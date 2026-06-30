Investigan el robo de un cuadro de Sorolla mientras la familia cargaba el coche

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro en el centro de Sevilla tras una denuncia interpuesta por la familia propietaria en la comisaría en el distrito Centro, localizada en la Alameda de Hércules.

Así lo han confirmado fuentes del Cuerpo a Europa Press, si bien la investigación continúa abierta para encontrar al autor o autores y esclarecer las circunstancias de los hechos.

Según la información adelantada por Diario de Sevilla, se trata de un cuadro de Joaquín Sorolla que fue extraído durante un descuido de la familia propietaria en la tarde del pasado sábado en la calle González Abreu.

Según explica este periódico, la desaparición de la pintura se produjo sobre las cinco de la tarde del sábado en la puerta de un garaje de la calle Rafael González Abreu, mientras la familia propietaria del mismo cargaba el coche para marcharse de vacaciones. Al parecer, la familia propietaria del lienzo tenía previsto llevarse el cuadro consigo, pero lo dejaron un momento en la acera para cargar el vehículo y se les olvidó. En ese momento, alguienlo cogió y se lo llevó.

El periódico sevillano informa que los agentes están visualizando las cámaras de videovigilancia de la zona y allí han podido ver que aparecen varias personas que cogen el cuadro. Por el aspecto, parece una familia de turistas que pasa por la zona y la pintura les llama la atención.

La Policía, recoge esta información, está haciendo gestiones con los hoteles y apartamentos turísticos de la zona para tratar de identificar a estas personas, pero de momento todo ha sido infructuoso. Se desconoce si incluso han podido ya dejar la ciudad.

La pintura, de pequeño tamaño, representa dos barcos en una playa. Está enmarcada en madera barnizada y tiene un paspartú de color blanco. Según el Diario de Sevilla, el cuadro tiene un elevado valor sentimental para sus dueños, que tenían esta obra del célebre pintor valenciano desde hace muchos años. Además, la pintura está dedicada a esta familia sevillana por el autor, que también incluyó en ella su firma.

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De hecho, el propietario, que es un familiar de las personas a las que se lo sustrajeron, se lo llevaba siempre consigo durante sus vacaciones. Por eso lo habían sacado para cargarlo en el coche el pasado sábado.