queremos quedarnos con esa sensación de disfrute por el reencuentro y ver que la gente está respondiendo superbién. Vamos a disfrutar de este quince aniversario y, cuando termine la gira, nos reuniremos para decidir cómo queremos seguir: si componemos un nuevo disco, si seguimos girando a medio gas o si esperamos a ahorrar más dinero para hacer un gran álbum. Las ganas están ahí, pero tenemos que consensuarlo porque todo esto requiere una inversión importante de tiempo y dinero, y hay que ver cómo se organiza.