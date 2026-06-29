Nadie quiere vestir a la Orquesta de València

El Palau de la Música no ha encontrado empresa que quiera vestir a la Orquesta de València. La licitación convocada para adquirir la nueva uniformidad de gala y media gala de sus profesores y profesoras ha quedado desierta después de que no se presentara ninguna oferta dentro del plazo establecido. Ante esa falta de licitadores, el organismo autónomo municipal iniciará ahora un procedimiento negociado sin publicidad para intentar adjudicar el suministro a empresas especializadas en vestuario corporativo, uniformidad profesional y sastrería institucional.

La contratación se justificaba por el estado del vestuario actual de la Orquesta. Según el informe de necesidad incorporado al expediente, la uniformidad en uso “no ha sido actualizada en los últimos años” y “no se encuentra en condiciones óptimas”, por lo que se considera imprescindible su renovación. El documento vincula además esta actuación con la imagen institucional del Palau de la Música y de la propia Orquesta de València.

El contrato, tramitado inicialmente mediante procedimiento abierto, tenía un presupuesto base de licitación de 145.200 euros, IVA incluido -120.000 euros sin impuestos-, y un valor estimado de 168.000 euros. Su objeto era la provisión de las prendas y el calzado que integran la uniformidad de gala y media gala de la Orquesta de València, incluyendo también los trabajos básicos de compostura y los ajustes necesarios para adaptar las piezas a cada músico y garantizar un acabado adecuado.

La necesidad sigue

La licitación fue declarada desierta después de que no concurriera ningún licitador. Según ha explicado el Palau a preguntas de este periódico, la ausencia de ofertas no elimina la necesidad de disponer de la uniformidad requerida por la OV, por lo que el servicio considera procedente transformar el procedimiento abierto inicial en un procedimiento negociado sin publicidad.

La vía elegida permitirá al Palau invitar directamente a empresas con capacidad para ejecutar el suministro. La idea es acudir a compañías especializadas en confección y suministro de vestuario corporativo, uniformidad profesional y sastrería institucional, seleccionadas por desarrollar actividades relacionadas con el objeto del contrato. La negociación, según el informe técnico posterior a la declaración de desierto, deberá desarrollarse garantizando los principios de igualdad de trato, transparencia y no discriminación entre las empresas participantes.

El Palau, no obstante, no prevé rehacer de forma sustancial el contrato. El informe emitido tras la resolución que declaró desierta la licitación concluye que las condiciones técnicas y económicas inicialmente previstas siguen siendo adecuadas para atender las necesidades existentes y que no se aprecia la necesidad de introducir modificaciones esenciales o sustanciales en las prestaciones. Por tanto, el procedimiento negociado partirá de unas condiciones similares a las del concurso que no recibió ofertas.

La licitación estaba dividida en dos lotes. El primero correspondía a la uniformidad de gala y media gala de los profesores de la Orquesta, con un presupuesto base de 101.640 euros con IVA —84.000 euros sin impuestos— y un valor estimado de 117.600 euros. El segundo lote, destinado a las profesoras, ascendía a 43.560 euros con IVA —36.000 euros sin impuestos— y tenía un valor estimado de 50.400 euros. Ambos quedaron desiertos por el mismo motivo: nadie presentó oferta.

El coste medio

Tomando como referencia una plantilla de 87 músicos, el presupuesto base previsto suponía un coste medio aproximado de 1.669 euros por integrante, IVA incluido, para la uniformidad completa de gala y media gala. Sin impuestos, la cifra se situaba en unos 1.379 euros por músico. Si se atiende al valor estimado del contrato, que contempla una posible modificación al alza, el coste medio ascendería a unos 1.931 euros por músico, sin IVA.

El contrato no se adjudicaba únicamente por precio. En el procedimiento abierto, la oferta económica pesaba 30 puntos sobre un total de 100, mientras que los otros 70 dependían de criterios técnicos sujetos a juicio de valor. Entre ellos figuraban la durabilidad del material o de la prenda, el confort, la ergonomía y la movilidad necesarias para la actividad musical, el diseño, la calidad de los acabados, el servicio posventa y los plazos de entrega.

Esos mismos criterios se mantendrán ahora como aspectos objeto de negociación con las empresas invitadas. El Palau propone conservar también los criterios y medios de acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional que ya figuraban en la licitación desierta. Las empresas deberán, por tanto, acreditar capacidad suficiente para asumir un suministro que incluye tanto la confección y entrega de las prendas como los ajustes, reposiciones y servicios posteriores vinculados al contrato.

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La ejecución prevista era de 26 meses, sin posibilidad de prórroga, estructurada en tres plazos. El primero, de dos meses desde la formalización del contrato, debía comenzar con la toma de medidas a la adjudicataria; después se contemplaban otros dos periodos de doce meses para completar el suministro y atender las necesidades posteriores. El expediente también preveía la posibilidad de modificar al alza el presupuesto de ambos lotes hasta un 20% si resultaba necesario incrementar el número de uniformidades.