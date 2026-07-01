Isabel Sanchis, premio a la colección primavera-verano de 2026: "Pasamos meses escuchando ópera para que todo tuviera sentido"

La noche del martes fue especialmente dulce para la moda valenciana. La Academia Española de la Moda celebró la tercera edición de sus premios y la firma valenciana Isabel Sanchis recibió el máximo reconocimiento, el que se otorga a la mejor colección del año. Se le entregó por la propuesta que hizo para la primavera-verano de 2026 que presentó el pasado septiembre en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. Nueve meses después, el reconocimiento llega por parte del jurado más especializado del país. La firma ha seducido al público y ahora, con el galardón, han cultimado su éxito y reputación dentro del sector.

A la firma valenciana se le ha reconocido el trabajo global de la colección y Paula Maíques, directora creativa de la marca e hija de la fundadora, Isabel Sanchis, reconoce la alegría y el agradecimiento que supone este premio. "El simple hecho de estar nominadas ya era una alegría e íbamos muy tranquilas a la gala pensando que no subiríamos al escenario", reconoce Maíques a este diario.

Para la directora creativa, el reconocimiento tiene un valor especial porque no distingue una única prenda, sino el conjunto del trabajo desarrollado durante meses y pone en valor todo el trabajo que llevó la colección. Tal como explica, "a veces es difícil conseguir que un conjunto entero tenga coherencia, técnica, artesanía e innovación y que al mismo tiempo todo eso pueda transmitir los valores de la marca y el saber hacer, así que la ilusión del premio es total".

La colección premiada, presentada el pasado septiembre en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, nació inspirada en Japón y en el diálogo entre tradición y vanguardia. Esa filosofía también estuvo presente durante todo el proceso creativo, un trabajo en equipo intenso y duradero donde se puso todo el esfuerzo en el patronaje, en los plisados artesanales, en la escenografía del desfile e incluso la música. "Durante meses estuvimos escuchando ópera para que todo tuviera coherencia y sentido, así que esto es increíble y un chute de positividad y optimismo para todo el equipo", asegura.

Paula e Isabel Sanchís recogiendo el premio a la Mejor Colección de la Academia Española de la Moda. / Daniel González

Uno de los elementos más reconocibles de la propuesta fueron precisamente los plisados artesanales, una técnica prácticamente desaparecida que se ha decidido recuperar desde el taller original de Benaguasil, donde Isabel Sanchis comenzó a trabajar en su marca. Estos plisados llevaban perdidos muchos años por lo que cuesta trabajar con ellos, ya que solo se pueden hacer manualmente. Tal como explica Maíques, hay vestidos que llevan veinte piezas distintas para conseguir ese vuelo especial característico de la marca que les da a sus prendas el movimiento tan característico de sus prendas.

"Queríamos unir técnicas muy artesanales que la industrialización había ido dejando atrás con las herramientas más novedosas, por eso integramos la impresión 3D en tules y otras telas. Esa mezcla entre tradición e innovación es lo que define nuestra firma", afirma la directora creativa".

Tradición familiar que conquista un país

La firma Isabel Sanchis nació hace más de tres décadas de la mano de la diseñadora valenciana que le da nombre. Desde 2013 comparte la dirección creativa con su hija Paula Maiques, formando un tándem que ha convertido el pequeño taller de Benaguasil en un referente internacional de la moda de invitada y prêt-à-couture. Se suma al equipo su otro hijo, Francesc, a cargo de la línea comercial de la empresa.

Hoy sus colecciones llegan a clientas de cerca de cuarenta países y han desfilado incluso en la Semana de la Moda de París, aunque la producción continúa realizándose íntegramente en València para mantener el control artesanal de cada prenda que después se ven en alfombras rojas del mundo entero.

Tras el reconocimiento de la Academia, la firma apenas tiene tiempo para celebraciones. El equipo ya trabaja en la colección verano 2027 que presentará próximamente en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de septiembre. "Es una colección bastante diferente, pero seguimos manteniendo esa idea de combinar tradición e innovación. Estamos reinterpretando prendas muy reconocibles para convertirlas en piezas que hablen del empoderamiento de la mujer, reinterpretándolas para darles sentido", explica.

Juan Vidal y Pedro García, los otros valencianos reconocidos

Aunque Sanchis se llevo el premio más contundente de la noche -junto al de Adolfo Domínguez, premiado por su trayectoria-, otros dos valencianos fueron igualmente premiados en diferentes categorías. Juan Vidal se llevó el galardón a la mejor presentación por su desfile de la colección 'Me quiere, no me quiere', en una categoría donde estaba nominado Duyos, Isabel Sanchís, Juana Martín y Pedro del Hierro.

Por su parte, en Mejor colección de calzado y marroquinería, la firma valenciana de zapatos Pedro García se alzó con el galardón al obtener el reconocimiento por 'Essentia, 100 años de Pedro García'. En esta categoría estaba nominada la firma Castañer, la también valenciana Hispanitas, Rissa Fontaneda y Malababa.

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La gran decepción de la noche fue sin duda que el diseñador valenciano Paco Benavente se quedara sin reconocimiento. Optaba a Mejor talento nobel, una categoría donde se llevó el galardón la firma Habey Club. En la alfombra roja, el artista agradeció la nominación como un premio en sí mismo y puso en valor el peso de la moda valenciana.