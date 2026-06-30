Xavi Castillo denuncia "censura" al quedar excluido del Circuit Cultural Valencià

"Una censura política 'de catálogo'". Así ha denunciado en las redes sociales el cómico y artista alcoyano Xavi Castillola exclusión de la compañía Pot de Plom, cofundada por él en los años noventa, del catálogo del Circuit Cultural Valencià, la red de propuestas escénicas de las compañías de la Comunidad Valenciana para que los municipios adheridos puedan programarlas en sus localidades. La ausencia de esta y otras compañías de dicho catálogo, hecho público por el Institut Valenciá de Cultura (IVC), ha sido calificado de "vergüenza cultural" por la portavoz del grupo Compromís en las Cortes Valencianas, Verònica Ruiz.

Castillo, conocido por su humor descarado y satírico, ha advertido hoy de la publicación del listado provisional de propuestas admitidas y excluidas del IVC, firmado con fecha del 23 de junio. Ninguno de sus tres espectáculos propuestos -La Bíblia Contada Per Xavi Castillo, Apocalipsi Fatxa! Un Nou Veriueu-Ho De Xavi Castillo y Veriueu-Ho! Especial El Ventorro- ha sido incluido, al igual que otros de otras compañías, sin explicación que lo justifique.

Xavi Castillo, en un fragmento del vídeo / INFORMACIÓN

"No se ha publicado el motivo de esta exclusión, lo que nos lleva a una situación de indefensión ante la administración pública: sin conocer el motivo objetivo y argumentado, no podemos presentar las enmiendas correspondientes", ha criticado Pot de Plom en un comunicado lanzado en las redes sociales, acompañado de un vídeo de Xavi Castillo que, en su habitual tono humorístico, ha confesado estar "hasta els collons".

"Como compañía, tenemos muy claro que es una censura política 'de catálogo', igual que la que han sufrido otros compañeros y compañeras", explica en su declaración, tras considerar que dicho catálogo de propuestas debería estar "abierto" a todas las compañías profesionales.

"Pedimos, por transparencia en el proceso, la publicación de las actas de la comisión. De momento, se trata de un listado provisional, pero cuestionamos la creación de este catálogo, que pretende un control institucional de la programación cultural. Para nosotros, el único catálogo válido sería un catálogo abierto de compañías profesionales y recuperar el circuito que ha funcionado tantos años".

"Desde el principio ha sido un catálogo polémico, puesto que la administración entraba a valorar, mediante una comisión, aspectos como la calidad artística y técnica de las propuestas presentadas", ha añadido el comunicado de la compañía.

Compromís critica el "caos" y la "vergüenza cultural" del IVC

A su vez, la portavoz de Cultura de Compromís en Les Corts, Verònica Ruiz, ha denunciado que la exclusión de Pot de Plom "es la demostración más evidente de la deriva del Institut Valencià de Cultura dirigido por el PP, convertido en un barco sin rumbo de exclusión y censura".

"Que una compañía con la trayectoria, el público y el reconocimiento de Pot de Plom quede fuera del catálogo es una vergüenza cultural, pero todavía es más grave que esto ocurra con una compañía que ha sido afectada por la DANA [tiene su sede en la localidad de Picanya]", ha destacado la responsable, tras añadir que “este hecho es la demostración de que ese nuevo catálogo del Circuit Cultural Valencià no es más que un instrumento de censura, un instrumento que Pérez Llorca y su gobierno utilizan para decidir quién molesta y quién no molesta al gobierno valenciano".

Imagen del espectáculo "La Biblia contada por Xavi Castillo" / INFORMACIÓN

En esta línea, y según Ruiz, "el único criterio que debería existir para formar parte del catálogo es la profesionalidad de las compañías y de los proyectos. Corresponde después a los ayuntamientos decidir qué programan según las necesidades, los intereses y la realidad de cada municipio. Ese era el sentido del Circuit Cultural Valencià".

Por vía parlamentaria, la diputada ha exigido al gobierno de Pérez Llorca que haga pública toda la documentación relativa al procedimiento de evaluación y selección de las propuestas culturales del Circuit Cultural Valencià, ya que "estamos ante un sistema con criterios difusos y poco evaluables, donde incluso miembros de la propia comisión han cuestionado el procedimiento por la falta de transparencia y de garantías. Este gobierno ha impuesto decisiones excluyentes con las que convierte sus preferencias ideológicas y personales en decisiones administrativas".

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Ruiz ha señalado que "el Institut Valencià de Cultura atraviesa una de las etapas más caóticas y de mayor deriva de su historia" y ha recordado que "ya ha presentado iniciativas parlamentarias para acabar con esta situación y para defender que la cultura necesita instituciones que garanticen pluralidad, transparencia y oportunidades para el conjunto del sector".