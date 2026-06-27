Bigsound se empadrona con éxito en Torrent

El festival Bigsoundde València ha abierto sus puertas este viernes en Torrent. Una edición anómala y polémica que se ha resuelto con éxito, a tenor de las entradas vendidas y la asistencia masiva de un público movilizado por un cartel con artistas destacados de la escena que ha echado mano de las diversas opciones de transporte público. El cambio de ubicación se decidió a contra reloj, en tiempo de descuento, apenas dos meses antes de su celebración, en una jugada arriesgada -pero inevitable si querían mantener unos estándares de calidad- que ha salido bien. Si todo se mantiene así, tal como adelantó este diario, el festival se seguirá celebrando en Torrent en los próximos años.

Los más de 40.000 metros cuadrados que el consistorio ofreció a la organización han sido bien aprovechados, con una distribución que nada tiene que ver con la Ciutat de les Arts i les Ciències, su ubicación original, ni falta que hace: frente a ese abismal espacio de piscinas vacías (y buenas vistas) donde todo estaba en un mismo lugar, el Parc Central ha permitido crear diferentes ambientes donde el público podía dispersarse y elegir su estado anímico y musical.

Las casi 23.000 personas que en la primera jornada han pasado por Torrent han ido atendiendo la propuesta musical de Marc Seguí, Despistaos, Ana Mena, Rels B y David Bisbal -estos tres últimos cabeza de cartel-, congregados en la explanada central con un sol criminal que no se ha marchado hasta pasadas las ocho de la tarde. Las zonas verdes han sido ma salvación para el público que prefería pasear por el recinto, comer o visitar todos los ‘stands’ de la veintena de marcas que también han llenado y entretenido el recinto con sus actividades a cambio de merchandasing.

Ana Mena durante la primera jornada del Bigsound 2026 en Torrent / F. Calabuig

También ha sido un gran reclamo ‘La casita del perreo’, una reproducción de la ya icónica instalación de Bad Bunny en su gira, donde un DJ no ha dejado de pinchar reguetón con cientos de personas a su alrededor. En los seis escenarios distribuidos por el recinto, la música ha sonado a los 104 decibelios estipulados por la Generalitst para estos eventos. El Festival de Les Arts decidió acatar las normas de València y sonó a 85 decibelios para desesperación de artistas y público.

Meses de incertidumbre

Con el festival Bigsound de este fin de semana se cierra un mes de festivales reinterpretados, ya que es el último de los cuatro afectados. La sentencia judicial que ganó el vecindario de la Avenida López Piñero por su derecho al descanso se llevó por delante la música de la terraza Umbracle y cuatro festivales que se celebraban históricamente durante el mes de junio y que sobrepasaban los 85 decibelios que marca la normativa acústica municipal. El primero de ellos, el Festival de Les Arts, aguantó el pulso y se celebró en su lugar original, la Ciutat de les Arts i les Ciències, y solo pudo abrir un día, ya que rebasó el nivel permitido y se suspendió para su segunda jornada.

F. Calabuig

La decisión de marcharse

Los festivales I Love Regueaton y Love the 90's se marcharon al Estadi Ciutat de València, pero la infraestructura que lleva Bigsound hacía imposible mantenerlo en la ciudad. Eso y que su cartel, con una selección de artistas nacionales de primer nivel - Rels B, David Bisbal, Lola Índigo, Ana Mena o Rigoberta Bandini - no podían permitirse sonar a 85 decibelios. La decisión les llevó a poner sus ojos en Parc Central de Torrent, con un ayuntamiento que abrió sus puertas y puso todas las facilidades sobre la mesa para que allí se celebrara.

La capital de l'Horta no dispone de una normativa acústica municipal propia, por lo que se rige por la ley autonómica que limita el sonido a 104 decibelios, casi veinte más que lo permitido en València. Una cifra que es la habitual para este tipo de eventos y con una hora de cierre prudencial fijada a las 2 de la madrugada. El plan de transporte diseñado entre Bigsound, Generalitat y ayuntamiento ha previsto metros, autobuses metropolitanos y lanzaderas desde València para facilitar el acceso al recinto, que se encuentra a escasos siete minutos de la estación Torrent Avinguda.

Imagenes de la primera jornada del Bigsound 2026 en Torrent / Francisco Calabuig

En esta primera jornada, el Bigsound ha cumplido con las expectativas. Al menos, con las del público, que en la primera noche han disfrutado de la música en unas condiciones aceptables y en un entorno que ha combinado la accesibilidad, el ocio y el descanso de los vecinos.