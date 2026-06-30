Toros
Circuito Valenciano de Novilladas 2026: todos los carteles, fechas, plazas y ganaderías
El Centro del Carmen de Cultura Contemporánea de Valencia acoge la presentación de un certamen que celebrará seis novilladas con picadores en la Comunitat Valenciana y una final en Villena con un encierro de Aida Jovani
Los carteles del Circuito Valenciano de Novilladas 2026 ya son oficiales tras el acto celebrado este lunes 29 de junio en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea y presidido por conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama; el director general de Interior de la Generalitat Valenciana; y el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín.
Un ciclo que organiza conjuntamente la Generalitat Valenciana y la Fundación Toro de Lidia y que nació hace dos temporadas ya en una clara apuesta por el toreo y su futuro.
Abrió el acto el ganadero Victorino Martín, quien destacó la importancia de iniciativas como esta para el futuro de la tauromaquia. "Consideramos un éxito rotundo que las administraciones se hayan dado cuenta de que todas las industrias culturales necesitan un impulso, y es cierto que la etapa de las novilladas con picadores es una de las que más lo necesita", afirmó.
También intervino Mario Vilau, triunfador de la pasada edición del Circuito Valenciano de Novilladas, quien posteriormente se proclamó vencedor de la Final de la Liga Nacional de Novilladas y ha firmado una temporada en la que ha pisado plazas de máxima relevancia. El novillero quiso agradecer el papel que desempeñó el certamen en su trayectoria: "Quiero dar las gracias a este circuito, porque hizo realidad el sueño de un niño. Además, hacerlo en esta tierra, que ya siento como mía, tiene un significado especial. El certamen, junto a mi trabajo, me dio el impulso necesario para torear este año en plazas importantes, y espero que vosotros, compañeros, también sepáis aprovechar esta oportunidad".
El acto concluyó con la intervención del conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, quien subrayó el compromiso del Consell con la tauromaquia. "Estamos en un centro cultural y eso simboliza perfectamente lo que representa la cultura taurina para la Generalitat Valenciana", señaló. Dirigiéndose a los novilleros, añadió: "Habéis llegado hasta aquí por méritos propios y eso dice mucho de vosotros. Ahora no desaprovechéis esta oportunidad, porque si estáis aquí es porque tenéis las cualidades necesarias para dar el salto con todas las garantías".
El Circuito Valenciano de Novilladas levantará el telón el próximo 18 de julio en Vinaròs, escenario de la primera cita de la fase clasificatoria. Se lidiarán seis novillos de Pío Tabernero de Vilvís para Alberto Donaire, Juan Alberto Torrijos y Javier Cuartero, tres novilleros que ya conocen el certamen y que buscarán iniciar su participación con un triunfo que les acerque a las semifinales.
La segunda parada llegará una semana después, el 25 de julio, en Utiel, donde se anunciará un encierro de Los Chospes para Pedro Montaldo, Marco Polope y Samuel Castrejón. Tres conceptos distintos del toreo que tratarán de sumar los primeros puntos en la lucha por un puesto entre los seis mejores del campeonato.
La fase clasificatoria se cerrará el 1 de agosto en Vilafranca, con una novillada de Chamaco para Simón Andreu, Javier Aparicio e Ian Bermejo, quien protagonizará esa tarde su debut con picadores dentro del Circuito Valenciano de Novilladas.
Concluidas las tres novilladas clasificatorias, el jurado designará a los seis novilleros que accederán a las semifinales.
La primera semifinal se disputará el 5 de septiembre en Ondara, donde tres de los clasificados se medirán a un encierro de Castillejo de Huebra en busca de una plaza para la gran final.
La segunda semifinal tendrá lugar el 19 de septiembre en Algemesí, con novillos de Fermín Bohórquez para los otros tres semifinalistas, que se jugarán el último billete para el desenlace del certamen.
El Circuito culminará con la gran final en Villena, donde los tres mejores novilleros de esta tercera edición lidiarán una novillada de Aída Jovani. De ese festejo saldrá el nombre del sucesor de Mario Vilau como triunfador del Circuito Valenciano de Novilladas.
Clasificación
Vinaròs (18 julio - 20:00h) Novillos de Pío Tabernero de Vilvís para: Alberto Donaire, Juan Alberto Torrijos y Javier Cuartero
Utiel (25 julio - 20:00h) Novillos de Los Chospes para: Pedro Montaldo, Marco Polope y Samuel Castrejón
Vilafranca (01 agosto - 18:00h) Novillos de Chamaco para: Simón Andreu, Javier Aparicio e Ian Bermejo (Debuta con picadores)
Semifinales
Ondara (05 septiembre) Novillos de Castillejo de Huebra para tres semifinalistas
Algemesí (19 septiembre) Novillos de Fermín Bohórquez para tres semifinalistas
La gran final
Villena (04 octubre) Novillos de Aída Jovani para los tres finalistas
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