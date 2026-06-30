Recuerdo
La Marina Norte volver a ser el templo de la música remember con el homenaje a la Ruta 90's & 2MIL
El 4 de julio todos los ruteros provenientes de varios rincones de España e incluso, de otros países volverán a compartir una jornada en València donde la música, la nostalgia y el espectáculo serán los grandes protagonistas
La música remember volverá a tener su templo en La Marina Norte el próximo 4 de julio con el 'Homenaje a la Ruta 90's & 2MIL', una cita convertida en imprescindible para los amantes de la música de los años 90 y 2000 que volverá a reunir a los auténticos protagonistas de una época irrepetible. Todos los ruteros provenientes de varios rincones de España e incluso, de otros países volverán a compartir una jornada donde la música, la nostalgia y el espectáculo serán los grandes protagonistas.
Tres generaciones volverán a encontrarse en una edición que reunirá sobre un mismo escenario a los DJs y artistas más representativos de las principales salas de la histórica ruta valenciana. El alma de las cabinas estará custodiada por los deejays residentes Víctor Pérez (The Face) y Vicente Ferrer (Bananas), un elenco que también contará con voces e iconos internacionales como Nalaya Brown, John Wesley, New Limit, Jerry Daley, Bandido feat. Piropo y G.E.M. A este espectacular elenco se suma una alineación de lujo con deejays históricos de la escena ordenados de la A a la Z: Alcapone (Heaven), Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), Dario Nuñez (Soleado Recordings), Raquel Cardona - DJ K (Masia), Jesús Brisa (Ex-Espiral), Nacho Fernández (Queen), Rodi (The Face), Sergi Val (Sonido de Valencia), Vicente Buitrón (Remember The Luxe) y Ximo 3D. Además, habrá un momento especial The Face by Caco.
Mayor producción hasta la fecha
La edición de este año supondrá un importante salto tecnológico. La organización ha renovado por completo el concepto escénico con un escenario totalmente revolucionado e invertido, diseñado con tecnología del siglo XXI para ofrecer una experiencia inmersiva desde cualquier punto del recinto. En este sentido, el festival contará con el mayor despliegue de Laser Show realizado hasta la fecha en la ciudad de València, desarrollado por la empresa VFV, junto a un espectacular piromusical final producido por la pirotecnia Vulcano, que pondrá el broche de oro a una noche espectacular.
Los asistentes podrán vivir el espectáculo desde el interior del recinto rodeados de música, efectos visuales, iluminación, láser y pirotecnia sincronizada. Entre las principales novedades de esta edición destaca la ampliación de las zonas de servicios para mejorar la comodidad de los asistentes. Además, el recinto dispondrá de una zona gastronómica más amplia, un mayor número de barras, punto oficial de merchandising, baños y todos los servicios necesarios para disfrutar de una experiencia completa durante toda la jornada.
Entradas disponibles
Las entradas generales y front stage continúan a la venta a través de los canales oficiales del festival y, como recuerdan desde la organización, los 1.000 primeros asistentes que accedan al recinto con su entrada recibirán de regalo un abanico oficial exclusivo diseñado para esta edición.
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