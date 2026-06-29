Los planes infantiles del IVAM para este verano contra el calor

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha dispuesto para este verano todo un calendario de actividades y talleres para huir del calor con los más pequeños. El programa se llama '¡En el museo no se siente el poniente!', donde una serie de propuestas invitan a jugar, visitar e interactuar con el museo a través de talleres, visitas guiadas y espacios de juego dentro de las instalaciones.

Las actividades comienzan desde esta semana y se prolongarán hasta el 6 de septiembre, convirtiendo la pinacoteca en un refugio climático con planes gratuitos no solo para pequeños, también para mayores, con todas las exposiciones temporales que ofrece el museo así como la recién inaugurada colección permanente.

Entre las actividades culturales destaca el nuevo taller interactivo del IVAM ‘Paisajes y criaturas sónicas’, diseñado especialmente para grupos de todas las edades, que propone una experiencia inmersiva que combina arte, juego y experimentación sensorial.

La actividad comienza con una visita a la exposición ‘Radix’, de la artista Tania Candani, una propuesta pensada para despertar los sentidos de los asistentes. Posteriormente, el taller se traslada al IVAMLab1, donde los participantes juegan a diseñar ecosistemas imaginarios en grupo, que serán proyectados creando una fusión de luces y sombras.

Actividades para bebés

El IVAM reestrena ‘El rincón de luz’, su espacio gratuito de juego libre destinado a bebés y a la primera infancia, adaptando en esta ocasión sus colores y materiales a la exposición de Tania Candiani. Esta actividad, que utiliza la pedagogía de la luz para acercar la colección del museo a los más pequeños, incorpora la proyección de 'Suimenka', una obra de animación de la artista Ruth Gómez que fue diseñada originalmente para el pabellón de España en la Expo de Osaka 2025.

La biblioteca itinerante para los más pequeños en el IVAM. / Miguel Lorenzo

Además, durante el periodo estival, las ilustraciones extraídas de esta proyección salen de las pantallas para que los animales acuáticos de Ruth Gómez naveguen por las paredes del IVAMlab3, inundando de colores y siluetas la biblioteca familiar 'Moguda!'. Este espacio, especialmente habilitado para la lectura y el relax de la primera infancia, permanecerá abierto al público de forma gratuita durante el horario habitual del museo.

En los meses de verano se mantendrá abierta también la ‘Sala blanda’ del IVAM, un espacio de juego y descanso especialmente acondicionado para familias con bebés hasta doce meses. Además, el museo organiza visitas dirigidas a las familias con bebés que deseen disfrutar de recorridos comentados por las muestras adaptados a sus necesidades, pudiendo alimentar a sus pequeños durante el recorrido.

Talleres para familias

Las actividades para familias durante los meses estivales incluyen la propuesta ‘La veueta del museu’, un recorrido cantado por las exposiciones a cargo de la soprano Quiteria Muñóz y la mediadora Sonia Gil, con el objetivo de aprender a escuchar las obras de arte.

Las actividades estivales contarán, asimismo, con un taller intergeneracional, en el que abuelos y abuelas, y nietos y nietas interesados en el mundo del arte podrán acercarse a la exposición de Julio González. En este sentido, el taller ‘El arte más animado’ busca acercar al público familiar la figura y la época del escultor, enseñando los principios básicos del cine experimental a través de la técnica de animación fotograma a fotograma.

Visitas comentadas a las exposiciones

Además, se ofrecerán visitas comentadas de la mano del equipo de mediación del museo a las exposiciones ‘Cristina de Middel. Apoteosis Now’, ‘La Albufera’, ‘El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo’, ‘La Colección del IVAM hasta hoy’, ‘Territorios en tránsito/Solo dúo: Irene Grau & Marco Giordano’ y ‘Tania Candiani. Radix’.

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Todas las actividades son gratuitas y requieren de inscripción previa a través de la página web del IVAM.