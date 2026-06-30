Marta Platel: "Las criadas, por lealtad, se olvidaron de vivir su propia vida para vivir la de los señores"

Ambientada en la Barcelona de 1941, "una ciudad vencida y dominada por el yugo franquista", según Marta Platel, ganadora del premio Fernando Lara de novela, transcurre 'El baile de las criadas', una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas. Una novela que, según la barcelonesa, es "un homenaje a las mujeres de la posguerra que en muchos casos tuvieron que abandonar a sus familias, y a los diplomáticos que, en los años más oscuros de Europa, hicieron frente a la barbarie nazi".

La novela sigue la historia de Melisa Arranz, una joven que llega del entorno rural para incorporarse como criada en una familia acomodada de Barcelona. A través de su mirada —la de quien habita las zonas invisibles de las grandes casas—, Platel reconstruye un universo marcado por las desigualdades sociales, la escasez, la vigilancia y los silencios impuestos tras la Guerra Civil.

Marta Platel, ganadora del premio Fernando Lara de Novela / JM LOPEZ / LEV

Segunda novela y premio Fernando Lara de novela. Eso es llegar y besar al santo

Fui la primera sorprendida porque estoy consolidando mi voz y soy una autora desconocida. Significa que, por encima del nombre, se ha premiado la calidad de un texto y la literatura pura.

Además de ganar 120.000 euros ya está en el 'escaparate' literario.

Mi primera novela funcionó muy bien, pero cuando gané hubo gente que me decía, 'Es que no te aplaudieron casi'' y es que muchos estaba googleando a ver quién era yo. Me quedé tan parada que ni me levantaba del asiento. Estoy muy contenta porque me da visibilidad y responsabilidad ante una tercera novela. A ver cómo lo supero.

Memoria histórica, intriga y varias relaciones prohibidas, ¿en qué momento creó este puzzle de novela?

Tenía claro que quería escribir sobre las criadas y, de repente, empecé a recordar a aquellas mujeres que yo veía de pequeña en el barrio donde vivía y quise dar voz a aquellas mujeres invisibles. Necesitaba un enclave histórico y pensé en la Barcelona nazi y una época histórica que no conocía, pero que me habían contado en el colegio. A principio pensé una historia de amor entre una criada y un nazi, algo totalmente impensable en la época, pero entonces necesitaba un nazi que no fuese como los que conocemos. El resto de historias ya vinieron un poco por su propio peso, porque mientras me iba documentando, vi que podía meter también la cuestión de los judíos y que Barcelona fue un enclave para los que conseguían pasar por los Pirineos y el régimen les daba papeles o venían con documentos falsificados.

Las criadas ocupan el centro de la historia cuando ha sido mujeres muchas veces invisibles en la historia oficial. ¿Qué quería reparar o iluminar al ponerlas como protagonistas?

En la novela hay una trama de espías muy curiosa. La humanidad de esta historia la sostienen ellas. Las criadas conocían todas las interioridades de las casas y los señores hablaban sin tapujos delante de ellas porque eran invisibles y las tenían poco menos que como analfabetas. En la historia solo Melisa, por su pasado, ama los libros. El resto, a duras penas sabe leer y escribir. Pero son chicas que llegado un momento se revelan para atreverse a aspirar a una vida mejor. La historia es un acto resistencia, de lucha por la libertad y la esperanza en una sociedad en la que imperaba la vigilancia, el miedo y la desigualdad social.

Marta Platel, ganadora del premio Fernando Lara de Novela / JM LOPEZ / LEV

¿Hasta qué punto una casa burguesa podía ser también un escenario político?

Melisa trabaja en casa de un matrimonio burgués falangistas donde el único interés de él es hacer dinero. Se casó por interés con una mujer rica y con ello consiguió prosperar.

¿Diría que es una novela histórica, una novela de intriga o una novela social? ¿O prefiere no encasillarla?

Es una fusión de géneros porque hay una trama de espías, una de memoria histórica y otra romántica. Escribo en capítulos muy cortos porque no quería que la trama del presente ralentizase la novela o quitase protagonismo a la del pasado. Al principio tenía una escaleta con la historia que quería contar, pero conforme iba escribiendo los personajes la historia cobrada vida propia.

¿Qué paralelismos encuentra entre aquellas trabajadoras domésticas de la posguerra y las mujeres migrantes que hoy sostienen muchos hogares?

La única diferencia que ahora no se las maltrata físicamente, quiero pensarlo, y no se les viola. Nadie deja su tierra por ver mundo. Nadie. Nuestras antepasadas, lo dejaban para salir de la miseria; y, las de ahora, para dar a sus hijos un futuro. Somos muy injustos con ellas porque, por ejemplo las cuidadoras, hacen un trabajo que nadie quiere quiere hacer. No ha cambiado tanto la situación.

Desprecio sería, quizás la palabra.

Esto es extrapolable a cualquier trabajador de cualquier empresa que tiene un superior, muy superior.

Marta Platel, ganadora del premio Fernando Lara / JM LOPEZ / LEV

¿Existió ese 'baile'?

Existió, era en el salón Cibeles y duró hasta bien entrados los 70. Era los jueves y era frecuentado por las sirvientas y gente de poco nivel. Me pareció maravilloso.

¿Cómo definiría su estilo literario?

No he ido nunca a ningún taller literario ni he recibido ninguna clase de escritura. He aprendido leyendo a grandes autoras y autores, como Paloma Sánchez Garnica, María Dueñas, Jane Austen o Douglas Kennedy, Andrés Pascual o Manel Loureiro, que me gusta mucho. Tengo un estilo sencillo y ágil y huyo de la metáfora porque es muy complicada y a veces ralentiza. Me gusta que los lectores cojan la novela y no la dejen. Me gusta el estilo fluido con una prosa elegante y cuidada que te llene y envuelva. Escribo como a mí me gusta leer.

¿Con qué sensación te gustaría que se quedara el lector al cerrar el libro?

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