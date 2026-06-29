El corto de ficción más realista sobre la dana está rodado en Utiel y protagonizado por Eva Santolaria

Belén Mayordomo es utielana y vivió la tragedia de la dana de València de primera mano, con el barro hasta las rodillas mientras ayudaba a limpiar las casas de sus seres queridos y sus vecinos. A los cuatro meses del suceso, decidió sentarse frente a un ordenador y escribir el guion de lo que hoy se ha convertido en su primer cortometraje, 'Todo lo que perdimos' (Buenpaso Films). Aunque es una historia de ficción situada intencionadamente en un lugar indeterminado de las comarcas afectadas por la barrancada, Mayordomo ha querido retratar los días posteriores a la devastación, cuando la sorpresa da paso al dolor, la pérdida y la frustración.

Protagonizada magistralmente por Eva Santolaria como Pilar, una madre que convive con su hija Julia -interpretada por Mayordomo-, el cortometraje se centra en esa soledad de los afectados cuando volvieron a su casa o a una nueva si perdieron la suya. Pese a que la trama no es autobiográfica, haber vivido de cerca la devastación permitió a la directora conectar con el dolor ajeno. Además, la elección de Utiel como escenario responde al deseo de descentralizar el foco mediático del desastre, ya que en este municipio, como en el resto de la provincia de València, el mensaje Es-Alert del Cecopi sonó a las 20:11 horas, casi siete horas después de la primera inundación que destrozó el barrio de la Fuente y la Alameda en la primera avenida del agua.

Este próximo jueves, 2 de julio, a las 19:30 horas, los Cines Lys de Valencia acogerán el estreno de este cortometraje que está producido por Enrique Viciano y que está financiado sin ayudas públicas. "Son las cosas que los productores hacemos cuando creemos en algo, independientemente de los resultados económicos", explica, y subraya que ha concebido este cortometraje como una apuesta personal y un homenaje. "Este proyecto había que hacerlo en honor a las víctimas de la dana y dar visibilidad a las personas que han sufrido directamente la tragedia", completa Viciano sobre la pieza, que será distribuida por ADSO Films.

“Para mí, esta historia no va de que un municipio se escuche más que otro. Siento que todos tienen la misma importancia, porque todas las vidas importan por igual”, aclara Mayordomo, quien buscaba también en esta localización la tranquilidad y el silencio que la comarca de l’Horta Sud no podía ofrecerle para el rodaje. Además, la directora introduce en el cortometraje el dolor por la pérdida de animales, que se ha abordado escasamente en documentales o otras producciones en torno a la dana.

La madurez dramática de Eva Santolaria

Para dar vida a la protagonista, la directora apostó por Eva Santolaria. Su incorporación conecta directamente con la generación que creció con la mítica serie 'Compañeros'. Sin embargo, el público que la recuerda como la adolescente Valle se reencontrará aquí con su versión adulta en un registro dramático donde encarna a todas las madres que han sufrido la pérdida de un ser querido.

“Es una actriz representativa de una época y al mismo tiempo transmite la fragilidad e inseguridad que una tragedia de estas dimensiones requiere”, valora Viciano, mientras que Mayordomo añade que el público “quedará completamente fascinado con su trabajo, porque es camaleónica”.

Fotograma del cortometraje sobre la dana 'Todo lo que perdimos', de Belén Mayordomo, interpretado por Eva Santolaria. / Santiago Martí

A nivel narrativo, 'Todo lo que perdimos' plantea cómo los reproches cotidianos entre madres e hijas se vuelven minucias ante una catástrofe de tal magnitud. Para este subrayado, Mayordomo sí se inspiró en sus propios enfados adolescentes: “Me hizo reflexionar sobre el hecho de que, ante situaciones trágicas, los problemas más banales dejan de tener peso. Un suceso como el vivido en otoño de 2024 te enseña que las tragedias reordenan las prioridades de la vida”, señala.

Una banda sonora original de Sazza

La película cierra con el tema 'Sin una razón', de la cantante Sazza, que creció en Catarroja, otra de las localidades gravemente afectadas. La artista vivió de cerca la tragedia y decidió junto a la directora que la canción no hablaría del barro, el agua y la destrucción, sino sobre la dificultad de aceptar una nueva realidad.

El tema ha sido masterizado en una versión más larga como un “himno de la desesperación que no tuvo respuesta y que sufre cualquier persona cuando de sopetón pierde a alguien que amaba profundamente”, un enfoque de alta sensibilidad que, según Viciano, busca conectar con la Generación Z.

Fotograma del cortometraje sobre la dana 'Todo lo que perdimos', de Belén Mayordomo, interpretado por Eva Santolaria. / Santiago Martí

Por su parte, la dirección de fotografía de Jorge R. Preciado mapea la fragilidad mental de la protagonista. Las secuencias de intimidad en el interior del hogar se cubren de un velo de ensoñación que conecta con su deriva psicológica y su soledad, mientras que las escenas exteriores se tiñen de una luz realista.

La tragedia de la dana que sufrieron los animales

El cortometraje guarda un espacio en su epílogo para destacar el impacto de la tragedia en los animales, otro aspecto biográfico de Mayordomo, voluntaria en un refugio de Utiel que quedó arrasado aquel 29 de octubre.

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“Aparecieron animales abandonados. Todos estaban aterrados y la situación nos desbordó emocionalmente. También sé que hubo gente que buscaba a sus mascotas y que las encontró días después entre los escombros y el barro de su casa”, recuerda la también guionista, que ya canaliza esa sensibilidad en la preparación del que será su segundo cortometraje, enfocado precisamente en el mundo animal.