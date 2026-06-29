Rod Stewart, el viejo maleante llega al Roig Arena con su jukebox de soul y rock

Rod Stewart llega este martes al Roig Arena para cantar su autobiografía. La lista de canciones que ha interpretado con más frecuencia en sus conciertos de 2026 -y que suponemos no se irá mucho de la que presente aquí- funciona casi como un mapa de sus obsesiones: están los clásicos propios —"Maggie May", "Forever Young", "Young Turks", "Da Ya Think I’m Sexy?", "Hot Legs", "Tonight’s the Night"—, pero también una enorme nómina de versiones que explican de dónde salió aquella voz ronca que ha hecho fortuna en el rock británico. En sus directos recientes conviven Van Morrison, The O’Jays, The Impressions, Cat Stevens, Creedence Clearwater Revival, The Persuaders, Etta James, Sam Cooke, The Temptations, Chaka Khan, The Bar-Kays, The Isley Brothers, Otis Redding, Dolly Parton, Tom Waits o Crazy Horse. Es decir, medio siglo de música popular pasado por la garganta rasposa de un británico que siempre cantó como si hubiese nacido al otro lado del Atlántico.

"Una última vez"

El concierto de València, previsto para este martes 30 de junio, es además el único que Stewart ofrecerá en España este año. El Roig Arena anuncia apertura de puertas a las 19.00 horas e inicio del concierto a las 21.00, dentro de una gira -oportunamente bautizada como "Una última vez"- que llega después de varios sobresaltos físicos para un artista que cumplió 81 años en enero. A finales de mayo canceló dos actuaciones en Las Vegas por prescripción médica, obligado a guardar reposo vocal por una infección de senos nasales. Semanas después, en Utah, tuvo que recurrir a oxígeno sobre el escenario tras casi desvanecerse durante Young Turks, un episodio atribuido al calor y a la altitud del recinto. La imagen alarmó, pero Stewart terminó el concierto sentado y con la frase de manual de los supervivientes: el show debe continuar.

La prueba de resistencia más reciente llegó el pasado sábado en Rock in Rio Lisboa, donde su repertorio volvió a desplegar esa mezcla tan suya de revista musical, jukebox sentimental y celebración de oficio. Entró con gaitas, guiño a las raíces escocesas, abrió con "Infatuation", rindió tributo a Bonnie Tyler con "It’s a Heartache", hizo sitio a "It Takes Two", "Jolene", "Rhythm of My Heart", "I Don’t Want to Talk About It", "Proud Mary", "Baby Jane", "Sailing" y cerró con "Love Train". Hubo cambios de vestuario, tonteo con las coristas y esa energía de viejo zorro que sigue empeñado en demostrarlo todo.

Lo interesante, sin embargo, no es solo lo que cantó en Lisboa, sino lo que viene cantando durante todo 2026. El repertorio revela a un Stewart menos preocupado por ordenar cronológicamente su carrera que por recomponer el árbol genealógico de su voz. En la parte alta aparecen "Love Train", de The O’Jays; "People Get Ready", de The Impressions; "The First Cut Is the Deepest", de Cat Stevens; "Proud Mary", de Creedence Clearwater Revival; "Some Guys Have All the Luck", de The Persuaders; "I’d Rather Go Blind", de Etta James; aquella "It Takes Two" que gloriosamente cantaban Kim Weston y Marvin Gaye; o "Having a Party" y "Twistin’ the Night Away", del ídolo particular de Rod: el gran Sam Cooke.

Declaración de principios

La selección tiene mucho de declaración de principios. Antes de los estadios, de las mansiones, de los trajes imposibles, de las baladas para encendedores y de esos ritmos trotones que tan bien pegan con un buen taparrabos animal print, fue Rod fue "the Mod", ese personaje fascinado por el rhythm and blues y el soul que él mismo se creó poco después de ser deportado de España en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes. Cuando canta a The Temptations, Harold Melvin & The Blue Notes, The Isley Brothers u Otis Redding, el antiguo discípulo de Brian Auger o Jeff Beck no está rellenando minutos entre hits sino invocando la música negra que educó a una generación de británicos -la de Stones, los Who, los Small Faces, los Animals o los propios Beatles- que miraba hacia Chicago, Memphis, Detroit y Nueva Orleans mientras tocaba en los clubes de Londres, Manchester o Liverpool.

Ahí encajan también los guiños que Rod "ex mod" incluye en esta gira a Faces, la banda que nació en 1969 de los restos de Small Faces tras la marcha de Steve Marriott y a la que se sumaron Rod Stewart y el "stone" Ronnie Wood, procedentes del Jeff Beck Group. Si Small Faces habían sido una de las encarnaciones perfectas del mod británico, Faces transformaron esa herencia en un rock más desordenado, bebedor y blusero. Por eso "Ooh La La" y "Stay With Me", presentes en sus conciertos más recientes, funcionan como recordatorio de una época en la que Stewart aún repartía protagonismo con una banda -y menuda banda- antes de convertirse en estrella global.

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El contraste con sus canciones propias es también revelador. "Maggie May", "Mandolin Wind", "Every Picture Tells a Story" o "You Wear It Well" muestran al narrador folk-rock de los primeros setenta; "Tonight’s the Night" y "You’re in My Heart" al seductor de radiofórmula; "Da Ya Think I’m Sexy?" al superviviente de la fiebre disco; "Young Turks", "Infatuation" o "Baby Jane al Stewart" ochentero que aprendió a convivir con sintetizadores sin perder el gesto de canalla. Pero alrededor de esas paradas obligatorias sigue latiendo el repertorio prestado con el que el joven maleante y elegante mod aprendió a ser un ídolo del rock.