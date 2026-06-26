La pizzeria valenciana donde cenas gratis si vas desnudo

La cadena de pizzerías Grosso Napoletano ha lanzado una de las promociones más llamativas del verano. Este viernes, entre las 19.30 y las 21.00 horas, regalará una pizza artesanal a todos los clientes que acudan "al natural" a alguno de los restaurantes adheridos a la campaña. La marca permite distintas opciones, desde acudir únicamente en bikini o bañador hasta presentarse completamente desnudo.

La campaña, bautizada como 'Grosso al desnudo', juega con el lema de que la empresa "no tiene nada que esconder". Según explica la cadena, quienes vayan al restaurante con la menor cantidad posible de ropa recibirán gratuitamente una pizza, aunque la promoción no incluye bebidas ni ingredientes extra.

La iniciativa admite distintos grados de desnudez. La marca considera válidas opciones como presentarse únicamente con bikini o bañador, llevar solo la parte inferior del bikini o presentarse completamente desnudo. "Tú decides qué te quitas", resume la campaña publicitaria.

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Dónde está Grosso Napoletano en València

La oferta estará disponible únicamente entre las 19.30 y las 21.00 horas y está sujeta a la disponibilidad de cada establecimiento. En València existen tres locales: uno en la calle Martínez Cubells, 4, otro en la Plaça Xúquer, 16 y otro más en Sedaví, en la calle Alcalde José Puertes 26.