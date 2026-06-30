'Carmen', ‘Lohengrin’, 'El Lago de los cisnes'... Salen a la venta las entradas de la nueva temporada del Palau de Les Arts
Esta temporada contará con John Eliot Gardiner, Philippe Jordan y Mikko Franck, en el podio, y las voces de Cecilia Bartoli, Lise Davidsen y Lisette Oropesa. Entre los espectáculos se incluyen las óperas 'Carmen', ‘Lohengrin’, ‘Clemenza di Tito’ y ‘Simon Boccanegra’, la zarzuela ‘La verbena de la paloma’ y el balé ‘El lago de los cisnes’
El Palau de les Arts Reina Sofía inicia este miércoles, 1 de julio, a partir de las 12.00 horas, la venta general de entradas para todos los espectáculos de su temporada 2026-2027, a través de los diferentes canales del teatro.
Les Arts estrenará cuatro nuevas producciones de títulos de ópera como ‘Carmen’, de Bizet, ‘Lohengrin’, de Wagner, ‘Simon Boccanegra’, de Verdi, y ‘La clemenza di Tito’, de Mozart, en un curso lírico que también incluye obras inéditas en el teatro como ‘Riccardo Primo’, de Händel, ‘Nixon in China’, de John Adams, y ‘Adriana Lecovreur’, de Cilea. La zarzuela regresará de la mano de la célebre ‘La verbena de la paloma’, de Bretón.
En esta nueva temporada, la Orquestra de la Comunitat Valenciana se mantiene como formación de referencia para las mejores batutas del circuito, en la que, además de con su titular, Sir Mark Elder, trabajará con Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda y Vasily Petrenko. Los programas incluyen algunos de los poemas sinfónicos más notorios de Strauss, así como las sinfonías más apreciadas de Mozart, Mahler, Chaikovski, Schumann, Shostakóvich y Sibelius.
Los repartos, conciertos y recitales reúnen las voces más destacadas del momento, con una nómina en la que figuran artistas de la talla de Cecilia Bartoli, Lise Davidsen, Lisette Oropesa, Eleonora Buratto, Ermonela Jaho, Ricarda Merberth, Camilla Nylund, Francesco Meli, Charles Castronovo, Davide Luciano, Andrè Schuen, Antonio Poli, George Petean y Gevorg Hakobyan. La programación lírica incluye también tres importantes debuts: Thomas Hampson, Christopher Maltman y Hugh Cutting.
Los ‘Viernes de Danza’ de Les Arts repiten con la oferta más variada de esta disciplina, con un cartel que reúne las propuestas más punteras del ballet clásico, la danza española y la escena contemporánea.
La temporada 2026-2027 abarca desde la obra cumbre de la danza clásica, 'El lago de los cisnes’ con el Aalto Ballet de Essen, Antonio Najarro y su ejercicio de memoria con ‘Les Ballets Espagnols’ de 'La Argentina', la gran renovadora del flamenco, Olga Pericet, con ‘La Leona’, hasta el hip-hop de Kader Attou, con ‘Le murmure des songes’, el siempre innovador Marcos Morau, con ‘La Veronal’ y ‘La Mort i la Primavera’ o la Compañía Antonio Ruz con ‘Norma’.
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