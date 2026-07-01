Música Española
Fallece Manuel Arjona, miembro de la primera formación de Locomía
Formó parte de la primera alineación de la banda y participó en el álbum Taiyo (1989), que impulsó el éxito internacional de Locomía
EFE
Manuel Arjona, miembro de la primera formación de Locomía, falleció este miércoles en su casa de Barcelona a los 58 años, según ha confirmado EFE a través de su compañero de banda, Xavier Font.
Según ha relatado y ha adelantado 'El País', pasó el día tranquilo y con normalidad y murió "en paz" mientras dormía.
Con varios discos de oro y de platino en España y Latinoamérica, Arjona fue parte de la primera alineación de Locomía en los años 80, la que nació en Ibiza capitaneada por Xavier Font e integrada también por el hermano de este, Luis Font, y por Gard Passchier.
Aquel fue el grupo que fichó José Luis Gil, entonces presidente de Hispavox, para convertirlos en una banda de éxito en la España de finales de los años 80 con su vigoroso meneo de abanico, sus hombreras XXL y sus zapatos de punta. Pronto sin embargo surgieron desavenencias que resultaron por ejemplo en la salida de Xavier Font.
Arjona sí formó parte del grupo que, conformado además por Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas, lanzó el primer álbum de Locomía, 'Taiyo' (1989), del que formaban parte temas como 'Loco Mía' o 'Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.)', y su proyección los catapulta hasta el "top 10" británico y a Latinoamérica.
Fue en 1992 cuando el ahora fallecido abandonó el grupo, tras haber vivido los mejores años de esta peculiar formación, marcada por igual por un éxito inmenso y las continuas disensiones, con entradas y salidas constantes de sus miembros.
En 2013 fue impulsor asimismo de uno de los intentos de vuelta de Locomía, algo que, en declaraciones a EFE, dijo que le tenía "muy ilusionado".
Fuente: El Periódico
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