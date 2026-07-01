El Certamen Internacional de Bandas Ciutat de València cumple 140 años con una programación variada y abierta

València se prepara para celebrar una edición histórica del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de València”, que en 2026 cumple 140 años de vida. Una efemérides que refuerza la singularidad de un certamen nacido a finales del siglo XIX y consolidado hoy como una de las grandes referencias mundiales del ámbito bandístico. Esta edición incorpora una programación previa que extiende el espíritu del certamen por diferentes espacios. El objetivo es que el 140 aniversario se viva antes, durante y fuera de los días oficiales de competición, conectando la tradición bandística con la vida cotidiana de València.

El regidor de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y presidente del Comité Organizador del concurso, José Luis Moreno, el director del Palau, Vicente Llimerá, el director general comisionado para València Music City, Juan Pablo Valero, y el director técnico del certamen, Manuel Muñoz, han presentado la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de València” 2026, que este año cumple 140 años. El Certamen se celebrará del 15 al 19 de julio en el Palau de la Música. En esta edición actuarán un total de 44 sociedades musicales, 24 en concurso, 5 invitadas y 15 en actuaciones previas al concurso.

De las 44 agrupaciones que participarán en el certamen 31 son valencianas y 5 del resto del Estado, así como 8 internacionales de Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos. De las 24 bandas que tomarán parte en el concurso, 14 son valencianas, 4 son del resto de España (2 de Murcia, Tarragona y Almería). Además, el Certamen contará con la participación de 6 bandas extranjeras, que provienen de Lituania, 3 de Italia, Portugal y Países Bajos.

Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València / Levante-EMV

Como invitadas, y mientras delibera el jurado en las diversas secciones, actuarán 5 bandas, 3 valencianas, 1 barcelonesa y 1 de Bélgica: Ghent University Wind Ensemble de Bélgica en la sección libre; Sociedad Musical Barrio de Malilla de València en la sección tercera; Unión Musical de Alaquàs de València en la sección segunda; Banda Municipal de Barcelona en la sección primera y Banda Simfònica Municipal de València en la sección de honor.

El concejal José Luis Moreno, ha explicado “la importancia de esta edición, en la que el certamen cumple 140 años de vida con la finalidad de fomentar y estimular la actividad musical como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, mantener la tradición y acercar a la ciudadanía una rica programación de actividades musicales en su sentido más amplio”. Y ha indicado que el importe total de los premios asciende a 36.500 euros y que “se introducen en esta edición, un aumento destacado en la dotación de la aportación a las bandas participantes, de 206.500 euros, lo cual supone un incremento de 18.500 euros respecto a 2025”.

El concejal ha anunciado los miembros del jurado, que, vistas las sesiones tan densas en contenido de las diferentes secciones, se establecen dos jurados diferenciados: Clara Ziegelbauer, Joan Enric Lluna y Nino Díaz para las secciones libre, tercera y segunda; y Sergio Alapont, Paula Crider, Amparo Edo, Óscar Colomina y Josep Vicent para las secciones primera y honor.

Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València / Levante-EMV

Respecto a la transparencia en el certamen, Moreno ha detallado las medidas para garantizar esta transparencia y ha indicado que “la colaboración con la Fundación ETNOR nos ha permitido consolidar, desde la pasada edición, un compromiso ético compartido por las bandas participantes, los jurados y los compositores de las obras de obligada interpretación”. “Este acuerdo refuerza nuestra apuesta por la transparencia, la responsabilidad y las buenas prácticas en el desarrollo del certamen. Con esto, avanzamos hacia un modelo más participativo, justo y coherente con los valores que queremos promover desde la organización”.

Igualmente, ha destacado el acierto de la nueva operativa de calificaciones en la fase de concurso implementada el año pasado, y que se mantienen las nuevas terminologías de aspectos técnicos, en la valoración por parte del jurado, de las interpretaciones de las obras libres y obligadas introducidas en la edición pasada, respecto a la afinación, calidad sonora y dinámicas, calidad artística de la interpretación y la precisión rítmica.

Los reconocimientos honoríficos son para Enrique García Asensio, en la categoría de persona física; Amando Blanquer, a título póstumo; y la Banda Sinfónica Municipal de València, como entidad jurídica.

Los reconocimientos honoríficos que se entregarán en el transcurso de las sesiones del CIBM son para Enrique García Asensio, en la categoría de persona física; Amando Blanquer, en la categoría a título póstumo; y la Banda Sinfónica Municipal de València, en la categoría de entidad jurídica.

