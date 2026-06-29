La revista 'Saó' se lleva la medalla de la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha acordado otorgar su Medalla, la máxima distinción de la institución normativa del valenciano, a la revista 'Saó'. La candidatura de la revista decana en valenciano, a propuesta de la Comisión de Textos Religiosos, la Sección de Publicaciones y Comunicación y la Sección de Lexicografía y Gramática, ha obtenido el apoyo unánime del pleno. Según la AVL, uno de los grandes méritos para galardonar 'Saó' ha sido "la defensa constante de la lengua a lo largo de sus cincuenta años de vida". "La revista siempre ha mantenido el valenciano como lengua vehicular, incluso en momentos en que esta decisión podía limitar su difusión y la sostenibilidad económica. Este compromiso no ha sido solo simbólico sino también pedagógico. Saó ha contribuido a la normalización lingüística, ofreciendo contenidos de calidad en valenciano en los diversos ámbitos que pide la sociedad", expresa la institución.

La AVL recuerda que la historia de Saó se inicia en los últimos años del franquismo, un periodo marcado por la represión lingüística y cultural. "Publicar en valenciano no era solo una opción editorial, era un acto de resistencia. Saó se posicionó como una voz valenciana que apostaba por la normalización del valenciano en el ámbito del periodismo escrito. Su aparición contribuyó a romper el silencio impuesto durante décadas y a abrir espacios de debate en una sociedad que empezaba a despertar", se indica en la propuesta.

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Portades de 'Saó'. / Levante-EMV

Con esta reivindicación constante de la lengua, Saó ha contribuido a promover la cultura valenciana, otro de los aspectos que la AVL valora en la concesión del galardón. "La revista ha dedicado numerosos artículos a la literatura, la música, el teatro, el cine, la arquitectura o las artes plásticas de nuestro territorio. Gracias a esta tarea, Saó ha contribuido a visibilizar creadores y proyectos que a menudo quedaban fuera de los circuitos mediáticos dominantes, de forma que a menudo ha actuado como una plataforma de difusión cultural y como un archivo vivo de la producción artística valenciana", expresa la institución en el reconocimiento que destaca el papel de la revista "como un espacio de reflexión y debate".