El Ayuntamiento adquiere una obra inédita de José Vergara

Una pieza única e inédita. Un cuadro de Vergara similar a otro posterior sí catalogado. El Ayuntamiento de València ha incorporado a su patrimonio histórico el cuadro Sagrada Familia con San Juanito y ángeles músicos, obra del valenciano José Vergara (1726-1799), con motivo de la conmemoración del tercer centenario de su nacimiento. La pintura ha sido adquirida por un precio de remate de 26.000 euros (más comisiones e impuestos) en una subasta celebrada por la casa Segre Subastas (Madrid), tras ejercer el derecho de tanteo el Ministerio de Cultura en beneficio de la Administración municipal, y pasará a integrarse en las colecciones artísticas municipales del Museo de la Ciudad.

Obra de Vergara adquirida por el ayuntamiento de València / Levante-EMV

“Queremos reivindicar la figura de José Vergara como uno de los grandes artistas valencianos del siglo XVIII y como impulsor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, mediante la recuperación, la difusión y la puesta en valor de su legado”, ha declarado el Concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. “Con esta adquisición, enriquecemos nuestros fondos con una pieza de excepcional calidad, importante formato y claramente representativa de la producción artística de Vergara, trayéndola de vuelta a la ciudad en el marco de la citada efeméride”.

El cuadro, fechado en 1788 y procedente de una colección particular de Badajoz, pertenece al periodo final de Vergara. De acuerdo con David Gimilio, Director del MuVIM y ex responsable de las colecciones del Museo de Bellas Artes de València, “la composición se organiza con una delicadeza característica de su etapa más madura, en la que aúna gracia y elegancia en cada uno de los gestos de los personajes, y en la que se vuelca en transmitir ese concepto neoclásico del ‘bello ideal’”.

Escena cargada de dulzura y de refinamiento Rococó

La obra representa a la Virgen María, entronizada a la manera de una matrona romana, con el Niño Jesús dormido en su regazo y rodeada por las figuras de San José, San Juanito y de dos ángeles músicos, creando una atmósfera de serena intimidad devocional. La suavidad del modelado, la riqueza cromática de los paños y la elegancia de los rostros de los personajes, a los que Vergara integra en una escena cargada de dulzura y de refinamiento Rococó, revelan la plena madurez artística de uno de los grandes nombres de la pintura valenciana de la segunda mitad del siglo XVIII. A un lado, San José, con gesto contenido, parece amainar la melodía que interpretan los dos ángeles músicos, uno con una chirimía y otro con una vihuela, para no turbar el descanso del Niño Jesús. A los pies del grupo principal, San Juanito, el primo del Niño, repite el gesto del silencio llevándose el dedo a los labios, implicando al espectador en la atmósfera de recogimiento.

Tal y como señala Gimilio, comisario de la exposición conmemorativa sobre Vergara del Museo de la Ciudad, “más allá de su evidente encanto formal, la obra admite una lectura iconográfica más profunda. El motivo del Niño dormido no es sólo un recurso de ternura, sino que puede interpretarse como una prefiguración de la Pasión: el sueño apacible anticipa simbólicamente la muerte futura. La escena construye así un delicado equilibrio entre lo divino y lo cotidiano: los ángeles músicos evocan la gloria celestial, mientras la actitud doméstica del grupo central acerca el misterio al ámbito íntimo de la contemplación privada”.

Descubrimiento en el mercado del arte por sus similitudes con otra obra de Vergara

La pieza, desconocida hasta la fecha, puede relacionarse estrechamente con otra obra de Vergara ejecutada un año más tarde (1789) y propiedad de un coleccionista privado de Zaragoza con la que comparte dimensiones prácticamente idénticas, la disposición piramidal de las figuras, la presencia de los ángeles músicos y el delicado tratamiento de las formas y las veladuras. Según apunta David Gimilio, “las diferencias entre una y otra son mínimas. Quizá, técnicamente, la de Zaragoza sea más perfilada y dibujística, mientras que, en la que ahora se ofrece, la pincelada sea más fluida y, por tanto, más sugerente y atractiva”.

Detalle de la obra de Vergara adquirida por el ayuntamiento de València / Levante-EMV

“Se trata, pues, de dos versiones o réplicas, ambas firmadas por José Vergara en València”, ha proseguido Gimilio. “Así, la primera de ellas constituye la versión inicial, cuya originalidad resulta clave para comprender la ejecución de una segunda obra al año siguiente para un comitente distinto. En consecuencia, el valor de esta pieza no reside únicamente en su calidad pictórica, su composición o en el hecho de estar firmada y fechada, sino también en que representa la primera ocasión en que Vergara afronta una composición de tal envergadura, alcanzando un resultado tan satisfactorio que lo llevó a repetirla al año siguiente”.

Uno de los pintores valencianos más destacados del siglo XVIII

José Vergara fue uno de los artistas más significativos de la escuela valenciana del siglo XVIII, y contribuyó decisivamente a la consolidación del academicismo en la ciudad. En palabras de Daniel Benito Goerlich, Catedrático de Historia del Arte en la Universitat de València, “Vergara supo superar, sin renegar de ella, la tradición de la gran pintura local de Juanes y de Ribalta, asimilar la estela tardobarroca de Palomino en la vida artística de València y, sin viajar a Italia ni a Francia, modernizar la pintura valenciana de su tiempo, con una producción inmensa y de considerable influencia”.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de València cuenta entre sus fondos pictóricos con una nutrida representación de obras de José Vergara y de su taller. De esta colección destaca especialmente el programa decorativo ideado para la Capilla de Santa Rosa de Lima (actual Casa Consistorial), que incluye tanto la decoración al fresco del templo como los lienzos de las ocho capillas laterales, actualmente en el Museo de la Ciudad. Las colecciones artísticas municipales se completan con otras piezas de pintura de caballete de temática religiosa,como el Salvador Eucarístico o El buen pastor, así como con varios retratos de muy distinta valoración.