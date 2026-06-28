Una Feria de Julio de València con novilleros punteros y apuesta por el futuro del toreo

La próxima Feria de Julio de València volverá a mirar al futuro del toreo con una novillada que reunirá a tres de los nombres emergentes del escalafón: Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope. Históricamente, el coso de la calle Xàtiva siempre fue una plataforma de lanzamiento para nuevos valores del toreo que acabaron marcando distintas épocas del toreo.

Uno de los grandes precedentes se vivió en la Feria de Julio de 1950, cuando la plaza de toros de València convirtió el ciclo en un fenómeno novilleril gracias a la rivalidad entre Miguel Báez 'El Litri' y Julio Aparicio, tan arrolladora que la feria se articuló en torno a ellos para que torearan todas las novilladas del abono, convirtiendo aquellas tardes de 1950 en un acontecimiento. Meses más tarde, el 12 de octubre del mismo año, Joaquín Rodríguez 'Cagancho' les dio la alternativa a los dos en el mismo ruedo para redondear un idilio que acababa de empezar.

Décadas después, la Feria de Julio de Valencia volvió a funcionar como escaparate decisivo. En 1989, Finito de Córdoba salió a hombros del coso de la calle Xàtiva tras cortar tres orejas en una tarde que confirmó su dimensión artística y lo proyectó entre los grandes nombres del escalafón novilleril. Así que València, una vez más, ejercía como plaza de lanzamiento para el relevo generacional del toreo. Otro nombre valenciano muy vinculado a la plaza como Vicente Barrera también tomó la alternativa en València el 25 de julio de 1994, con Curro Romero de padrino y 'El Litri' hijo como testigo.

El novillero Julio Norte sale por la puerta grande en novillada de la Feria de Fallas / Germán Caballero

Tres nombres al alza

Siguiendo en esa esencia que históricamente ha tenido la Feria de Julio, València continuará siendo una escaparate para la proyección del futuro del toreo. La próxima Feria de Julio contará con una novillada que reunirá a tres nombres llamados a seguir creciendo dentro del escalafón: Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope. El festejo, anunciado para el 19 de julio de 2026 a las 19 horas, combina tres perfiles distintos frente a una novillada de garantías como la de Alejandro Talavante.

Julio Norte, nombre artístico de Julio Rebaque Luís, es un novillero salmantino que ya sabe lo que es triunfar en la plaza de toros de València. Así lo hizo en la pasada Feria de Fallas, donde dejó una actuación de novillero importante, marcada por el sentido de la responsabilidad, la determinación por abrirse camino y el sitio que mostró delante de los animales.

Con esa sed de triunfo que solo tienen unos pocos y que, al mismo tiempo, retrata a quienes no la poseen. Virtudes que también le han llevado a conquistar todas las plazas en las que ha hecho el paseíllo esta temporada, entre ellas cosos de primera categoría como Madrid en San Isidro y Sevilla durante la Feria de Abril. Criado en la Escuela Taurina de Salamanca, está apoderado por Domingo López Chaves y se ha consolidado como una de las promesas del toreo de hoy en día.

Por su parte, Álvaro Serrano llega como uno de los novilleros madrileños con mayor proyección, después de haber ganado peso en plazas de responsabilidad y de figurar entre los nombres destacados tras salir por la puerta grande de Las Ventas en la pasada Feria de San Isidro.

Finalmente, el acento valenciano lo pondrá Marco Polope tras la grata impresión que dejó en la pasada Feria de Fallas. El que fuera alumno de la Escuela Taurina de Valencia y próximo participante del Circuito Valenciano de Novilladas 2026, se presentará en Madrid el próximo jueves 9 de julio frente a novillos de Toros de Brazuelas junto a Nacho Torrejón y Jorge Hurtado dentro del Certamen de Novilladas nocturnas 'Cénate Las Ventas' que tendrá el jueves 23 de julio una gran final con novillos de Guadaira.

Su concepto se mueve entre la verticalidad, la buena compostura y el gusto por el buen toreo, con una expresión serena. En València tendrá la oportunidad de confirmar ante su afición la proyección que ya ha empezado a despertar entre los aficionados.

La cantera toma la plaza

Antes de la Feria de Julio, se celebrará el I Certamen Vicente Ruiz 'El Soro', con clases prácticas los próximos 11 y 12 de julio. Una iniciativa destinada a impulsar la cantera taurina y dar visibilidad a jóvenes promesas de distintas escuelas de tauromaquia de España.

La primera clase práctica se celebrará el viernes 11 de julio, con novillos de la ganadería Guadalest. En el cartel figuran los valencianos Hugo Masiá e Iker Rodríguez, ambos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Junto a ellos harán el paseíllo Manuel León, de la Escuela Taurina de Badajoz; Samuel Mancilla, de la Escuela Taurina de Algeciras; Cristóbal Granero, de la Escuela Taurina de Alicante; y Pablo Sánchez, de la Escuela Taurina de Almería.

Pablo Torres, novillero de Puçol, sorprendió por sus formas en Bocairent. / Paco Haro

La segunda cita tendrá lugar el sábado 12 de julio, con reses de la ganadería castellonense Daniel Ramos. En esta jornada estarán representados los alumnos valencianos Pablo Torres y José Román, de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, junto a Iker de Virgilio, de la Escuela Taurina de Castellón; Pedro de la Hermosa, de la Escuela Taurina de Guadalajara; Jaime Padilla, de la Escuela Taurina de Málaga; y Blas Márquez, de la Escuela Taurina de Linares.

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La plaza de toros de València recupera así una de sus señas de identidad como es servir de escaparate a novilleros llamados a abrirse camino en plazas de responsabilidad. Merecen todas las suertes.