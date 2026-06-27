Nathy Peluso, Lola Índigo, Rigoberta Bandini o Juan Magán: más de 46.000 personas han disfrutado del primer Bigsound en Torrent

La edicion de 2026 del festival Bigsound aterrizaba en Torrent con el hándicap del cambio de ubicación. De la icónica Ciudad de las Artes y las Ciencias de València al Parc Central de Torrent, junto a la rotonda de la Concordia y el polideportivo municipal. Pero la organización ha sabido sobreponerse y ha hecho de necesidad, virtud y ha encontrado en l'Horta Sud un escenario idóneo que no parece haber lastrado la asistencia.

Más de 46.000 personas han disfrutado de las dos jornadas del festival, que este sábado contó con un cierre de espectáculo con artistas como Nathy Peluso, Lola Índigo, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Barry B o Samuraï. Un ecléctico plantel para diferentes públicos que, desde primera hora de la tarde tuvo que competir con la ola de calor.

Bigsound en Torrent / AT

El recinto, habilitado con hasta una decena de ambientes diferentes, tenía que ayudar a batallar la calima. Decenas de puntos de agua fresca y alguna que otra estructura metálica repartidas en las zonas periféricas permitían combatir el calor. Pero aún así, los asistentes tuvieron que acudir bien pertrechados con gorras, pañuelos, gafas de sol y litros de crema solar, al menos aquellos que quisieron evitar las quemaduras. Hasta las pantallas o incluso el tronco de una palmera sirvieron para protegerse de los rayos afilados del sol.

Decenas de abanicos contra el sofocante calor de la tarde en el Bigsound / AT

Con razón Maldita Nerea, que abrió la tarde a las 17 horas con sus nostálgicas baladas de 2010, agradeció a los centenares de personas por soportar esa calda y lamentó que el escenario no hiciera suficiente sombra: "Ya llega a la primera fila", celebró al final de su concierto. La madrileña Samuraï, que emanó pura energía con su rock indie, pidió a su público hidratarse y cuidarse. Incluso se sorprendió con la cantidad de abanicos de colores que plagaban el público: "¡Me encanta, yas!".

Pero si el ambiente se caldeó fue a partir del concierto de Juan Magan, ya con la zona central atestada. Camisas desabrochadas, pieles relucientes y miles de brazos levantados como una auténtica marea, al ritmo de su electrolatino consagrado desde hace dos décadas, protagonizaron una zona de baile deslumbrante, bañados muchos de los asistentes con perlas y purpurina -¿la UE no había prohibido los microplásticos?-.

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Barry B, que acabó su concierto cantando junto a un público encendido, y una Rigoberta Bandini encinta, con un colorido y eléctrico show, pusieron la banda sonora al atardecer.