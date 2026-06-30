València revive el éxito de 'Jesucristo Superstar' con una nueva puesta en escena en el Teatro Ateneo

La trangresora ópera rock 'Jesucristo Superstar' volverá a pisar los escenarios valencianos. Después del éxito obtenido en el Palau de la Música en 2011, la obra volverá a escena bajo la dirección artística de Juan Antonio Ramírez para ofrecer cuatro funciones de manera consecutiva entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio a las 19 horas. El Teatro Ateneo será el encargado de recibir la producción, impulsada por los Solistas de la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, que será interpretada en castellano en su totalidad y recuperará la fuerza y energía de la obra.

La representación

Dos actos serán los que compondrán la ópera creada por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. El primero tratará sobre el aumento de la tensión alerdedor de Jesús y sus discípulos, mientras que el segundo concentrará la atención en el juicio emitido al representante de Dios, la crucifixión y la muerte. Algunas de las canciones más emblemáticas del género, como 'Getsemani', 'Todo Estará en Paz' o 'Es más que amor', acompañarán a la obra durante su representación teatral.

La ópera combinará música en directo, escenografía, proyecciones audiovisuales, un diseño de luces y un gran reparto de personajes que darán vida a aquellas personas presentes en las últimas horas de Jesús. Alrededor de 40 actores caracterizarán a algunas de las figuras más importantes que representarán las escenas que han convertido a 'Jesucristo Superstar' en una de las obras más impactantes de la historia.

Junto a Jesús, protagonista de la historia, destaca la figura de Judas Iscariote, uno de los personajes centrales de la obra y eje narrativo de la trama, cuya visión de los acontecimientos y de la traición aporta una perspectiva única y profundamente humana al relato. El elenco se completará con la presencia de los doce apóstoles, las autoridades religiosas, el pueblo de Jerusalén y los soldados romanos encargados de conducir a Jesús hasta su crucifixión.

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'Jesucristo Superstar' siendo representada en València en 2011 / LEV_011

La producción estará protagonizada por los 'Solistas de la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo', una formación integrada por destacados músicos vinculados al panorama musical valenciano que darán vida a una de las óperas más emblemáticas de la historia combinando el rock sinfónico con una propuesta semiescenificada apta para todos los públicos. Las entradas ya se encuentran disponibles para aquellos que deseen adquirirlas tanto a través de la web como en las taquillas del Ateneo Mercantil de València, con un precio que oscila entre los 32 y los 65 euros