Fila cero para el pueblo venezolano

El presidente del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha anunciado la creación de una fila cero para ayudar el pueblo venezolano después de los terremotos y ha afirmado que “queremos ayudar al pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles”. Llimerá ha recordado cómo “Gustavo Dudamel, el trompetista Pacho Flores y el director asistente Christian Vásquez nos brindaron el apoyo en el concierto solidario por la dana y ahora somos nosotros quienes queremos mostrar la solidaridad con Venezuela”.

Calendario La fase de concurso del Certamen se celebrará del 15 al 19 de julio en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València de acuerdo con el siguiente orden de actuación: Sección Libre (15 de julio) 17.30 horas Lithuanian Symphonic Wind Orchestra (Lituania) Pentamusa Wind Orchestra (Italia) Sección Tercera (16 de julio) 17.30 horas Banda Musicale “Isola di Procida” (Italia) Unió Musical La Nucia Banda de Bullas (Murcia) Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Italia) Centre Estudi Musical d’Almàssera Sección Segunda (17 de julio) 17.30 horas Banda de Música La Lira de Cheste Sociedad Musical de Cehegín (Murcia) Unió Musical de Paiporta Studenten Harmonie Orkest Twente (Países Bajos) Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva Associació Banda Simfònica de Reus (Tarragona) Sección Primera (18 de julio) 10.00 y 17.30 horas Agrupación Musical San Indalecio (Almería) Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena Unió Artística Musical de Montroi Banda Sinfónica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca (Portugal) Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol Sección de Honor (19 de julio) 10.00 y 17.30 horas Unió Musical de Torrent Societat Musical Lira Castellonera Societat Musical l'Artística Manisense Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera Societat Musical d'Alzira Las obras obligadas para el concurso son Ressorgir de Francisco Zacarés Fort para la Sección de Honor; Arlequín de Ernesto Aurignac para la sección primera; Leyendas del bosque de Enrique Cárcel Villalba para la sección segunda y Assur de Ana Galiana para la tercera. El importe total de los premios asciende a 36.500 euros. Igualmente, la cuantía de las aportaciones que el Ayuntamiento de València otorga a las bandas participantes en el certamen asciende a 206.500 euros.

Actuaciones previas al concurso

Jueves, 2 de julio a las 19.30 horas en el Palau de la Música. Dentro de los València Gay Games XII 2026, concierto de la Banda del Festival de los Gay Games, dirigida por Chris Green, y de la Banda Sinfónica de la Universitat Politècnica de València, dirigida por Francisco José Valero García.

Sábado 10 de julio a las 20.00 horas tendrá lugar la PERFORMANCE 140, un desfile contemporáneo, combate sonoro y creación electrónica en vivo. Un desfile por las calles del barrio de El Cabanyal hasta confluir todas las agrupaciones en la plaza del Rosari, donde la interacción entre las bandas de música y de cornetas y tambores se fusionará. Participarán, entre otras agrupaciones, la Sociedad Musical Unión de Pescadores del Cabanyal, en su centenario; la Agrupación Carrera Font de Sant Lluís, en el 75 aniversario, la Sociedad Musical Poblats Marítims, en su 40 aniversario; la Unión Musical Centre Històric de València, en su 10 aniversari; la Agrupación Musical San José de Pignatelli, en su 45 aniversario; junto a bandas de cornetas y tambores; Banda de Cornetas y Tambores Mare Nostrum de Silla, Banda Virgen de los Dolores de El Cabanyal y la Banda de Cornetas y Tambores Sant Lluís Bertrán de València. Habrá también música electrónica.

Domingo día 12 de julio a las 11.30 h. Palau de la Música. Concierto de la Sociedad Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria, ganadora del primer premio y mención de la Sección de Honor del CIBM 2025.

Lunes 13 de julio a las 10.00 h. Taller de Orquestación para Banda en el Conservatorio Superior de Música de València. Aula 109 Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València

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Martes 14 de julio a las 11.00 h. Mesa redonda con la participación de compositores y compositoras de las obras de interpretación obligada y obras de encargo para el estreno en el CIBM 2026 en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València. Aula 109. Moderador: José Miguel Fayos Jordán (jefe de departamento de Composición y Sonología del CSMV). Y a las 19.00 horas en el Palau de la Música (Sala Rodrigo) Mesa redonda “El CIBM a 3 bandas”, modera Miguel Vidagany Gil. Compositores: Ferrer Ferran y José Suñer. Intérpretes/directores: Lidón Valer y José Vicente Algado. Oyente/espectador: Vicente Gabarda