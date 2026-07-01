La Academia de la Moda reconoce el ralento de los valencianos Juan Vidal, Isabel Sanchis y Pedro García

El talento valenciano fue reconocido anoche con tres galardones para tres diseñadores: Juan Vidal, Isabel Sanchis y Pedro García fueron premiados en diferentes categorías reconociendo la trayectoria y el buen hacer de sus firmas en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española que se celebraron en Madrid el martes por la noche.

En una gala dedicada a la excelencia de la moda española -presentada por Jesús Vázquez en el Teatro Príncipe Pío- por su alfombra roja desfilaron no solo modelos, sino también los diseñadores mejor valorados del país así como todo tipo de 'socialités' y creadoras de contenido en redes sociales. La ceremonia repartió 13 premios para distinguir los aspectos artísticos y empresariales del sector además de contar con actuaciones de Kany García, Mahmood y Mayo.

Así, la valenciana Isabel Sanchís, consolidada en el sector nupcial y de invitada, ganó el premio a Mejor Colección con 'Spring summer 2026', el más importante de la velada al ser el que reconoce el trabajo global de la firma. En la categoría competía con Acromatyx, Carlota Barrera, Devota&Lomba, Simorra y el también valenciano Juan Vidal.

Precisamente Vidal se llevó el galardón a la mejor presentación por su desfile de la colección 'Me quiere, no me quiere', en una categoría donde estaba nominado Duyos, Isabel Sanchís, Juana Martín y Pedro del Hierro.

Por su parte, en Mejor colección de calzado y marroquinería, la firma valenciana de zapatos Pedro García se alzó con el galardón al obtener el reconocimiento por 'Essentia, 100 años de Pedro García'. En esta categoría estaba nominada la firma Castañer, la también valenciana Hispanitas, Rissa Fontaneda y Malababa.

La gran decepción de la noche fue sin duda que el diseñador valenciano Paco Benavente se quedara sin reconocimiento. Optaba a Mejor talento nobel, una categoría donde se llevó el galardón la firma Habey Club. En la alfombra roja, el artista agradeció la nominación como un premio en sí mismo y puso en valor el peso de la moda valenciana.

El reconocimiento a Isabel Sanchís

El premio a la mejor colección que recogio Isabel Sanchís por la colección primavera-verano de 2026 que presentó en septiembre del año pasado en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La colección está inspirada en un viaje a Japón con prendas basadas en la tradición textil de la isla, con aires futuristas y con la innovación aplicada en la impresión 3D de tejidos y patronaje digital. Con su hija Paula, con la que forma la dupla artística y empresarial, ambas asistieron a una gala donde ensalzaron la calidad de la moda española.

En el caso de Juan Vidal, su desfile 'Me quiere, no me quiere' que presentó en la pasarela 080 de Barcelona, exploró la belleza de la vulnerabilidad con los tejidos etéreos que caracterizan a su firma.

Domínguez y Blahnik, trayectorias emblemáticas

Junto a Sanchis, el otro gran premio que otorga la academia es el Premio de Honor que en esta edición fue para Adolfo Domínguez, que celebra este año el 50 aniversario de su firma. Mientras, el Premio Internacional fue para otro mito, Manolo Blahnik, ausente en la ceremonia pero presente a través de un vídeo donde agradeció el reconocimiento y se acordó de sus grandes inspiraciones españolas, con Lorca, Ribera y Goya a la cabeza porque "han marcado mi vida". "He tenido la suerte de trabajar con colaboradores excepcionales. Nunca se ha tratado de calzado sino de fantasía y búsqueda de la belleza". Su sobrina y CEO de su firma Kristina Blahnik recogió el premio en su nombre.

Helana Rohner, recogió el Premio a la Mejor Colección de Joyería y Accesorios mientras que la firma Lola Casademunt ha ganado el Premio Mejor Proyecto Empresarial, que recogió Maite Casademunt, hija de la fundadora de la firma. “Justamente hace 45 años que mi madre fundó la empresa. Este es premio es para ti”, ha celebrado recordando a su madre, fallecida hace dos años.

Pyratex y Mariana Barturen, sostenibilidad y técnica

El premio Sostenibilidad e Innovación recae en Pyratex por ‘Pyratex solea - Nueva cadena de suministro del algodón español’. Su CEO, Regina Polanco, ha defendido su proyecto de cadena de suministro algodón 100% trazable producido íntegramente en España y Portugal, y cuyo objetivo es sustituir los tejidos sintéticos.

Y otro premio de excelencia técnica, el de Altas Artesanías aplicadas a la Moda, ha sido para Atelier Mariana Barturen por ‘Atelier de flores’, una creadora que con más de 30 años de carrera es un referente en sombrerería y tocados. “En 1942 había un taller de flores en Madrid. Tuve la suerte de comprar sus máquinas y continuar su legado”, ha dicho Berturen.

Finalmente, el premio Talento Novel ha sido para Habey Club, la firma formada por David Salvador Rupérez y Javier Zunzunegui, de estilo urbano y sofisticado, que suele presentar sus colecciones en la 080 Barcelona Fashion.

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En otros galardones, la Mercedes Benz Fashion Week Madrid fue reconocida por su Impulso y Difusión de la Moda Española, mientras que el Premio Embajador de la Moda Española ha sido para la Fundación Museo Cristóbal Balenciaga, guardianes de la memoria del gigante de la moda española al que precisamente, homenajea la estatua de los galardones que prometen largan vida.