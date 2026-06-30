Los empresarios de las artes escénicas valencianas premian a la AVL, Alicia Garijo, Teatro Círculo o Carme Teatre

La Trobada de Premis AVETID 2026, que tendrá lugar el 6 de julio -a partir de las 20.30 horas- en el Ateneo Restaurant de València, volverá a reunir a profesionales, empresas, salas y compañías del sector escénico para dignificar y poner en valor la aportación y trayectoria de instituciones, proyectos y entidades esenciales para las artes escénicas valencianas. Una cita que, así, otorgará hasta siete galardones, premiando con ellos a entidades, instituciones o figuras como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la gestora cultural Alicia Garijo, Teatro Círculo o Carme Teatre, entre otros.

No en vano, después del éxito del nuevo formato de estos galardones, más íntimos y participativos, la Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (Avetid) ha decidido contar con el equipo de Contrahecho Producciones como conductores del acto y Grupo Luna en el diseño de la imagen. "La Trobada forma parte de nuestra misión como coordinadores y defensores del sector escénico profesional y tenemos muchas ganas de vivir este momento lleno de sorpresas y emociones" ha explicado al respecto Mª Ángeles Fayos, su presidenta.

Visibilidad y reconocimiento

En concreto, la Trobada de Premis AVETID 2026 dará "visibilidad y reconocimiento a siete empresas, entidades y profesionales vinculados al teatro, la danza, el circo o las artes de calle", destacan en un comunicado. Sobre ello, el comité ha decidido otorgar el 'Premi Entitat' a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por su "contribución a la difusión, protección y normalización del valenciano, objetivo común del sector escénico valenciano".

Galardonados y autoridades en los Premis Avetid 2025. / Vicente A. Jiménez

Por su parte, los premios más "emotivos" recaerán en la gestora cultural Alicia Garijo, 'Premi Estimada 2026', por "contribuir al fortalecimiento y crecimiento de las artes escénicas en toda la Comunitat Valenciana como funcionaria de carrera, delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) o directora del Teatre Arniches de Alicante". El 'Premi Estimat' será para José María García, una figura también esencial en la "dinamización cultural local" desde la Casa de Cultura de Puçol, entre otros proyectos.

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Galardones por su trayectoria

A estos se suman los 'Premis AVETID d’Or', que reconocen el recorrido y talento de más de 25 años de historia de salas, compañías y empresas de Castellón, Valencia y Alicante. Este 2026 son para Teatro Círculo, centro de creación, producción, exhibición y laboratorio de residencias; la compañía Carme Teatre, con 34 producciones y diversos galardones que reconocen su calidad; y para Proyecto Inestable, que trabaja en la "difusión, reflexión e investigación teatral a través de varias iniciativas". Finalmente, Iguana Teatre, productora y distribuidora de espectáculos balear que ha conseguido acercar creaciones propias y clásicos renovados a miles de espectadores y espectadoras de todas las edades, recibirá una Mención especial.