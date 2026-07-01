La marca valenciana de maletas con la que María Pombo se va de vacaciones

María Pombo no deja de marcar tendencia y cada cosa que lleva es objeto de escrutinio para encontrar la marca de su ropa o complementos. El último objeto de deseo que ha publicado en sus redes y que ha levantado la curiosidad de sus seguidores antes de irse de vacaciones. La influencer ha compartido en sus redes sociales cómo prepara el equipaje para una escapada de cuatro días a Ciudad de México y hay un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores: la llamativa maleta plateada que la acompaña.

No es la primera vez que aparece en sus publicaciones, pero en esta ocasión el equipaje ha vuelto a despertar la curiosidad de quienes buscan inspiración para viajar este verano. El diseño, de líneas minimalistas y acabado metálico, rompe con las clásicas maletas de colores neutros y se ha convertido en uno de los elementos más comentados del vídeo.

¿De dónde es la maleta de María Pombo?

Detrás de este modelo está la marca valenciana Pacomartínez, una firma que nació hace 70 años en Pedreguer y que se ha especializado en maletas, bolsos y accesorios de viaje. Se trata de la colección 'Metal', una gama fabricada íntegramente en aluminio que apuesta por combinar ligereza y resistencia con un diseño de inspiración premium, tal como se describe en su página web.

La maleta de María Pombo es la firma valenciana Pacomartinez / L-EMV

La colección está disponible en dos formatos, cabina y mediana, para adaptarse tanto a escapadas de fin de semana como a viajes de mayor duración. El acabado plateado, poco habitual frente a las tradicionales maletas de policarbonato, es precisamente uno de los rasgos que más llama la atención y que ha contribuido a que el modelo gane visibilidad en redes sociales.

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Con más de tres millones de seguidores en Instagram, cualquier prenda o accesorio que utiliza María Pombo suele convertirse en objeto de búsqueda entre sus seguidores. En plena temporada estival, cuando miles de personas preparan ya sus vacaciones, el equipaje también se ha colado entre los complementos que marcan tendencia.