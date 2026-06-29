Compromís denuncia censura en el nuevo catálogo del Circuit Cultural Valencià

La portavoz de Cultura de Compromís en Les Corts, Verònica Ruiz, denuncia que la exclusión de Pot de Plom del Catálogo del Circuit Cultural Valencià “es la demostración más evidente de la deriva del Institut Valencià de Cultura dirigido por el PP, convertido en un barco sin rumbo de exclusión y censura”.

“Que una compañía con la trayectoria, el público y el reconocimiento de Pot de Plom quede fuera del catálogo es una vergüenza cultural, pero todavía es más grave que esto ocurra con una compañía que ha sido afectada por la DANA”, ha destacado la responsable de Cultura de Compromís, y ha añadido que “este hecho es la demostración de que ese nuevo catálogo del Circuit Cultural Valencià no es más que un instrumento de censura, un instrumento que Pérez Llorca y su gobierno utilizan para decidir quién molesta y quién no nolesta al gobierno valenciano”.

En esta línea, y según Ruiz, “el único criterio que debería existir para formar parte del catálogo es la profesionalidad de las compañías y de los proyectos. Corresponde después a los ayuntamientos decidir qué programan según las necesidades, los intereses y la realidad de cada municipio. Ese era el sentido del Circuit Cultural Valencià”.

Por vía parlamentaria, la diputada ha exigido al gobierno de Pérez Llorca que haga pública toda la documentación relativa al procedimiento de evaluación y selección de las propuestas culturales del Circuit Cultural Valencià, ya que “estamos ante un sistema con criterios difusos y poco evaluables, donde incluso miembros de la propia comisión han cuestionado el procedimiento por la falta de transparencia y de garantías. Este gobierno ha impuesto decisiones excluyentes con las que convierte sus preferencias ideológicas y personales en decisiones administrativas”.

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Finalmente, Ruiz ha señalado que “el Institut Valencià de Cultura atraviesa una de las etapas más caóticas y de mayor deriva de su historia” y ha recordado que “ya ha presentado iniciativas parlamentarias para acabar con esta situación y para defender que la cultura necesita instituciones que garanticen pluralidad, transparencia y oportunidades para el conjunto del sector”.