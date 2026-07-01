Deu municipis valencians viatgen a l'interior de les arts escèniques en la VI edició de Via Escènica
Alaquás, Alboraia, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet i Rafelbunyol acolliran la nova edició del programa de residències de creació vinculat a Russafa Escènica – Festival de Tardor.
L'aposta de 10 municipis de la província de València ha fet possible una nova edició de Via Escènica, el programa de residències de creació, participació ciutadana i descentralització de la cultura que va nàixer vinculat a Russafa Escènica – Festival de Tardor. Una iniciativa que hui impulsa la creació emergent i la seua exhibició més enllà del festival.
Els consistoris d'Alaquás, Alboraia, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet i Rafelbunyol han confirmat el seu compromís amb aquesta iniciativa, que en anteriors edicions també va rebre suports d'altres institucions. La confiança dels responsables de cultura d'aquests municipis ha permès mantenir un projecte que ofereix a la ciutadania la possibilitat de viatjar a l'interior de les arts escèniques.
Durant el mes de juliol, cada localitat allotja en un espai de la seua dotació cultural a l'equip creatiu d'un espectacle. Allí escriu, assaja i posa dempeus el muntatge que estrenarà al setembre, dins de la programació de Russafa Escènica dedicada a les característiques peces breus que s’exhibeixen en espais no convencionals del barri de Russafa, com ara cafeteries, coworking, galeries d'art, botigues…
A més, cada municipi d'acollida organitza un Grup d'Observació compost per veïns que participen en sessions de mediació on veuen els progressos del procés creatiu, fan les seues aportacions i acompanyen als artistes. Una experiència que permet recórrer camins normalment desconeguts per als qui no es dediquen de manera professional a les arts escèniques.
L'equip directiu de Via Escènica és conscient del calat que està tenint un programa al qual, en els últims anys, també s'han sumat artistes consolidats per a participar de l'experiència. “Tenim la sort que tant els tècnics de cultura com els veïns que han participat veuen els beneficis que té aquesta iniciativa i volen repetir”, expliquen Santi Ribelles, Marta García i Aurelia Díaz. Els tres destaquen que sentir-se partícip de l'evolució d'un procés de creació enriqueix i amplia la mirada de l'espectador, entrant en contacte amb disciplines o temàtiques que en un principi podrien semblar-li alienes. També, ofereix als artistes l'oportunitat de testar la resposta del públic, una orientació que influeix en l'evolució dels seus projectes.
La segona fase del programa es desenvolupa al setembre. Coincidint amb l'estrena de les peces dins de Russafa Escènica, els Grups d'Observació de cada municipi acudeixen a València per a veure els 10 espectacles que integrats en el programa i exerceixen com a programadors, triant dos més perquè, juntament amb la peça acollida en residència creativa, es representen en la seua localitat al llarg de la temporada. Una labor que els fa posar-se en la pell dels gestors culturals i que té un benefici col·lateral: activa una xicoteta xarxa de distribució on els espectacles nascuts d'aquest programa tenen representacions més enllà del festival, arribant a altres punts de la província de València, entrant en contacte amb públics molt diversos.
“Des que va nàixer Via Escènica, hem pogut veure com s'ha anat assentant i contribuint al desenvolupament de les arts escèniques. Sobretot, és un impuls per als creadors emergents i no entenem com les institucions que en altres ocasions han donat suport a la iniciativa ara retiren la seua aportació. Al final, perquè la nostra escena tinga futur, ha d'haver-hi un relleu generacional. Ací hem d'implicar-nos tots”, afirmen des de la direcció de Via Escènica.
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